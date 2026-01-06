Διερευνώνται δύο αδικήματα κατά του βουλευτή Νίκου Σύκα – Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος της υπόθεσης

Σε δύο επίπεδα εκτείνεται πλέον η υπόθεση με την καταγγελία στην Αστυνομία κατά του βουλευτή του ΔΗΣΥ Νίκου Σύκα για ισχυριζόμενο ξυλοδαρμό από τη σύντροφό του. Πέρα από τη σαφή νομική του διάσταση και τις αστυνομικές έρευνες και εξετάσεις, το θέμα έχει προφανώς και πολιτική πτυχή. Σε πολιτικό επίπεδο έχουν ήδη δρομολογηθεί οι αποφάσεις και αναμένεται να τεθεί εκτός ψηφοδελτίου και επίσημα στην αυριανή συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ. Παράλληλα, η Νομική Υπηρεσία έχει πλέον στα χέρια της τον φάκελο της υπόθεσης και θα κληθεί να αποφασίσει κατά πόσο συντρέχουν λόγοι για να κατατεθεί στο Ανώτατο αίτημα άρσης της βουλευτικής του ασυλίας. Ο ίδιος ο Νίκος Σύκας, με δημόσια ανάρτησή του, αρχικά αρνείται κατηγορηματικά τα όσα του καταλογίζονται και ταυτόχρονα δηλώνει έτοιμος «ανά πάσα στιγμή» να καταθέσει «τα πραγματικά γεγονότα».

Πάνε για άρση ασυλίας

Η καταγγελία έγινε την Κυριακή το πρωί από την καταγγέλλουσα στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού μετά που η ίδια επέστρεψε από την Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγουμένως είχε επισκεφθεί ιατρικό κέντρο όπου εξετάστηκε και, πέρα από την κατάθεση που έγινε στις Αρχές, εντός του φακέλου βρίσκονται και τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων. Αν και επισήμως η Αστυνομία δεν σχολιάζει οτιδήποτε που να αφορά την ουσία της υπόθεσης, καθώς πρόκειται για βία στην οικογένεια, πληροφορίες αναφέρουν ότι εναντίον του βουλευτή διερευνώνται δύο αδικήματα, αυτό της πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης καθώς και της άσκησης ψυχολογικής βίας.

Όμως, το γεγονός ότι πρόκειται για εν ενεργεία βουλευτή αναγκάζει το κλιμάκιο βίας στην οικογένεια του ΤΑΕ Λεμεσού να στείλει άμεσα τον φάκελο της υπόθεσης στη Νομική Υπηρεσία προκειμένου να ληφθούν οδηγίες για τον περαιτέρω χειρισμό. Η άρση της ασυλίας του βουλευτή θεωρείται μονόδρομος, αφού μόνο έτσι θα μπορέσει να περάσει από τη διαδικασία της ανακριτικής κατάθεσης (ως ύποπτος) δίνοντας τους δικούς του ισχυρισμούς και εξηγήσεις για όσα έχουν συμβεί. Υπενθυμίζεται ότι στη δημόσια ανάρτησή του ο Νίκος Σύκας αρνείται κατηγορηματικά τα όσα του καταλογίζονται λέγοντας χαρακτηριστικά «αρνούμαι κατηγορηματικά την καταγγελία αλλά και τα υπονοούμενα τα οποία αφήνονται σε βάρος μου», σημείωσε δε στο τέλος της ανάρτησης ότι επιφυλάσσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά του.

Προκειμένου να αρθεί η ασυλία βουλευτή χρειάζεται να γίνεται αίτημα της Νομικής Υπηρεσίας προς το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο να αιτιολογηθεί συγκεκριμένα. Ταυτόχρονα, αν ο βουλευτής δεν φέρει ένσταση η διαδικασία γίνεται σαφώς πιο εύκολη και πιο γρήγορη. Πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι η Νομική Υπηρεσία θα προχωρήσει στο εν λόγω αίτημα προς το Ανώτατο, ακόμα και εντός της βδομάδας ή αρχές της επόμενης. Στόχος είναι να μπορέσει άμεσα και γρήγορα να εξεταστεί πλήρως η υπόθεση προκειμένου στη συνέχεια, με ολοκληρωμένο τον φάκελο, να γίνει αξιολόγηση κατά πόσο θα προχωρήσει ή όχι ποινική δίωξη κατά του βουλευτή.

Τον «τελειώνουν» από το ψηφοδέλτιο

Σε έκτακτη του συνεδρία την Τετάρτη, το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ θα κληθεί να πάρει οριστικές αποφάσεις για το ψηφοδέλτιο του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου. Επίσης, πιθανόν να τεθεί και ζήτημα διαγραφής του Νίκου Σύκα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΣΥ, αφού θα ήταν οξύμωρο να αποκλειστεί από το ψηφοδέλτιο και την ίδια ώρα να συμμετέχει κανονικά στην κοινοβουλευτική ομάδα.

