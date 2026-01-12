Αρχή κατά Διαφθοράς για βίντεο: Δεν επιτρέπεται να διεξάγουμε έρευνα εφόσον άρχισε ποινική διερεύνηση από Νομική Υπηρεσία και Αστυνομία

Τα μέλη και λειτουργοί της Αρχής Κατά της Διαφθοράς μελέτησαν λεπτομερώς το επίμαχο βίντεο σε σημερινή συνεδρία. Ακολούθως εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας ότι η Αρχή δεν επιτρέπεται να διεξαγάγει οποιαδήποτε έρευνα εφόσον έχει ήδη αρχίσει ποινική διερεύνηση από τη Νομική Υπηρεσία ή την Αστυνομία.

Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι ως η μόνη αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της νομοθεσίας του Lobbying, είναι πρόθυμη να παράσχει οποιαδήποτε συνδρομή για διερεύνηση ποινικών πτυχών της συγκεκριμένης νομοθεσίας.

Αυτούσια η ανακοίνωση

1. Η Αρχή παρακολουθεί ευθύς εξαρχής όλες τις εξελίξεις οι οποίες προέκυψαν από τη στιγμή της δημοσιοποίησης του εν λόγω Βίντεο.

2. Σήμερα σε Συνεδρία Μελών και Λειτουργών της Αρχής μελετήθηκε λεπτομερώς το επίμαχο βίντεο.

3. Είναι γεγονός ότι πάρα πολλοί, πολιτικοί αλλά και πολίτες, ζητούν από την Αρχή όπως προβεί σε αυτεπάγγελτη έρευνα για το περιεχόμενό του.

4. Εκείνο που διαπιστώνουμε είναι ότι, η Νομική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα για ποινική διερεύνηση πτυχών του Βίντεο.

5. Τονίζουμε ότι, δυνάμει της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της, η Αρχή δεν επιτρέπεται να διεξαγάγει οποιαδήποτε έρευνα εφόσον έχει ήδη αρχίσει ποινική διερεύνηση από τη Νομική Υπηρεσία ή την Αστυνομία.

6. Εκείνο που θα πράξει η Αρχή είναι να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη Νομική Υπηρεσία για τις οποιεσδήποτε εξελίξεις.

7. Επιπρόσθετα, είμαστε πρόθυμοι να παράσχουμε οποιαδήποτε συνδρομή σε διερεύνηση ποινικών πτυχών της νομοθεσίας του Lobbying, εφόσον η Αρχή είναι η μόνη αρμόδια για την εφαρμογή της.

8. Ενόψει της παρούσας Ανακοίνωσης, η Αρχή δεν προτίθεται να προβεί σε οποιεσδήποτε δηλώσεις.