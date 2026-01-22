Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κυπριακό: Στις 27 Ιανουαρίου οι συναντήσεις Ολγκίν με Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμάν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Στις 10.00 το πρωί συναντάται με τον Χριστοδουλίδη και στις 14.00 με τον Ερχιουρμάν

Η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο Μαρία Άνχελα Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα και θα έχει συναντήσεις με τους δύο ηγέτες την Τρίτη, 27 Ιανουαρίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος των ΗΕ στην Κύπρο, Αλίμ Σιντίκ.

Σύμφωνα με τον κ. Σιντίκ, η συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη έχει προγραμματιστεί για τις 10.00 το πρωί, ενώ ακολούθως η κ. Ολγκίν θα έχει συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, στις 2.00μμ. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί άλλες συναντήσεις στο παρόν στάδιο, κατέληξε.

Εξάλλου, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει εκφράσει την επιθυμία του για κοινή συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη και την κ. Ολγκίν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

