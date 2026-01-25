Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου στον «Π»: «Ανησυχώ πολύ για το ποια Βουλή θα έχουμε μετά τις εκλογές»

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Κάθε πολίτης καλείται να αποφασίσει σε αυτές τις εκλογές τι Βουλή θέλει: Θέλει ο ΔΗΣΥ να διατηρήσει τον ρόλο του ως η κύρια πρωταγωνιστική, υπεύθυνη και σοβαρή δύναμη του τόπου; Ή θα επιτρέψει να επικρατήσει χάος και να πάρουν το πάνω χέρι το ΑΚΕΛ και άλλα λαϊκίστικα και δήθεν αντισυστημικά μορφώματα»;

Συνέντευξη στον Σταύρο Αντωνίου και στην Άντρη Δανιήλ   Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ευθύνη να δώσει εξηγήσεις για όσα λέγονται στο επίμαχο βίντεο, δηλώσει στον «Π» η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, λέγοντας ότι πρέπει «να διαχωρίσει τη θέση του από φίλους και στενούς συνεργάτες που έχουν εκτεθεί. Αναφέρεται στην απόφαση για αποβολή του Νίκου Σύκα από το ψηφοδέλτιο του κόμματος, τονίζοντας ότι δεν γίνεται «μία τόσο σοβαρή καταγγελία να αφήνεται να σκιάζει ολόκληρη την παράταξη». Εκφράζει δε έντονες ανησυχίες για το ποια Βουλή θα προκύψει μετά τις εκλογές, τονίζοντας ότι οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν εάν θέλουν να επικρατήσει το χάος και να πάρουν το πάνω χέρι το ΑΚΕΛ και άλλα λαϊκίστικα και δήθεν αντισυστημικά μορφώματα ή μια υπεύθυνη Βουλή που θα ασκεί νούσιμα τον ρόλο της προς όφελος των πολιτών. Αναφέρεται και στη συνεργασία με το ΔΗΚΟ, σημειώνοντας ότι έχει παρόμοιες απόψεις με τον ΔΗΣΥ σε σημαντικά ζητήματα. Η αποβολή από το ψηφοδέλτιο Λεμεσού του Νίκου Σύκα επιφέρει πλήγμα ή όφελος στον ΔΗΣΥ; Ήταν δύσκολη η απόφαση για εσάς, δεδομένου ότι, ήταν άμεση η εισήγηση για απομάκρυνσή του από το ψηφοδέλτιο; Ήταν μια δύσκολη και στενάχωρη απόφαση, αλλά αναγκαία. Όχι μόνο για μένα αλλά και για το Εκτελεστικό Γραφείο, καθώς και για το Πολιτικό Γραφείο που την επικύρωσαν. Μακάρι να μην βρισκόμασταν σε αυτή τη θέση. Ήταν μια καθαρά πολιτική απόφαση. Εμείς δεν αποφασίζουμε ή προδικάζουμε για την αθωότητα ή ενοχή κανενός. Δεν γίνεται, όμως, μία τόσο σοβαρή καταγγελία να αφήνεται να σκιάζει ολόκληρη την παράταξη. Δεν συζητούμε για όφελος ή πλήγμα. Οι αρχές είναι αρχές.  Το πρόσφατο πρόγευμα εργασίας στα γραφεία του ΔΗ...

