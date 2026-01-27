Να «παγώσει» η εφαρμογή της συμφωνίας Mercosur ζητούν ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ και Οικολόγοι

Κοινό ψήφισμα με το οποίο καλούν Κομισιόν και Συμβούλιο της ΕΕ να μην προχωρήσουν με την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας Mercosur πριν από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, κατέληξαν ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ, Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών και οι Βουλευτές Χρίστος Ορφανίδης και Παύλος Μυλωνάς.

Το κοινό ψήφισμα υιοθετήθηκε σήμερα κατά την κοινή συνεδρία των Επιτροπών Γεωργίας και Εξωτερικών της Βουλής και θα προωθηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας Γιαννάκης Γαβριήλ δήλωσε πως για την εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur έχουν λεχθεί ήδη πάρα πολλά.

«Για τις καταστροφικές συνέπειες που θα έχει στον αγροτικό τομέα της ΕΕ και της Κύπρου από την εισαγωγή αμφιβόλου ποιότητας προϊόντων αγροτικών από τις χώρες Mercosur, για τους κινδύνους στην υγεία των καταναλωτών από την εισαγωγή προϊόντων που έχουν εισαχθεί με υποδεέστερα πρότυπα από εκείνα που ισχύουν στην ΕΕ ως προς τη χρήση επικίνδυνων φυτοφαρμάκων», είπε.

Ο κ. Γαβριήλ ανέφερε πως σήμερα, με τη συμβολή και τις εισηγήσεις των βουλευτών της ΕΔΕΚ και των Οικολόγων, η Επιτροπή κατέληξε σε ένα κοινό ψήφισμα των κομμάτων ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ, Οικολόγων.

Μεταξύ άλλων, είπε ο κ. Γαβριήλ, με το ψήφισμα, καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να σεβαστούν την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου να παραπέμψει τη Συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να μην προχωρήσουν σε προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας πριν την απόφαση του Δικαστηρίου.

«Είναι η ελάχιστη συμβολή της Βουλής μας, για μια συμφωνία που έγινε ερήμην των αγροτών, ερήμην των λαών, για μια συμφωνία που εξυπηρετεί τα μεγάλα βιομηχανικά συμφέροντα και επιχειρείται να τεθεί σε εφαρμογή δια πυρός και σιδήρου ακόμα και μετά το πρόσφατο στοπ από το Ευρωκοινοβούλιο», κατέληξε.

Το ψήφισμα υιοθέτησαν και οι Βουλευτές του ΔΗΚΟ Χρίστος Ορφανίδης και Παύλος Μυλωνάς.

