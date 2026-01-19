Ακόμη δέκα υποψήφιους ανακοίνωσε η ΔΗΠΑ - Ανάμεσά τους επιχειρηματίες, αντιπρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας και πολιτικοί επιστήμονες

Δέκα νέους υποψήφιους για τις Βουλευτικές Εκλογές του Μαΐου 2026, ανακοίνωσε σήμερα η ΔΗ.ΠΑ καθώς η διαδικασία κατάρτισης του ψηφοδελτίου της, όπως αναφέρει, εισέρχεται πλέον σε προχωρημένο και ώριμο στάδιο.

Σύμφωνα με τη ΔΗΠΑ, οι υποψήφιοι αυτοί προέρχονται από την ίδια την παραγωγική κοινωνία: από τον κόσμο της εργασίας, της επιστήμης, της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής προσφοράς. «Είναι άνθρωποι που έχουν δοκιμαστεί στην πράξη, που γνωρίζουν τα προβλήματα από μέσα και όχι από απόσταση, και που συνδυάζουν εμπειρία, γνώση και κοινωνική ευαισθησία. Εκφράζουν μια σύγχρονη, μεταρρυθμιστική και αξιόπιστη πολιτική αντίληψη, με επίκεντρο τον άνθρωπο, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη θεσμική σοβαρότητα» σημειώνεται.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η συμμετοχή αριστίνδην υποψηφίων, προσωπικοτήτων με αναγνωρισμένο έργο και κύρος, των οποίων η πορεία, το ήθος και η επιστημονική, επαγγελματική και κοινωνική τους διαδρομή αποτελούν εγγύηση ποιότητας, επάρκειας και αξιοπιστίας. Η παρουσία τους ενισχύει ουσιαστικά το ψηφοδέλτιο, προσδίδοντάς του κύρος, πολυφωνία και τεκμηριωμένη γνώση.

Οι Αριστίνδην Υποψήφιοι είναι οι ακόλουθοι:

1. ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΝΕΣΤΟΡΟΣ – Πρώην Ελληνοκύπριος Εκπρόσωπος Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων (ΔΕΑ) – Ανώτερος Λειτουργός ΚΟΑΓ – Επαρχία Λευκωσίας/Αριστίνδην

• ΛΟΙΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ – Διεθνολόγος – Πολιτικός Αναλυτής – Επαρχία Λεμεσού/Αριστίνδην

• ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ – Επιχειρηματίας – Επαρχία Λεμεσού/Αριστίνδην

• ΑΝΤΡΕΑΣ ΒΡΑΧΙΜΗΣ – Επιχειρηματίας / Αντιπρόεδρος Ποδοσφαιρικής Ομάδας Αγίας Νάπας – Επαρχία Αμμοχώστου/Αριστίνδην

• ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ – Επιχειρηματίας – Επαρχία Λάρνακας/Αριστίνδην

Οι υποψήφιοι που προέρχονται από τη βάση της Παράταξης είναι:

1. ΚΥΠΡΟΥΛΛΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ – Εκπαιδευτικός – Οργανωτική Γραμματέας ΣΕΚ / Υποψήφια Λευκωσίας

• ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ – Πολιτικός Μηχανικός-Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΔΗΠΑ / Υποψήφια Λευκωσίας

• ΚΡΙΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ – Επιχειρηματίας / Υποψήφιος Λευκωσίας

• ΑΡΙ ΧΑΠΕΣΙΑΝ – Πολιτικός Επιστήμονας – Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου/Υποψήφιος Λευκωσίας

• ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ – Επιχειρηματίας/Υποψήφιος Αμμοχώστου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΝΕΣΤΟΡΟΣ – ΠΡΩΗΝ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΕΑ) – ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΟΑΓ / ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ

Ο Νέστορας Νέστορος γεννήθηκε το 1972 στη Λευκωσία. Έμαθε να κάνει τη γνώση πράξη και την ευθύνη στάση ζωής, όχι μόνο στα λόγια, αλλά με σκληρή δουλειά για το κοινό καλό. Διαθέτει μακρά εμπειρία στη δημόσια διοίκηση, τη στεγαστική πολιτική, παιδεία, και τη θεσμική εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, με σταθερή παρουσία στον δημόσιο και κοινωνικό βίο.

Πιστεύει σε μια πολιτική με συνέπεια και προοπτική, με καθαρούς στόχους και λογοδοσία. Σε μια πολιτική που στηρίζεται στη θεσμική σοβαρότητα, τη διαφάνεια και την κοινωνική δικαιοσύνη. Σε μια πολιτική που υπηρετεί τον άνθρωπο, ενισχύει τη συνοχή της κοινωνίας και θωρακίζει τη δημοκρατία.

Σπούδασε Ναυτομηχανικός στο Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (ΑΤΙ) και Μηχανολόγος Μηχανικός στο Brunel University, ενώ είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ο συνδυασμός τεχνικής γνώσης και διοικητικής επάρκειας αποτελεί τη βάση της προσέγγισής του στη δημόσια πολιτική, με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Εργάζεται ως Ανώτερος Λειτουργός στον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης, συμβάλλοντας έμπρακτα στη διαμόρφωση και υλοποίηση στεγαστικών πολιτικών με κοινωνικό πρόσημο και επίκεντρο τον άνθρωπο και τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Υπηρέτησε ως Ελληνοκύπριος Εκπρόσωπος στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ), με ευθύνη τον στρατηγικό σχεδιασμό, τη διοικητική λειτουργία και τη διεθνή εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε αυτό το απαιτητικό θεσμικό πλαίσιο συνεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, υπερασπιζόμενος με σταθερότητα τις αρχές της δικαιοσύνης, της αλήθειας και του σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Η πολιτική και κοινωνική του διαδρομή είναι μακρά και συνεχής. Διετέλεσε Πρόεδρος της Νεολαίας του Δημοκρατικού Κόμματος για δύο θητείες, μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΚΟ, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Από τα φοιτητικά του χρόνια υπηρέτησε τον συλλογικό αγώνα, ως Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Φοιτητικών Ενώσεων και της Φοιτητικής Ένωσης ΑΤΙ.

Σήμερα παραμένει ενεργός στην κοινωνία ως Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Μακεδονίτισσας για τέταρτη συνεχή χρονιά και ως Ταμίας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χάντμπολ, στηρίζοντας την παιδεία, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Είναι παντρεμένος με τη Χαρίκλεια Στρούθου και πατέρας δύο παιδιών, του Χαράλαμπου και του Σταύρου. Ζει καθημερινά τις αγωνίες και τις ανάγκες της σύγχρονης κυπριακής οικογένειας και αγωνίζεται για μια Κύπρο με προοπτική, ασφάλεια και αξιοπρέπεια για όλους.

ΛΟΙΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ / ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ



Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λεμεσό, με καταγωγή από το κατεχόμενο Μπέλλα-Πάις της επαρχίας Κερύνειας. Είναι παντρεμένος με τη Γαβριέλλα Θεοφάνους με την οποία και έχουν αποκτήσει έναν γιο.

Είναι Διεθνολόγος και Πολιτικός Αναλυτής. Κατέχει πτυχίο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών και Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις με εξειδίκευση στην ασφάλεια και επίλυση συγκρούσεων από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Εργάζεται ως Διευθυντής του Κολλεγίου Mesoyios στη Λεμεσό όπου και διδάσκει, ενώ παράλληλα εκτελεί καθήκοντα εμπειρογνώμονα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO), εκπροσωπώντας τον Οργανισμό στην Κύπρο.

Διαθέτει εκτεταμένη πείρα στον ιδιωτικό τομέα και στη Διοίκηση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών καθώς και στην πολιτική. Από το 2013 έως το 2019 διετέλεσε Κοινοβουλευτικός Επιστημονικός Συνεργάτης στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ από το 2019 έως το 2023 διετέλεσε Διευθυντής στο Γραφείου του Υπουργού Εσωτερικών.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο Εσωτερικών συμμετείχε σε σωρεία Ευρωπαϊκών Συμβουλίων και είχε ενεργό συμμετοχή στις διαβουλεύσεις για τη διαμόρφωση του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση.

Παράλληλα εκπροσώπησε την Κυπριακή Δημοκρατία στο Δίκτυο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα επιστροφών μεταναστών και πρωτοστάτησε στη συγκρότηση του πρώτου Γραφείου Επιστροφών που λειτούργησε στην Κυπριακή Δημοκρατία το 2022, ενώ συνέβαλε στην εξασφάλιση σημαντικής ευρωπαικής χρηματοδότησης για έργα υποδομής και ασύλου στην Κύπρο.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Κέντρου Ειρήνης Κύπρου, καθώς επίσης και Αναπληρωτής Πρόεδρος της Δημοκρατικής Κοινότητας Νεολαιών Ευρώπης. Σήμερα είναι Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Δημογραφικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής Κύπρου, μέλος του Συνδέσμου Πολιτικών Επιστημόνων και μέλος διαφόρων Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών.

Έχει συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής σε σειρά επιστημονικών συνεδρίων σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Μιλά Αγγλικά, Τσέχικα και Σλοβάκικα.



ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ / ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ



Ο Σταύρος Ηλία Σταύρου, γεννημένος το 1969 στη Λεμεσό, είναι καταξιωμένος επιχειρηματίας με πάνω από τριάντα χρόνια διεθνούς εμπειρίας στην επιχειρηματική ανάπτυξη, τη στρατηγική, τα χρηματοοικονομικά και την αεροπορία.

Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής των S.E.S Holdings Ltd, SES JETS και F Beverages Ltd, έχει αναπτύξει επιτυχημένες επιχειρήσεις με παρουσία σε περισσότερες από 45 χώρες, συνεργαζόμενος με κυβερνήσεις, επενδυτές και κορυφαία στελέχη διεθνώς. Η ικανότητά του να διαπραγματεύεται σύνθετες συμφωνίες, να αναδιαρθρώνει λειτουργίες και να ανοίγει νέες αγορές τον καθιστά σεβαστό στον επιχειρηματικό χώρο.

Η πολυετής εμπειρία του στους τομείς της αεροπορίας, του τουρισμού, των υποδομών και του διεθνούς εμπορίου τον έχει εφοδιάσει με βαθιά κατανόηση των αναγκών της κυπριακής οικονομίας και της σημασίας ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων. Υποστηρίζει ένα σύγχρονο, διαφοροποιημένο οικονομικό μοντέλο, βασισμένο στην καινοτομία, τις στρατηγικές επενδύσεις και τις ευκαιρίες για τη νεολαία, με έμφαση στη διαφάνεια, τη χρηστή διακυβέρνηση και την ενίσχυση των θεσμών.

Παντρεμένος με τη Βασιλική Κωνσταντίνου και πατέρας του Πάνου, 8 ετών, είναι αφοσιωμένος οικογενειάρχης.

Υποψήφιος Βουλευτής για τις εκλογές του 2026 με τη Δημοκρατική Παράταξη, επιδιώκει να μεταφέρει την επιχειρηματική εμπειρία και τη στρατηγική σκέψη του στη χάραξη πολιτικής, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και αισιόδοξου μέλλοντος για την Κύπρο.

ΑΝΤΡΕΑΣ ΒΡΑΧΙΜΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ / ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ

Ο Ανδρέας Βραχίμης γεννήθηκε το 1991 στην Επαρχία Αμμοχώστου και διαμένει μόνιμα στο Παραλίμνι. Είναι πρόσφυγας από την Κάτω Δερύνεια. Φοίτησε στο Γυμνάσιο Δερύνειας, αποφοίτησε από το Λύκειο Παραλιμνίου και στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα πιλότου.

