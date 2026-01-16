Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Πρόγευμα εργασίας της ηγεσίας του ΔΗΣΥ με Αβέρωφ και Αναστασιάδη ενόψει βουλευτικών εκλογών

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Header Image

Συστράτευση όλων των στελεχών με στόχο τη νίκη του κόμματος στις εκλογές

Πρόγευμα εργασίας της ηγεσίας και της κοινοβουλευτικής ομάδας πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στα γραφεία του ΔΗΣΥ με πρωτοβουλία της προέδρου του κόμματος, κ. Αννίτας Δημητρίου, ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου.

Στο πρόγευμα εργασίας προσκλήθηκαν και έλαβαν μέρος και οι δύο πρώην πρόεδροι της παράταξης, Νίκος Αναστασιάδης και Αβέρωφ Νεοφύτου. Σύμφωνα πληροφορίες του politis.com.cy, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε ότι το κόμμα προχωρά με ένα συγκροτημένο πλάνο δράσης, για συστράτευση όλων των στελεχών, σε ολόκληρη την Κύπρο. 

Η συμβολή όλων, τόνισε, είναι απαραίτητη στις σημερινές πρωτόγνωρες πολιτικές συνθήκες και ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα πρέπει να δώσει αυτή τη μάχη με όλες του τις δυνάμεις. Στόχος του ΔΗΣΥ, όπως λέχθηκε, είναι το κόμμα να κερδίσει τις εκλογές και να έχει τις περισσότερες έδρες στη νέα Βουλή. Το πρόγευμα εργασίας άρχισε στις 9:45 και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11:00.

Ακολούθως, αντιπροσωπεία του κόμματος, με επικεφαλής την πρόεδρο Αννίτα Δημητρίου, θα μεταβεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Προεδρικού Μεγάρου ώστε να υπογράψει το βιβλίο συλλυπητηρίων για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου.

Tags

Νίκος ΑναστασιάδηςΔΗΣΥΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠρόεδρος ΔΗΣΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα