Επικίνδυνες οι θέσεις του ΕΛΑΜ για τον ελληνισμό της Κύπρου - Ο Ονούφριος Κουλλά στον «Π» για βουλευτικές και Κυπριακό

Για τα διακυβεύματα των βουλευτικών εκλογών και τις δυνατότητες μετεκλογικών συνεργασιών μιλά στον «Π» ο βουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά. Τονίζει επίσης ότι «στην οικονομία το ΕΛΑΜ συνταυτίζεται με τον ανεύθυνο λαϊκισμό του ΑΚΕΛ» και καλεί τον ψηφοφόρο του ΔΗΣΥ να σκεφτεί καλά εάν θέλει έναν αδύνατο Συναγερμό. Προειδοποιεί δε για τις θέσεις του ΕΛΑΜ στο Κυπριακό, λέγοντας ότι είναι επικίνδυνες για τον ελληνισμό της Κύπρου, αφού θα δικαιώσουν την Τουρκία. «Με τέτοιες απόψεις», σημειώνει, «θα βρεθούμε μετέωροι, θα μας καταδικάσουν ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο ΔΗΣΥ οδηγείται στις κάλπες σε αυτό το κρίσιμο και ρευστό πολιτικό σκηνικό. Η διατήρηση της πρωτιάς είναι αυτοσκοπός ή υπάρχουν συγκεκριμένα διακυβεύματα;

Βεβαίως υπάρχουν διακυβεύματα. Όσο ποτέ άλλοτε. Σε ένα όντως πρωτόγνωρο πολιτικό σκηνικό, που αυξάνεται η επιπολαιότητα, η τοξικότητα, οι ακρότητες και η παραπληροφόρηση. Κατ’ αρχάς η πρωτιά στέλνει από μόνη της πολιτικά μηνύματα. Αν, για παράδειγμα, κερδίσει το ΑΚΕΛ τις εκλογές δεν θα λέει ότι οι απόψεις του δικαιώθηκαν; Δεν θα λέει πως έχει δυναμική και θα επανέλθει στην εξουσία; Έχει μεγάλη σημασία επίσης να έχουμε περισσότερες έδρες από το ΑΚΕΛ και στη νέα Βουλή. Με τις περισσότερες έδρες στη Βουλή μπορείς να γέρνεις την πλάστιγγα των ψηφοφοριών. Και το είδαμε αυτό πολλές φορές. Συνεπώς, ο ψηφοφόρος του ΔΗΣΥ πρέπει να σκεφτεί καλά. Θέλει έναν αδύνατο Συναγερμό και ένα «δικαιωμένο» ΑΚΕΛ; Δεν το πιστεύω αυτό. Για αυτό εκτιμώ πως σιγά σιγά θα αυξηθεί σημαντικά η συσπείρωσή μας. Θα πρόσθετα, επίσης, πως στις βουλευτικές εκλογές χρειάζεται να επικρατήσει η σοβαρότητα και ο ορθολογισμός έναντι της επιπολαιότητας και του λαϊκισμού. Οι πολίτες πρέπει να αναρωτηθούν ποια Βουλή θέλουμε. Ποιοι θα μας εκπροσωπούν στην Κύπρο και στο εξωτερικό; Δεν είναι αστείο πράγμα. Η ψήφος μας διαρκεί 5 χρόνια και μπορεί να οδηγήσει στην παραλυσία. Πώς θα παίρνονται αποφάσεις; Μήπως, αντί να βελτιώσουμε τα πράγματα, θα πάμε πίσω; Μήπως θα πάμε πίσω στις αποκοπές και τις φορολογίες; Εμείς πιστεύουμε στη συνεχή πρόοδο χωρίς να γκρεμίσουμε όσα έχουμε πετύχει, με σύνεση και συναίνεση.

