Όταν ο Πρόεδρος εξευτελίζει την Κυπριακή Δημοκρατία

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Οι θεσμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας περί άλλα τυρβάζουν. Ανακάλυψαν ότι δεχόμαστε υβριδικό πόλεμο και ότι κάποιοι προσπαθούν να πλήξουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Αλήθεια, με βάση τα όσα είδαμε και ακούσαμε, ποιος εξευτελίζει μέρα μεσημέρι την Κυπριακή Δημοκρατία;

«Όποιος έχει στοιχεία ότι πήρα λεφτά να τα καταθέσει», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την κυκλοφορία βίντεο που φέρει πολιτικούς του συνεργάτες να συζητούν με ξένους επενδυτές πώς θα μπορούσαν -ταυτόχρονα με τις επενδύσεις τους- να ενισχύσουν την προεκλογική καμπάνια του Προέδρου ή ταμεία που διαχειρίζεται η ομόκλινή του κυρία, Φιλίππα Καρσερά. Αλήθεια, αυτή είναι η σωστή απάντηση από έναν Πρόεδρο που εξελέγη υποσχόμενος μηδενική ανοχή στη διαφθορά;  Να υπενθυμίσουμε στον κ. Πρόεδρο ότι δεν χρειάζεται κάποιος να πάρει λεφτά για να κριθεί ένοχος αλλά είναι αρκετή και η πρόθεση να εισπράξει παράνομα χρήματα. Ας μην ξεχνάμε τον λόγο για τον οποίο παύθηκε ο πρώην Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Κυπριακής...

