«Καλωσόρισες Κυπριακή Προεδρία», εύχεται στα ελληνικά η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Έμφαση σε αυτονομία, ασφάλεια και ετοιμότητα στα πρώτα μηνύματα από Βρυξέλλες και Λευκωσία

Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ξεκινά σε μια κομβική στιγμή για την Ευρώπη, αναφέρει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καλωσορίζοντας την Κυπριακή Προεδρία, με ανάρτηση στο Χ.

Η κ. φον ντερ Λάιεν καλωσορίζει την κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ γράφοντας "Καλωσόρισες @CY2026EU!@". Προσθέτει ότι αυτή «ξεκινά σε μια κομβική στιγμή για την Ευρώπη. Επομένως, η εστίασή της στην ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης δεν θα μπορούσε να είναι πιο σημαντική», τονίζει. Τέλος, σημειώνει ότι προσβλέπει σε συνεργασία για την ενίσχυση της ετοιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα σαφές όραμα: μια Ευρώπη ισχυρή, σταθερή και ασφαλή, μια αυτόνομη Ένωση ανοικτή στον κόσμο, αναφέρει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Σε μήνυμα με την ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας της Ένωσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημειώνει ότι η Κύπρος ανταποκρίνεται σε αυτή τη συγκυρία σε μια περίοδο ριζικών αλλαγών.

Σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών αναταραχών και αβεβαιότητας, προσθέτει, οι επιλογές που θα κάνουμε σήμερα θα διαμορφώσουν το μέλλον της Ένωσης.

Υπογραμμίζει πως η αυτονομία αποτελεί το αναγκαίο επόμενο βήμα στην εξελικτική πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

«Θα εργαστούμε», τονίζει, «ως έντιμοι διαμεσολαβητές, με αποφασιστικότητα, για την ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της υδατικής και θαλάσσιας ασφάλειας, καθώς και της αντιμετώπισης της μετανάστευσης με ολιστικό τρόπο και θα ενισχύσουμε την ετοιμότητα της Ένωσης στη διαχείριση κρίσεων».

Στο μήνυμά του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ακόμη πως η στήριξη προς την Ουκρανία για την προάσπιση του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της, θα παραμείνει σταθερή και αταλάντευτη.

