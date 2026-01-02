Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Την δημιουργία μηχανισμού διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές για την Πράσινη Γραμμή προτείνει ο Τουφάν Έρχιουρμαν

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην ηλεκτρονική «Γενί Ντουζέν» με τίτλο «Πρέπει να ενισχυθεί ο μηχανισμός προληπτικού διαλόγου», ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρθηκε σε περιστατικά που έλαβαν χώρα κατά τις τελευταίες ημέρες του 2025.

Τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα εξασφαλίζει απευθείας διάλογο μεταξύ Εθνικής Φρουράς και των κατοχικών δυνάμεων, περιλαμβάνει το πακέτο δέκα σημείων που κατατέθηκε στο τραπέζι των συνομιλιών, λέει ο Τουφάν Έρχιουρμαν. Όπως ανέφερε ο ίδιος, σκοπός της πρότασης είναι η άμεση επαφή και η αποφυγή χρονοτριβής σε περίπτωση που προκύψουν ζητήματα επί του εδάφους.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν υποστήριξε ότι για να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον, τα Ηνωμένα Έθνη οφείλουν να εφαρμόζουν πιστά τις υφιστάμενες συμφωνίες και να λειτουργούν αποτελεσματικά οι δίαυλοι επικοινωνίας. Κατέληξε λέγοντας πως ευθύνη των ηγεσιών είναι η ενίσχυση του προληπτικού διαλόγου και η αποφυγή δηλώσεων που επιβαρύνουν το κλίμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