Από το 2020 μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα των τουριστικών επιχειρήσεων. Είναι καλός γνώστης των αναγκών της τοπικής οικονομίας και των προοπτικών βιώσιμης ανάπτυξης της Επαρχίας Αμμοχώστου.

Η απόφασή του να είναι υποψήφιος βουλευτής Επαρχίας Αμμοχώστου με τη Δημοκρατική Παράταξη (ΔΗΠΑ) πηγάζει από την πεποίθησή του ότι η πολιτική οφείλει να δημιουργεί ίσες ευκαιρίες για όλους, να στηρίζει έμπρακτα τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και να επενδύει με γνώση και σχέδιο στον τόπο.

Στόχος είναι, μεταξύ άλλων, η περαιτέρω ενίσχυση του τουριστικού και του πρωτογενούς τομέα της Κύπρου, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες της Επαρχίας Αμμοχώστου.



ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ / ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ



Ο Χρίστος Καραβίας γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου 1988 στη Λάρνακα, όπου μεγάλωσε και διαμένει μέχρι σήμερα. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Η προσωπική και επαγγελματική του διαδρομή είναι στενά συνδεδεμένη με την κοινωνία, την εργασία και τις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας, στοιχεία που διαμορφώνουν τη δημόσια στάση και αντίληψή του.

Πραγματοποίησε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου, στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Ανάλυσης Διεθνών Επιχειρηματικών Πρακτικών.

Παράλληλα, συμμετείχε σε συνέδρια και προγράμματα επιμόρφωσης που αφορούν τον τομέα των μεταφορών, τις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες, τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τις σύγχρονες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην επιχειρησιακή λειτουργία.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα των μεταφορών και των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων, με ενεργό και υπεύθυνο ρόλο στη διοίκηση οργανισμών, στον εκσυγχρονισμό διαδικασιών και στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η επαγγελματική του πορεία χαρακτηρίζεται από πρακτική γνώση, αποτελεσματικότητα και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα.

Πιστεύει σε μια πολιτική που βρίσκεται κοντά στον πολίτη, λειτουργεί με ρεαλισμό, υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία και προτείνει λύσεις εφαρμόσιμες, με ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή.



ΚΥΠΡΟΥΛΛΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΕΚ /ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ



Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ακάκι Λευκωσίας. Είναι απόφοιτη Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και κάτοχος Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με μακρά εμπειρία στην εκπαίδευση, τον συνδικαλισμό και την κοινωνική δράση.

Για 23 χρόνια εργάστηκε στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, αποκτώντας ουσιαστική γνώση των αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης και συμβάλλοντας ενεργά στην αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Ως Πρόεδρος του Συνδέσμου Εκπαιδευτικών ΚΙΕ, αγωνίστηκε αποτελεσματικά για την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Σήμερα υπηρετεί ως Οργανωτική Γραμματέας της ΣΕΚ, έχοντας καθοριστικό ρόλο στην κατάργηση του καθεστώτος εργοδότησης με αγορά υπηρεσιών και στην επαναφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε καθεστώς μισθωτής απασχόλησης, με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο. Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά σε κοινωνικές και εθελοντικές πρωτοβουλίες.

Με όραμα την ποιοτική δημόσια εκπαίδευση, την αξιοπρεπή εργασία και την κοινωνική δικαιοσύνη, επιδιώκει να συμβάλει μέσα από τη Βουλή στον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής, στη θωράκιση των εργασιακών δικαιωμάτων και στην ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχικής δημοκρατίας. Μιλά αγγλικά και γαλλικά.



ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΗΠΑ / ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ



Η Ελένη Χρυσοστόμου κατάγεται από την Λακατάμια και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Λονδίνο.

