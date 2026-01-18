Ασφάλεια, ενέργεια, ναυτιλία, περιφερειακές εξελίξεις συζητούν ΥΠΕΞ Κύπρου-Αιγύπτου-Ελλάδας

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σημειώνεται επίσης ότι οι τρεις Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στη Μέση Ανατολή, τη Γάζα, τη Λιβύη, τη Συρία, το Ιράν, το Σουδάν, τη Σομαλία και την Αιθιοπία.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Κύπρου, της Αιγύπτου και της Ελλάδας συναντήθηκαν την Κυριακή στο Κάιρο, συζητώντας θέματα ασφάλειας, ενέργειας και ναυτιλίας, καθώς και τις περιφερειακές εξελίξεις.

Σε ανάρτηση του κυπριακού Υπουργείο Εξωτερικών στο Χ, αναφέρεται ότι κατά την τριμερή συνάντηση στο Κάιρο ο ΥΠΕΞ Κωνσταντίνος Κόμπος είχε την ευκαιρία, μαζί με τους ομολόγους του, τον Μπαντρ Αμπντελάτι και τον Γιώργο Γεραπετρίτη, να προβούν σε «αποτίμηση της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου, Αιγύπτου και Ελλάδας στους τομείς της ασφάλειας, της ενέργειας και της ναυτιλίας, ενόψει της 11ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο πριν από το τέλος του 2026».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

