Ουστέλ: «Παράνομες και εχθρικές» οι κινήσεις της ΚΔ στο περιουσιακό

Ως «παράνομες και εχθρικές» χαρακτήρισε τις κινήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με ένα νέο κύμα συλλήψεων που αφορά τις περιουσίες Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα εδάφη. Ο κ. Ουστέλ ισχυρίστηκε ότι αυτές οι ενέργειες έχουν πολιτικά κίνητρα και είναι αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τουρκοκυπριακού Τύπου, ο κ. Ουστέλ ισχυρίστηκε ότι το νέο κύμα συλλήψεων και διώξεων που ετοιμάζεται να ξεκινήσει η ελληνοκυπριακή πλευρά, με αφορμή ακίνητα που βρίσκονται στα κατεχόμενα εδάφη και για τα οποία, όπως ανέφερε, «συνεχίζεται το ιδιοκτησιακό ζήτημα», αποτελεί μια δήθεν «σαφώς πολιτικά υποκινούμενη, παράνομη και εχθρική πρωτοβουλία».

Ο κ. Ουστέλ ανέφερε ότι η ελληνοκυπριακή διοίκηση ακολουθεί έναν «επικίνδυνο δρόμο» που στοχεύει να θέσει την τουρκοκυπριακή κοινότητα υπό οικονομική, κοινωνική και πολιτική πίεση, αγνοώντας, όπως υποστήριξε, τις Ιδρυτικές Συνθήκες του 1960, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Ο κ. Ουστέλ αναφέρθηκε στην πρόσφατη απόφαση των γαλλικών δικαστηρίων να απελευθερώσουν τον ιρανικής καταγωγής πολίτη των κατεχομένων, Behdad Jafari, τον οποίο αναζητούσε η Κυπριακή Δημοκρατία. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ακόμη, ότι αυτή η εξέλιξη «αποκάλυψε για άλλη μια φορά πόσο αδύναμη είναι η νομική βάση των ισχυρισμών της ελληνοκυπριακής πλευράς» και πως η απόφαση αυτή «δείχνει ξεκάθαρα πόσο προβληματική και αβάσιμη είναι η διαδικασία που διεξάγει η ελληνοκυπριακή πλευρά στις διεθνείς πλατφόρμες».

Αναφερόμενος στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας να «αγνοήσει την επιτροπή ακίνητης περιουσίας», ο κ. Ουστέλ δήλωσε ότι αυτές «δεν είναι καλοπροαίρετες», υπενθυμίζοντας ότι η «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» έχει αναγνωριστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως αποτελεσματικό εσωτερικό ένδικο μέσο. Παρόλα αυτά, σημείωσε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά «αγνοεί αυτή την πραγματικότητα προς χάριν των δικών της πολιτικών στόχων και σαμποτάρει τις νομικές λύσεις».

Ο κ. Ουστέλ είπε ότι αυτή η «επιθετική και μονομερής στάση» «δηλητηριάζει περαιτέρω το ήδη εύθραυστο κλίμα στην Κύπρο, υπονομεύει τις ελπίδες για λύση και βλάπτει ανεπανόρθωτα την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο λαών», υπογραμμίζοντας ότι «η τουρκοκυπριακή κοινότητα δεν είναι απροστάτευτη».

Δηλώνοντας ότι, «σε πλήρη αρμονία με την Τουρκία», θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα πολιτικά, νομικά και διπλωματικά βήματα για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, των επενδυτών και όσων δραστηριοποιούνται σε νόμιμη βάση στα κατεχόμενα, ο κ. Ουστέλ κάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία «να επιδείξει σωφροσύνη, σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και να εγκαταλείψει άμεσα αυτές τις επικίνδυνες πολιτικές που κλιμακώνουν την ένταση».

Ο κ. Ουστέλ κατέληξε λέγοντας ότι μια μόνιμη λύση στην Κύπρο είναι δυνατή «όχι με πολιτικές απειλών, συλλήψεων και εκφοβισμού, αλλά στη βάση της κυριαρχικής ισότητας και με σεβασμό στη βούληση των δύο πλευρών». Οποιεσδήποτε άλλες πρωτοβουλίες, όπως είπε, «δεν μπορούν να βλάψουν τον δίκαιο αγώνα της τουρκοκυπριακής κοινότητας, αλλά θα εμβαθύνουν περαιτέρω τη διαίρεση στο νησί».

Πηγή: ΚΥΠΕ