Η πολιτική της διαδρομή εκτείνεται σε περισσότερες από δύο δεκαετίες ενεργής συμμετοχής στην πολιτική ζωή του τόπου. Είναι μέλος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων και του Συμβουλίου των Φίλων του Ινστιτούτου Κύπρου.

Από το 2021 είναι μέλος της Δημοκρατικής Παράταξης – Συνεργασία. Ασκεί καθήκοντα Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, παρακολουθεί συστηματικά τις εργασίες της Βουλής και των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών συμμετέχοντας ενεργά στη μελέτη νομοσχεδίων, στη διαμόρφωση πολιτικών θέσεων και στη λήψη αποφάσεων. Επίσης είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και Γενική Γραμματέας της Γυναικείας Έπαλξης.

Με μεγάλη εμπειρία στον πολιτικό χώρο και τα κοινά, με έμφαση σε ζητήματα οικολογίας και περιβάλλοντος, ενέργειας, θεσμικής λογοδοσίας και ισότητας φύλων, εκπροσωπεί την ΔΗ.ΠΑ σε κοινοβουλευτικά και κυβερνητικά φόρα όπως επίσης και στο δημόσιο διάλογο.

Ως Πολιτικός Μηχανικός, έχει εργαστεί για είκοσι και πλέον χρόνια στον κατασκευαστικό τομέα ως Διευθύντρια Έργων σε μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά έργα, αναλαμβάνοντας ρόλους ευθύνης στη διαχείριση έργων. Είναι μέλος του ΕΤΕΚ και της Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΤΕΚ, Γυναίκες στη Μηχανική. Επιπρόσθετα, είναι Ειδικευμένη Εμπειρογνώμονας για Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

Με την πολυεπίπεδη εμπειρία της, έχει διαμορφώσει μια πολιτική προσέγγιση βασισμένη στη γνώση, τη λογοδοσία και την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Η Ελένη Χρυσοστόμου διεκδικεί την εμπιστοσύνη των πολιτών για μια Βουλή ουσιαστική, αποτελεσματική και κοινωνικά δίκαιη.



ΚΡΙΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ /ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ



Ο Κρις Σωφρονίου κατάγεται από τη Μόρφου και τη Σολιά και προέρχεται από οικογένεια με βαθιές ρίζες στην ακαδημαϊκή, κοινωνική και πολιτική ζωή της Κύπρου. Είναι γιος του Δρ. Σωφρόνη Σωφρονίου, γνωστού ακαδημαϊκού και τέως Προεδρικού Επιτρόπου, και της Κούλλας Σωφρονίου, η οποία υπηρέτησε για χρόνια ως Πρόεδρος της Γυναικείας Οργάνωσης των Φιλελευθέρων.

Η πολιτική του διαδρομή ξεκίνησε δυναμικά με την εκλογή του ως Προέδρου της Νεολαίας του Κόμματος των Φιλελευθέρων. Από το 2004 έως το 2010 εκπροσώπησε την Κύπρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην πολιτική ομάδα ALDE, συμμετέχοντας ενεργά σε φόρα, ομάδες εργασίας και δικοινοτικές πρωτοβουλίες.

Για τη συμβολή του ως νέος σε πρωτοβουλίες που αφορούσαν την ειρηνική επίλυση του Κυπριακού τιμήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη με το Young Leader of the Year Award και από τους Ευρωπαίους Φιλελεύθερους, το 2016, με τον τίτλο Outstanding Change Maker.

Σήμερα είναι Τομεάρχης Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Δημοκρατικής Παράταξης. Παράλληλα, έχει αφιερώσει πάνω από 25 χρόνια στον προσφυγικό σύλλογο Διγενής Ακρίτας Μόρφου, συμβάλλοντας ενεργά στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στη στήριξη της νεολαίας μέσω του αθλητισμού.

Είναι πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων με μεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της εκπαίδευσης ως Διευθύνων Σύμβουλος της Global Education.