ΔΗΣΥ vs ΕΛΑΜ

Τελικά ποιες είναι οι πολιτικές διαφορές μεταξύ του ΔΗΣΥ και του ΕΛΑΜ;

Τεράστιες! Στην οικονομία το ΕΛΑΜ συνταυτίζεται στον ανεύθυνο λαϊκισμό με το ΑΚΕΛ. Ουκ ολίγες φορές ψηφίζουν μαζί επικίνδυνες προτάσεις. Είναι οι δυνάμεις της στασιμότητας. Πρόσφατα καταψήφισαν μαζί το νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Ταυτίζονται επίσης σε αντιευρωπαϊσμό. Αμφισβητούν τις κυρίαρχες ευρωπαϊκές αξίες και την ανάγκη για κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές. Καταψήφισαν μαζί, για να πω ένα παράδειγμα, το νέο -αυστηρότερο- ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη μετανάστευση. Δεν έχουμε καμία σχέση με ένα κόμμα που παράγει ακρότητα και μίσος. Εμείς πιστεύουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα, στον νηφάλιο πολιτικό λόγο, στις λύσεις με ορθολογισμό. Όχι συνθήματα που χαϊδεύουν αφτιά αλλά έχουν επιζήμια αποτελέσματα. Όπως, για παράδειγμα, να δώσουμε διαβατήρια στους μετανάστες. Στο Κυπριακό, οι θέσεις του ΕΛΑΜ είναι ψωμοτύρι για την Τουρκία. Με τέτοιες απόψεις θα βρεθούμε μετέωροι, θα μας καταδικάσουν ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε η Ελλάδα δεν θα μπορεί να μας υποστηρίξει. Όταν προτείνεις κάτι αλλά η Ελλάδα δεν θέλει καν να σε βλέπει, πόση βαρύτητα μπορεί να έχει; Είναι επικίνδυνες οι θέσεις του ΕΛΑΜ για τον ελληνισμό της Κύπρου. Απλά θα αθωώσουν την Τουρκία, θα δικαιώσουν τις θέσεις της και, αντί να ελέγχονται και να καταδικάζονται οι πράξεις και η συμπεριφορά της, θα αποθρασυνθεί εντελώς, με απρόβλεπτες διαστάσεις.

Θεωρείτε ότι η παρουσία και η άνοδος του ΕΛΑΜ σπρώχνουν τον ΔΗΣΥ προς σκληρές θέσεις και συντηρητική ρητορική;

Δεν θεωρώ ότι έχουμε σκληρή στάση και συντηρητικές θέσεις. Κάποια πράγματα κρίνονται με τη λογική και λέμε την άποψή μας. Και δεν μας νοιάζει ποιοι συμφωνούν και ποιοι διαφωνούν. Καταδικάσαμε έντονα, για παράδειγμα, τα «έργα» ενός ζωγράφου που παράγουν μίσος και προκαλούν. Όταν τα «έργα» έχουν συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση, πρέπει να επιτρέπεται και η έντονη κριτική. Δεν φαντάζομαι ένας δεξιός ζωγράφος να ζωγράφιζε κάτι τέτοιο. Αν αυτό λέγεται συντηρητική θέση πάω πάσο. Για μας είναι η λογική θέση. Ο ΔΗΣΥ ήταν πάντα ένα κόμμα που υπεράσπιζε την οικογένεια, τις ελληνικές αξίες, την ιστορία μας, τον δυτικό προσανατολισμό, την ελευθερία έκφρασης, την άμυνα της πατρίδας μας και την πίστη μας. Αν δεν τονιζόταν όσο έπρεπε στο παρελθόν είναι γιατί τα θεωρούσαμε κεκτημένα και αυτονόητα για μας. Αλλά έπρεπε -πιστεύω- να τα τονίζαμε περισσότερο για να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις.

