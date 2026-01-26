Μετωπική σύγκρουση ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ για τον Γρίβα: «Δεν υπήρχατε όταν εμείς πηγαίναμε στα μνημόσυνα»

Την τάση του ΕΛΑΜ να καλλιεργεί την τοξικότητα και να εκτοξεύει μονίμως κατηγορίες κατέκρινε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του κόμματος της ακροδεξιάς, το οποίο κατηγόρησε την Πινδάρου ότι παρευρίσκεται στο μνημόσυνο του Γρίβα για ψηφοθηρικούς λόγους.

Τοξικότητα

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ιδρύθηκε από τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ και πάντοτε τιμούσε τον αγώνα της ΕΟΚΑ και δη τον αρχηγό Γρίβα Διγενή, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του καναλιού SIGMA.

Κληθείσα να σχολιάσει στις επικρίσεις του ΕΛΑΜ ότι ο ΔΗΣΥ παρευρίσκεται στα μνημόσυνα του Γρίβα για ψηφοθηρικούς λόγους, η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι «το ΕΛΑΜ δεν υπήρχε όταν ο Δημοκρατικός Συναγερμός έδινε το παρών του στα αυτά τα μνημόσυνα». Ακολούθως επανέλαβε ότι «πατριωτικό δεν είναι ό,τι φωνάζει αλλά ό,τι φέρνει αποτελέσματα».

«Εάν», συνέχισε, «η θέση μας είναι ότι πρέπει να τιμάται ο αγώνας της ΕΟΚΑ, τότε θα έπρεπε να μας χαροποιεί που είναι εκεί και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, όχι αυτό να αποτελεί θέμα διχόνοιας και αντιπαράθεσης». Πρόσθεσε δε ότι «δεν μπορεί να στηρίζουμε την πολιτική μας παρουσία», εκτοξεύοντας συνεχώς κατηγορίες και καλλιεργώντας το μίσος και την τοξικότητα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. «Εκτός από κατηγορίες, τοξικότητα και διαστρεβλώσεις», διερωτήθηκε, «ποιες είναι οι πολιτικές μας εισηγήσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον κάθε πολίτη;».

Ακολούθως τόνισε ότι δεν μπορεί η πολιτική ενός κόμματος να είναι μόνο κατηγορίες και μίσος, διερωτώμενη εάν είναι αυτό το επίπεδο της πολιτικής που επιζητούμε. «Στο τέλος της ημέρας», ανέφερε, «δεν θα ενδιαφερθούν οι καλύτεροι για να αποτελέσουν επιλογές των κομμάτων σε μια εκλογική αναμέτρηση». Πρόσθεσε ότι για αυτούς τους λόγους όλο και λιγότερες γυναίκες και νέοι άνθρωποι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την πολιτική διότι όλος αυτός ο κανιβαλισμός έχει συνέπειες. «Από τη στιγμή», υποστήριξες, «που είμαστε υπεύθυνες πολιτικές παρατάξεις και υπεύθυνα πολιτικά πρόσωπα, έχουμε όλοι υποχρέωση να σταματήσουμε όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα».

Παραλήρημα

Για παραλήρημα κατηγόρησε την πρόεδρο του ΔΗΣΥ το ΕΛΑΜ, αναφέροντας ότι «η σχέση της κας Δημητρίου με την πατριωτική Δεξιά είναι περιστασιακή και αυστηρά προεκλογική». Εμφανίζεται μόνο όταν ζητούνται ψήφοι και εξαφανίζεται όταν απαιτούνται πράξεις, πρόσθεσε το ΕΛΑΜ.

Σε σημερινή γραπτή ανακοίνωση, το κόμμα της ακροδεξιάς ανέφερε ότι «δεν είναι το ΕΛΑΜ, αλλά η κα Δημητρίου, που απαξίωσε τον Αρχηγό Διγενή, αποκαλώντας τον “οποιονδήποτε”». Πρόσθεσε δε ότι «δεν είναι το ΕΛΑΜ, αλλά η κα Δημητρίου, που εμφανίζεται στις λεγόμενες πορείες “περηφάνειας”, υιοθετώντας ατζέντες ξένες προς τις αρχές της παραδοσιακής Δεξιάς».

Το ΕΛΑΜ κατηγόρησε τον ΔΗΣΥ ότι «μαζί με την Αριστερά ψήφισαν τον νόμο Ακιντζί». Μαζί, τόνισε, «καταψήφισαν την καταδίκη του Ερντογάν και του ψευδοκράτους στην Ευρωβουλή, δύο φορές». Μαζί, συμπλήρωσε, «στήριξαν υποψήφιο της Αριστεράς στις Προεδρικές Εκλογές, σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, ρισκάροντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα του τόπου».