Είναι παντρεμένος με τη Δέσπω Χαραλάμπους και πατέρας τριών παιδιών, πιστεύοντας σε μια πολιτική έντιμη, τεκμηριωμένη και ανθρώπινη, με καθαρή ευρωπαϊκή διάσταση και ουσιαστικό όραμα για το Κυπριακό.

ΑΡΙ ΧΑΠΕΣΙΑΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ / ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ο Άρι Χαπεσιάν, 25 ετών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Στρόβολο και ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία στο 211 Τάγμα Πεζικού. Είναι απόφοιτος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου με αριστεία, έχοντας αποφοιτήσει με τον υψηλότερο μέσο όρο του Τμήματος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, με εξειδίκευση στην ευρωπαϊκή πολιτική, τη διακυβέρνηση και τις διεθνείς σχέσεις.

Μιλά άπταιστα πέντε γλώσσες: Ελληνικά, Αρμενικά, Αγγλικά, Τουρκικά και Αραβικά και εργάζεται στο Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Προγραμμάτων.

Παράλληλα, εξελέγη το 2024 Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου και υπηρετεί ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, καθώς και ως Επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας της ΔΗΠΑ. Είναι επίσης Οργανωτικός Γραμματέας της Νεολαίας Δημοκρατικής Παράταξης.

Έχει ενεργή παρουσία σε νεανικούς και ερευνητικούς φορείς και έχει εκπροσωπήσει την Κύπρο σε ευρωπαϊκά συνέδρια και αποστολές. Το 2025 επιλέχθηκε ως ο μοναδικός εκπρόσωπος της Κύπρου στο YELL Summit – Young Elected Local Leaders, ανάμεσα σε 20 νέους υποσχόμενους νέους εκλεγμένους ηγέτες από ολόκληρη την Ευρώπη.

Με σαφή προσανατολισμό στη σύνδεση της τοπικής δράσης με την ευρωπαϊκή προοπτική, εκφράζει μια νέα γενιά πολιτών που πιστεύει στη συμμετοχική δημοκρατία, τη διαφάνεια και τη βιώσιμη πρόοδο.



ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ / ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ



Ο Θεόδωρος Θεοδώρου γεννήθηκε στις 13 Αυγούστου 1964 και κατάγεται από το Πατρίκι – Γεράνι, διατηρώντας στενούς δεσμούς με την επαρχία και τις κοινότητές της. Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο του εμπορίου, με παρουσία τόσο στην Κύπρο όσο και στη Μεγάλη Βρετανία, όπου έχει αναπτύξει ισχυρές και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης με ανθρώπους από διαφορετικά κοινωνικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Η καθημερινή του επαφή με τον κόσμο υπερβαίνει τα επαγγελματικά πλαίσια, εξελίσσοντας σε ανθρώπινες σχέσεις που χαρακτηρίζονται από αλληλεγγύη και έμπρακτη στήριξη προς όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Η κοινωνική του προσφορά δεν αναζητά δημοσιότητα ή προσωπική προβολή, αλλά αποτελεί φυσική έκφραση του χαρακτήρα και των ανθρωπιστικών του αξιών. Για τον Θεόδωρο Θεοδώρου, η εντιμότητα, η αλληλεγγύη και η υπευθυνότητα είναι βασικοί άξονες στη ζωή και στην επαγγελματική του πορεία.

Η απόφασή του να συμμετάσχει στην πολιτική πηγάζει από την πεποίθηση ότι ο ρόλος ενός εκπροσώπου είναι να υπηρετεί τον απλό άνθρωπο και τα συμφέροντα της κοινωνίας συνολικά. Μέσα από τη δράση του επιδιώκει να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας δίκαιης, λειτουργικής και ευημερούσας κοινωνίας, προωθώντας πολιτικές που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών και υπερασπίζονται τα συμφέροντα της Αμμοχώστου.