Υποψήφιος βουλευτής με το Volt o Ανδρέας Σουτζιής (βίντεο)

Ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, ο Ανδρεάς Σουτζιής.

Σε ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο κ. Σουτζιής με ένα χιουμοριστικό βίντεο, γνωστοποίησε την υποψηφιότητα του με το κόμμα Volt Κύπρου, για την επαρχία Λεμεσού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ανδρέας Σουτζιής είχε κρατηθεί παράνομα για 39 ημέρες στις φυλακές των κατεχομένων, μετά τη σύλληψή του στο οδόφραγμα Περγάμου στις 30 Αυγούστου 2022, λόγω κατοχής ασυρμάτου και αντικειμένων που οι κατοχικές αρχές χαρακτήρισαν ύποπτα.

Κατά την περίοδο της κράτησής του υποβαλλόταν σε συνεχείς ανακρίσεις, μεταγωγές σε «δικαστήρια» και επαναλαμβανόμενες παρατάσεις κράτησης, παρά τις εξηγήσεις που έδινε για τις κατηγορίες που του αποδίδονταν.

Στις φυλακές είχε βιώσει δύσκολες συνθήκες κράτησης, περιορισμένη επικοινωνία με τον έξω κόσμο και επαφή με άλλους κρατούμενους, με τους οποίους συζητούσε και ζητήματα που αφορούσαν την ιστορία της Κύπρου. Τελικά, είχε αφεθεί ελεύθερος στις 7 Οκτωβρίου 2022, επιστρέφοντας στις ελεύθερες περιοχές και καταγγέλλοντας τη μεταχείρισή του από τις κατοχικές αρχές.