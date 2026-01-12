ΔΗΠΑ για VIDEOGATE: Δεν απαιτούνται αποφάσεις εν βρασμώ, ούτε κλίμα θυμού

Τη θέση ότι η υπόθεση του επίμαχου βίντεο που βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στην Κύπρο πρέπει να αντιμετωπιστεί με ψυχραιμία, θεσμική σοβαρότητα και απόλυτο σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες, διατυπώνει η Δημοκρατική Παράταξη (ΔΗΠΑ). Σε ανακοίνωσή της, η ΔΗΠΑ υπογραμμίζει την ανάγκη για πλήρη και εις βάθος διερεύνηση της υπόθεσης από τους αρμόδιους θεσμούς, χωρίς καθυστερήσεις ή παρεμβάσεις, τονίζοντας ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου και ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές της δημοκρατίας.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Δεν απαιτούνται αποφάσεις εν βρασμώ ούτε κλίμα θυμού. Η δημοκρατία λειτουργεί με θεσμούς, νηφαλιότητα και διαφανείς διαδικασίες.

Η σοβαρότητα της υπόθεσης του βίντεο που απασχολεί τη δημόσια συζήτηση επιβάλλει ψυχραιμία, θεσμική υπευθυνότητα και απόλυτο σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό, οι έρευνες οφείλουν να είναι πλήρεις, εις βάθος και να φτάσουν μέχρι τέλους, ώστε να δοθούν ξεκάθαρες και τεκμηριωμένες απαντήσεις και να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές προκύπτουν. Οι αρμόδιοι θεσμοί πρέπει να ενεργοποιηθούν άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις ή παρεμβάσεις.

Από την πρώτη στιγμή, η ΔΗΠΑ ήταν ξεκάθαρη: ουδείς είναι υπεράνω του νόμου. Η διαφάνεια, η λογοδοσία και ο σεβασμός στους θεσμούς αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές σε μια δημοκρατική πολιτεία.

Το ζήτημα λαμβάνει νέες διαστάσεις μετά την παραίτηση της Πρώτης Κυρίας από τον ανεξάρτητο φορέα κοινωνικής στήριξης. Τονίζουμε ότι ο Φορέας επιτέλεσε σημαντικό έργο και προσέφερε ουσιαστικά στην κοινωνία.

Παράλληλα, ζητούμε –όπως πράτταμε πάντοτε– την άμεση δημοσιοποίηση των ποσών που έλαβε ο Φορέας τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της πλήρους διαφάνειας και της λογοδοσίας προς τους πολίτες.

Σε σχέση με την παραίτηση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, και χωρίς αυτό να προδικάζει οτιδήποτε ή ενοχή οποιουδήποτε, σημειώνουμε ότι συμβάλλει στην εκτόνωση της κατάστασης και στη δημιουργία συνθηκών θεσμικής ηρεμίας.

Είναι σημαντικό να υπάρξει ουσιαστική και δημιουργική συμβολή όλων όσοι συμμετέχουμε στα κοινά. Δεν απαιτούνται αποφάσεις εν βρασμώ ούτε κλίμα θυμού. Η δημοκρατία λειτουργεί με θεσμούς, νηφαλιότητα και διαφανείς διαδικασίες.