Όταν ο Πρόεδρος εξευτελίζει την Κυπριακή Δημοκρατία

«Όποιος έχει στοιχεία ότι πήρα λεφτά να τα καταθέσει», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την κυκλοφορία βίντεο που φέρει πολιτικούς του συνεργάτες να συζητούν με ξένους επενδυτές πώς θα μπορούσαν -ταυτόχρονα με τις επενδύσεις τους- να ενισχύσουν την προεκλογική καμπάνια του Προέδρου ή ταμεία που διαχειρίζεται η ομόκλινή του κυρία, Φιλίππα Καρσερά. Αλήθεια, αυτή είναι η σωστή απάντηση από έναν Πρόεδρο που εξελέγη υποσχόμενος μηδενική ανοχή στη διαφθορά; Να υπενθυμίσουμε στον κ. Πρόεδρο ότι δεν χρειάζεται κάποιος να πάρει λεφτά για να κριθεί ένοχος αλλά είναι αρκετή και η πρόθεση να εισπράξει παράνομα χρήματα. Ας μην ξεχνάμε τον λόγο για τον οποίο παύθηκε ο πρώην Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Κυπριακής...