Μετεκλογικές συνεργασίες

Με ποια κόμματα θα μπορούσε να συνεργαστεί ο ΔΗΣΥ μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2026;

Αυτή είναι μια εύκολη ερώτηση. Με αυτούς που συνεργαστήκαμε και στις δημοτικές εκλογές. Με τις δυνάμεις του Κέντρου, το ΔΗΚΟ και τη ΔΗΠΑ κυρίως. Νομίζω ότι και στη Βουλή φαίνεται αυτό. Όπως έγινε πρόσφατα με τη φορολογική μεταρρύθμιση, που συνεργαστήκαμε για να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για την οικονομία και τους συμπολίτες μας. Δεν έγινε καμία ιδιαίτερη προσπάθεια. Απλά υπήρχε σύγκλιση απόψεων. Πως έπρεπε να υπάρξουν φοροελαφρύνσεις και όχι νέες φορολογίες. Συνεπώς, όταν η κατεύθυνση είναι κοινή, η συνεργασία έρχεται από μόνη της. Νομίζω, ο τόπος έχει ανάγκη από συνεργασίες. Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα. Κανένας δεν μπορεί να κάνει κάτι εντελώς μόνος του. Στο σημερινό σκηνικό, η συνεργασία των δυνάμεων της υπευθυνότητας και της σοβαρότητας θα είναι ακόμη πιο αναγκαία.

Εποικοδομητική αντιπολίτευση

Ο ρόλος της εποικοδομητικής αντιπολίτευσης έχει φέρει θετικά αποτελέσματα για την κοινωνία;

Αναντίλεκτα, ναι. Για παράδειγμα, η χώρα χρειάζεται να έχει προϋπολογισμό. Παρά τις λανθασμένες προτεραιότητες που έβαλε η κυβέρνηση σε συνθήκες ακρίβειας, είπαμε ότι προέχει η υπευθυνότητα. Η φορολογική μεταρρύθμιση επίσης βελτιώθηκε σημαντικά, μέσα από τον δικό μας καθοριστικό ρόλο, ενώ αποφεύχθηκαν επικίνδυνες προτάσεις του ΑΚΕΛ. Με τις δικές μας παρεμβάσεις στην Επιτροπή Οικονομικών, διορθώσαμε σοβαρά λάθη των νομοσχεδίων που θα έπλητταν την επιχειρηματικότητα και τα δικαιώματα των πολιτών. Το ίδιο έγινε με το νομοσχέδιο για τα κέντρα αποκατάστασης για να ενταχθούν στο ΓεΣΥ. Πολλές βελτιώσεις επιφέραμε και στο νομοσχέδιο με το σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και πολλά άλλα. Με δεδομένη την αρνητική στάση του ΑΚΕΛ αλλά και τις αδυναμίες που παρουσιάζει η παρούσα κυβέρνηση, ο ΔΗΣΥ αναλαμβάνει το βάρος της εξεύρεσης συγκλίσεων και πλειοψηφιών για να πάει ο τόπος μπροστά.

Πάντως ασκείται κριτική στον ΔΗΣΥ για τον ρόλο της εποικοδομητικής αντιπολίτευσης. Για παράδειγμα, το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι δεν ξεκάθαρος ο ρόλος του ΔΗΣΥ στο σημερινό πολιτικό σκηνικό.

Το ΑΚΕΛ βλέπει την πολιτική με δίχρωμους φακούς. Άσπρο-μαύρο. Είναι μια παρωχημένη οπτική που διχάζει και προκαλεί. Εμείς βλέπουμε τον ρόλο μας μέσα από μια συναινετική οπτική. Ακόμη και όταν ήμασταν κυβέρνηση, έτσι λειτουργούσαμε. Μόνο έτσι βγαίνεις από τα αδιέξοδα και δημιουργείς θετική προοπτική για τον τόπο. Δεν γκρεμίζουμε αλλά χτίζουμε. Οι πολίτες αυτό αναμένουν από εμάς. Δεν είναι αυτοσκοπός να διαφωνούμε με την κυβέρνηση. Ούτε βεβαίως και να συμφωνούμε. Όπως είπα, εμείς λέμε τις απόψεις μας, χωρίς να ασχολούμαστε ποιος θα συμφωνήσει και ποιος θα διαφωνήσει. Και επαναλαμβάνω πως, όταν έχουμε διαφωνίες με τα νομοσχέδια της κυβέρνησης, δεν μηδενίζουμε αλλά προσπαθούμε μαζί με άλλες πολιτικές δυνάμεις να τα βελτιώσουμε προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Το ΑΚΕΛ τείνει συνεχώς να κάνει το αντίθετο.