Από τη πρώτη στιγμή την Κυριακή, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, είχε λάβει την απόφαση να εισηγηθεί όπως ο καταγγελλόμενος βουλευτής τεθεί εκτός ψηφοδελτίου του κόμματος. Την εισήγηση της προέδρου υιοθέτησε χθες και το Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΣΥ σε συνεδρία του, κατά την οποία αποφασίστηκε να συγκληθεί εκτάκτως αύριο Τετάρτη (στις 7.30 το βράδυ) και το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος για να αποφασίσει εάν θα επικυρώσει την πρόταση της προέδρου και του ΕΓ του κόμματος. Στην αυριανή συνεδρία ίσως παρθούν και άμεσες αποφάσεις για τον αντικαταστάτη του Νίκου Σύκα στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στη Λεμεσό. Από την πλευρά του Νίκου Σύκα δεν υπάρχει καμία τοποθέτηση για το αν συναινεί ή όχι στην απομάκρυνσή του από το ψηφοδέλτιο, αφού στην ανάρτησή του είχε αναφερθεί μόνο στο ζήτημα της κατάθεσης στις Αρχές.

Η κ. Δημητρίου, μέσω της ανάρτησής της, είχε στείλει το μήνυμα πως δεν υπάρχει καμία ανοχή σε καταγγελίες βίας. Έγραψε συγκεκριμένα: «Σεβόμαστε πλήρως τη Δικαιοσύνη και το τεκμήριο της αθωότητας, όμως η διερεύνηση πρέπει να γίνει άμεσα και χωρίς σκιές. Θεωρώ απαραίτητη την αυτόβουλη αποποίηση της ασυλίας. Παράλληλα, ο βουλευτής τίθεται εκτός ψηφοδελτίου και αυτή είναι η εισήγησή μου προς τα αρμόδια όργανα του κόμματος. Η βία, και ιδιαίτερα κατά των γυναικών, προσβάλλει τις αξίες που υπηρετούμε. Οι αρχές μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες».

Σημειώνεται ότι, όπως ξεκαθαρίζεται και μέσα από την ανάρτηση, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ διααχώρισε το πολιτικό με το ποινικό κεφάλαιο, αφού από τη μια αναφέρεται στο τεκμήριο της αθωότητας και από την άλλη καλεί σε άμεση διερεύνηση της καταγγελίας, ώστε να επιβεβαιωθούν ή να διαψευστούν οι ισχυρισμοί.

Έρχεται ο Μιχαηλίδης;

Με τη διαφαινόμενη απομάκρυνση του Νίκου Σύκα από το ψηφοδέλτιο της Λεμεσού στον ΔΗΣΥ, παραμένει ερωτηματικό ποιος θα κληθεί να πάρει τη θέση του. Υπενθυμίζεται ότι στη Λεμεσό ο ΔΗΣΥ προχώρησε σε ψηφοφορία με τον πρώην βουλευτή Ανδρέα Μιχαηλίδη να βρίσκεται στη 13η θέση. Σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή προέδρου του ΔΗΣΥ, Ευθύμιου Δίπλαρου, στο Ραδιόφωνο του Πολίτη, το καταστατικό προβλέπει ότι η θέση πάει στον Ανδρέα Μιχαηλίδη. Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι ο Ανδρέας Μιχαηλίδης μετά το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών εμφανιζόταν απογοητευμένος και είχε προχωρήσει και σε ανάρτηση στην οποία μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «ο κύκλος μου στον Δημοκρατικό Συναγερμό έχει κλείσει, κρατώ δε τις καλές αλλά και τις κακές στιγμές!». Αν τώρα θα κάνει δεύτερες σκέψεις θα διαφανεί τις αμέσως επόμενες μέρες. Πάντως, εντός του κόμματος φαίνεται να υπάρχουν και κάποιες φωνές που προκρίνουν επαναληπτική διαδικασία, δεδομένου ότι το πρόσωπο που αποχωρεί είναι εν ενεργεία βουλευτής, γεγονός που διαφοροποιεί άρδην τα δεδομένα για τις πιθανότητες εκλογής.

Αποφασίζει ο Γενικός

Σε δηλώσεις τους στο ΚΥΠΕ, ο νομικός Αχιλλέας Αιμιλιανίδης και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Βουλής, Ανδρέας Χριστοδούλου, ανέφεραν ότι η απόφαση για υποβολή αιτήματος προς το Ανώτατο Δικαστήριο για άρση της βουλευτικής ασυλίας εναπόκειται στον Γενικό Εισαγγελέα, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα. Η άρση της ασυλίας, που ρυθμίζεται από το άρθρο 83, αποτελεί σπάνια διαδικασία στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς από το 1960 εγκρίθηκε μόλις τέσσερις φορές.

Ο κ. Αιμιλιανίδης σημείωσε ότι η διαδικασία καθορίζεται ρητά από το Σύνταγμα και ότι η υποβολή του αιτήματος εξαρτάται από την κρίση του Γενικού Εισαγγελέα. Ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι η Νομική Υπηρεσία αποφασίζει αν το αίτημα θα οδηγηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 83.2. Τόνισε ότι η Βουλή δεν έχει θεσμικό ρόλο στη διαδικασία και ότι, ακόμη και αν εγκριθεί η άρση της ασυλίας, ο βουλευτής συνεχίζει να ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του, ενώ καθίσταται δυνατή η ποινική διερεύνηση.