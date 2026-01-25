Στο Μπαχρέιν ο Χριστοδουλίδης - Στο επίκεντρο η ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου και χωρών του Κόλπου

Ιδιαίτερη σημασία και στρατηγικό χαρακτήρα αποκτά η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στο Βασίλειο του Μπαχρέιν, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια συγκυρία με αυξημένο διεθνές και περιφερειακό ενδιαφέρον, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το Μπαχρέιν προεδρεύει του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ) για την περίοδο 2026–2027 και συμμετέχει ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Τα δεδομένα αυτά, όπως σημειώνεται, προσδίδουν στην επίσκεψη ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα σε διμερές, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, η επίσκεψη επιβεβαιώνει τη σταθερή βούληση της Κυπριακής Δημοκρατίας για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών της με τις χώρες του Κόλπου και ειδικότερα με το Μπαχρέιν. Παράλληλα, εντάσσεται στις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για ουσιαστική αναβάθμιση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο, στη βάση της συνεργασίας, του αμοιβαίου σεβασμού και της κοινής επιδίωξης για σταθερότητα και ασφάλεια.

Όπως επισημαίνεται, Κύπρος και Μπαχρέιν, ως μικρά νησιωτικά κράτη σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον, μοιράζονται κοινές αντιλήψεις για τον ρόλο τους στη διεθνή σκηνή, ασκώντας ενεργή και πολυδιάστατη διπλωματία με έμφαση στη διεθνή νομιμότητα, την περιφερειακή ασφάλεια και την ειρηνική συνύπαρξη.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην υπογραφή αριθμού Συμφωνιών και Μνημονίων Συναντίληψης στο πλαίσιο της επίσκεψης, τα οποία αποτελούν απτό αποτέλεσμα της συστηματικής προεργασίας που έχει προηγηθεί και ενισχύουν το θεσμικό πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας, δημιουργώντας νέες προοπτικές αμοιβαία επωφελών συνεργειών.

Σημαντικό εργαλείο για την εμβάθυνση των σχέσεων αποτελεί και το Κοινό Σχέδιο Δράσης που συμφωνήθηκε από τους Υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών τον Απρίλιο του 2025, το οποίο θέτει σαφές πλαίσιο συνεργασίας σε πολιτικούς, οικονομικούς, επενδυτικούς, ενεργειακούς, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς τομείς.

Η διμερής συνεργασία Κύπρου–Μπαχρέιν αναπτύσσεται, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, με σταθερότητα και στρατηγικό βάθος, με ορόσημο την εγκαθίδρυση Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μανάμα στα τέλη του 2023, καθιστώντας την Κύπρο το τέταρτο κράτος μέλος της ΕΕ με διπλωματική αποστολή στο Μπαχρέιν.

Ως το πλησιέστερο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως υπογραμμίζεται, λειτουργεί ως αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ της ΕΕ και των χωρών του Κόλπου, προωθώντας τον διάλογο και στηρίζοντας την αναβάθμιση των ευρω-αραβικών σχέσεων.

Κεντρικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας παραμένουν η ολοκλήρωση της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου ΕΕ–ΣΣΚ, η προώθηση της φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος θεωρήσεων και η έναρξη διαπραγματεύσεων για Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, πρωτοβουλίες που αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη θεσμική, οικονομική και πολιτική διασύνδεση των δύο πλευρών.