Πιστός στην παράταξη

Είχατε δικαίωμα για νέα θητεία στη Βουλή αλλά αποφασίσατε να μην επαναδιεκδικήσετε έδρα.

Δεν είναι μια απόφαση που πήρα τώρα. Το είχα αποφασίσει πριν από την εκλογή μου, το 2016. Το έλεγα δημόσια και το ίδιο έπραξα και μετά την επανεκλογή μου το 2021. Ήταν γνωστό σε όλους όσοι με γνώριζαν. Όταν έπαιρνα την απόφαση να διεκδικήσω βουλευτική έδρα, το είχα φιλοσοφήσει αρκετά. Έβαλα καλά μέσα στο μυαλό μου πως 10 χρόνια σε ένα αξίωμα είναι αρκετά. Πως δεν πρέπει να παρασυρθώ στη μόνιμη αναζήτηση ανέλιξης και αξιωμάτων. Πως η πολιτική είναι έπαλξη προσφοράς και όχι επάγγελμα. Έλεγα στις τότε προεκλογικές μου συγκεντρώσεις πως «η φιλοδοξία μου δεν είναι απλώς να μπω στην πολιτική αλλά να καταφέρω να βγω με ψηλά το κεφάλι». Μένω πιστός στην παράταξή μου και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι ως απλό στέλεχος. Είναι τα πιστεύω μου. Μένω πιστός σε αυτά και αφήνω ένα αξίωμα. Σήμερα βλέπω άλλους να κάνουν το αντίθετο. Να αλλάζουν «πιστεύω» για να βρουν κάπου ένα αξίωμα. Κάτι σαν επαγγελματικές ποδοσφαιρικές μεταγραφές.

Βουλή

Μετά από δύο βουλευτικές θητείες έχετε εντοπίσει αδυναμίες στον τρόπο λειτουργίας της Βουλής;

Κατ’ αρχάς να πω ότι στη Βουλή γίνεται μια σημαντική και επίπονη εργασία. Τουλάχιστον από τη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων. Απαιτείται μελέτη, συζήτηση, υποβάλλονται ερωτήσεις και γίνεται επεξήγηση των προνοιών των νομοσχεδίων. Πολλές φορές ακόμη και μια λέξη έχει τη σημασία της. Τα λέω αυτά επειδή δεν είναι γνωστά στον κόσμο. Η περισσότερη δουλειά γίνεται καθημερινά στις Επιτροπές της Βουλής και όχι στην ολομέλεια κάθε Πέμπτη. Σε κάθε περίπτωση, η Βουλή έχει έναν συμφωνημένο Κανονισμό Λειτουργίας που ρυθμίζει πολλές διαδικασίες. Διαπιστώθηκαν αδυναμίες, ίσως έχει αχρείαστη γραφειοκρατία. Είπαμε ότι πρέπει να εκσυγχρονιστεί και ακριβώς είμαστε στη φάση επεξεργασίας για να ψηφιστεί ένας νέος Κανονισμός πριν από τη λήξη της θητείας μας, για να ισχύσει την επόμενη πενταετία.

Θα έχετε πολιτικό ρόλο στο μέλλον;

Όχι, μόνο υποστηρικτικά, σε ό,τι μου ζητηθεί. Όπως είπα, ολοκληρώνω τον κύκλο μου ως βουλευτής και δεν επιζητώ οτιδήποτε άλλο. Έχω υπόψη μου για δουλειά στον ιδιωτικό τομέα. Έχασα τη δουλειά μου στο Υπουργείο Οικονομικών για πάντα, δεν μπορώ να επιστρέψω εκεί. Προς το παρόν όμως παραμένω πλήρως αφοσιωμένος στα καθήκοντά μου στη Βουλή, καθώς και στην προσπάθεια της παράταξής μας για τις επικείμενες εκλογές.