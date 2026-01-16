Πρόγευμα εργασίας της ηγεσίας του ΔΗΣΥ με Αβέρωφ και Αναστασιάδη ενόψει βουλευτικών εκλογών

Πρόγευμα εργασίας της ηγεσίας και της κοινοβουλευτικής ομάδας πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στα γραφεία του ΔΗΣΥ με πρωτοβουλία της προέδρου του κόμματος, κ. Αννίτας Δημητρίου, ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου.

Στο πρόγευμα εργασίας προσκλήθηκαν και έλαβαν μέρος και οι δύο πρώην πρόεδροι της παράταξης, Νίκος Αναστασιάδης και Αβέρωφ Νεοφύτου. Σύμφωνα πληροφορίες του politis.com.cy, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε ότι το κόμμα προχωρά με ένα συγκροτημένο πλάνο δράσης, για συστράτευση όλων των στελεχών, σε ολόκληρη την Κύπρο.

Η συμβολή όλων, τόνισε, είναι απαραίτητη στις σημερινές πρωτόγνωρες πολιτικές συνθήκες και ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα πρέπει να δώσει αυτή τη μάχη με όλες του τις δυνάμεις. Στόχος του ΔΗΣΥ, όπως λέχθηκε, είναι το κόμμα να κερδίσει τις εκλογές και να έχει τις περισσότερες έδρες στη νέα Βουλή. Το πρόγευμα εργασίας άρχισε στις 9:45 και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11:00.

Ακολούθως, αντιπροσωπεία του κόμματος, με επικεφαλής την πρόεδρο Αννίτα Δημητρίου, θα μεταβεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Προεδρικού Μεγάρου ώστε να υπογράψει το βιβλίο συλλυπητηρίων για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου.