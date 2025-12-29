«Πολιτικά κιρκιλούθκια» - Νέα εσωκομματική ένταση στο ΔΗΚΟ με αιχμές κατά του Νικόλα Παππαδόπουλου

Σοβαρές αιχμές κατά της ηγεσίας του ΔΗΚΟ διατυπώνει ο βουλευτής Λάρνακας Χρίστος Ορφανίδης, με αφορμή την συνέντευξη που παραχώρησε στον «Π», ο πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παππαδόπουλος.

Στη γραπτή του δήλωση, ο κ. Ορφανίδης υποστηρίζει ότι τα προβλήματα στη συνεργασία του ΔΗΚΟ με την κυβέρνηση δεν είναι συγκυριακά, αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων επιλογών, σημειώνοντας πως «αν η συνεργασία είναι προβληματική, κάποιος την έκανε να είναι έτσι». Παράλληλα, τονίζει ότι το κόμμα οδηγήθηκε σε συγκυβέρνηση χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική συμφωνία επί πολιτικών στόχων και προτεραιοτήτων.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στο πολιτικό συνέδριο του ΔΗΚΟ τον Ιανουάριο του 2022, υπενθυμίζοντας ότι, παρά τη σαφή εντολή για υποψηφιότητα του τότε προέδρου του κόμματος, επιλέχθηκε διαφορετική πορεία, η οποία, όπως αφήνει να εννοηθεί ,άνοιξε τον δρόμο για τη στήριξη της υποψηφιότητας του Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Ελλάδας, ο κ. Ορφανίδης σημειώνει ότι η διαφωνία με την κυβέρνηση δεν θα έπρεπε να εστιάζει σε προσχηματικά επιχειρήματα, αλλά να αγγίζει την ουσία των γεωστρατηγικών συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κάνει, μάλιστα, λόγο για σύγχυση μεταξύ εθνικών συμφερόντων και επιχειρηματικών ή άλλων σκοπιμοτήτων που σχετίζονται με τον ΑΔΜΗΕ, καλώντας σε ειλικρίνεια απέναντι στην κοινωνία.

