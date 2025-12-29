Παρέμβαση Έρχιουρμαν μετά από δημοσίευμα για σφετερισμούς στον ε/κ Τύπο - «Δεν θα πετύχουν τίποτα στοχοποιώντας άτομα»

Μια λύση δεν μπορεί να επιτευχθεί βλάπτοντας ή απειλώντας συνεχώς την ειρήνη, ούτε οι στρατιωτικές συμφωνίες, ούτε οι απειλές κατά των ατόμων ή της οικονομίας μπορούν να πείσουν τον τουρκοκυπριακό «λαό» να παραιτηθεί ή να θέσει σε κίνδυνο τα δικαιώματά του στην ισότητα, την κυριαρχία και την ασφάλεια, Αναφέρει ο Τουφάν Έρχιουρμαν.

Σε ανάρτησή του σήμερα ο Τ/κ ηγέτης κάνει αναφορά σε δημοσίευμα στον ε/κ Τύπο για νέες αγωγές που ετοιμάζονται για τα «δικαιώματα ιδιοκτησίας», όπως λέει. «Το τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι εδώ. Προτάσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός κλίματος που ευνοεί την επίτευξη λύσης βρίσκονται στο τραπέζι. Πρέπει να γίνει γνωστό ότι η θέλησή μας για λύση και ειρήνη θα κριθεί όχι μόνο από αυτά που κάνουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά και από αυτά που κάνουμε εκτός αυτού».

Ο κ. Έρχιουρμαν υπενθυμίζει ότι μετά τη συμφωνία Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ ήρθε η απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη.

Επανερχόμενος στο θέμα των αγωγών για σφετερισμό αναφέρει ότι ο τουρκοκυπριακός «λαός» έχει επίσης πολλές αγωγές που μπορεί να καταθέσει και στρατηγικές – όπως γράφει - πρωτοβουλίες που μπορεί να αναλάβει διεθνώς, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

«Ένα σημείο πρέπει να τονιστεί. Ο τουρκοκυπριακός λαός θέλει μια λύση. Αυτή η λύση θα είναι μια λύση που θα εγγυάται την ισότητα, την κυριαρχία και τα δικαιώματα ασφαλείας αυτού του λαού».

Κανείς δεν πρέπει να έχει την ψευδαίσθηση, συνεχίζει, ότι «μπορεί να εξαναγκάσει τον τουρκοκυπριακό λαό σύροντάς τον, κάνοντάς να υποφέρει για να αποδεχτεί μια άδικη λύση»

Δεν θα πετύχουν τίποτα στοχοποιώντας άτομα και επιδεινώνοντας τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και των δύο πλευρών, προσθέτει. Τελικά, μια λύση εξαρτάται από δύο δημοψηφίσματα και μερικές υπογραφές, σημειώνει. Αλλά η ειρήνη, καταλήγει, είναι κάτι που χτίζεται, μια διαδικασία που πρέπει να ξεκινήσει πριν από μια λύση και να συνεχιστεί μετά από αυτήν.

Πηγή: ΚΥΠΕ