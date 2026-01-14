Δημόσιο πένθος και δημόσια αργία για τον Γιώργο Βασιλείου - Τι αποφάσισε το Υπουργικό

Τις αποφάσεις που έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο που αφορούν τις τιμές που θα αποδοθούν από την Πολιτεία στον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Γιώργο Βασιλείου, ο οποίος απεβίωσε χθες αργά το βράδυ, ανακοίνωσε το απόγευμα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά την έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι η συνεδρίαση έλαβε χώρα «με αποκλειστικό αντικείμενο τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με την κηδεία του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου. Αφού τηρήθηκε μονόλεπτος σιγή από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της Πολιτείας για την απώλεια του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι το όνομα του Γιώργου Βασιλείου ταυτίστηκε με την προσπάθεια για οικονομική ανάπτυξη της πατρίδας μας, κοινωνική πρόοδο του λαού μας και εκσυγχρονισμό του κυπριακού Κράτους σε όλους τους τομείς, ενώ καθοριστική υπήρξε η συμβολή του στην επίτευξη του κορυφαίου στρατηγικού στόχου της ευρωπαϊκής πορείας της Κύπρου.

Υπογραμμίστηκε, επίσης, ότι μέχρι το τέλος της ζωής του υπήρξε αφοσιωμένος στην προσπάθεια για την επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση της πατρίδας μας, στόχος που παραμένει για την Κυπριακή Δημοκρατία εθνική προτεραιότητα και ιστορικό χρέος.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η κηδεία του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου τελεστεί με τιμές εν ενεργεία Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αποφάσισε, επίσης, την κήρυξη δημόσιου πένθους από σήμερα μέχρι και την ημέρα της κηδείας. Κατά τη διάρκεια του δημόσιου πένθους, οι σημαίες σε όλα τα δημόσια κτήρια και στα σχολεία θα κυματίζουν μεσίστιες, εις ένδειξη τιμής. Περαιτέρω, αποφασίστηκε όπως η ημέρα της κηδείας, το Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026, κηρυχθεί ως δημόσια αργία.

Παράλληλα, αποφασίστηκε το άνοιγμα βιβλίου συλλυπητηρίων στην αίθουσα εκδηλώσεων του Προεδρικού Μεγάρου, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, το οποίο θα μπορούν να υπογράψουν τα Μέλη του Διπλωματικού Σώματος και οι Πολιτειακοί Αξιωματούχοι, ενώ το βιβλίο συλλυπητηρίων θα υπογράψουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, οι Υφυπουργοί και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Το βιβλίο συλλυπητηρίων θα είναι ανοικτό για τους Πολιτειακούς Αξιωματούχους από τις 10.30πμ μέχρι τις 12μ, ενώ για το Διπλωματικό Σώμα από τις 12μ μέχρι τις 3μμ.

Εξάλλου, αποφασίστηκε όπως ανοιχθούν βιβλία συλλυπητηρίων σε όλες τις διπλωματικές αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, για κατάθεση στο βιβλίο συλλυπητηρίων, το ακόλουθο κείμενο προς υπογραφή για τον αποθανόντα πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας: ‘Με βαρύ πένθος αποχαιρετούμε τον πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργο Βασιλείου και τιμούμε την προσφορά του προς την πατρίδα του, την Κύπρο. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Γιώργου Βασιλείου στην επίτευξη του κορυφαίου στρατηγικού στόχου για την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ μέχρι το τέλος της ζωής του υπήρξε αφοσιωμένος στην προσπάθεια για την επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση της πατρίδας μας’.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο θα παραστούν στην κηδεία, η οποία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη, το Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 13.00, από τον Ιερό Ναό Της Του Θεού Σοφίας στο Στρόβολο.

Η Πολιτεία εκφράζει συλλυπητήρια προς την οικογένεια του αποθανόντα πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας».