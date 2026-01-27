«Είμαστε έτοιμοι για εποικοδομητικά βήματα στο Κυπριακό» δήλωσε ο Τ/κ διαπραγματευτής, Μεχμέτ Ντανά

Ο "υφυπουργός προεδρίας" και διαπραγματευτής της τ/κ πλευράς, Μεχμέτ Ντανά, ανέφερε, σε γραπτή δήλωση, ότι απαιτούνται καλή πίστη και εποικοδομητικά βήματα για τη δημιουργία κλίματος για λύση στο Κυπριακό.

«Είμαστε έτοιμοι», είπε και πρόσθεσε ότι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, είχε σήμερα μια πολύ παραγωγική συνάντηση με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ Μαρία 'Ανχελα Ολγκίν.

Πρόσθεσε ότι αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις εξελίξεις από την τελευταία τριμερή συνάντηση και το αδιέξοδο σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Ο κ. Ντανά είπε ότι ο Τ/κ ηγέτης μετέφερε στην κ. Ολγκίν ότι τα σχόλιά της μετά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, σχετικά με την άτυπη συνάντηση 5+1 και την αναφορά της στην προτεινόμενη μεθοδολογία (του Ερχιουρμάν) ήταν τα ενδεδειγμένα.

Είπε ακόμη πως αν υπάρχει βούληση για λύση, πρέπει πρώτα να υπάρξουν καλή θέληση και εποικοδομητικά βήματα για να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα που να ευνοεί αυτόν τον στόχο και ότι ο "τουρκοκυπριακός λαός" είναι έτοιμος να το πράξει αυτό.

'Οπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα ο Τ/κ ηγέτης ανέφερε στη συνάντηση ότι "η στασιμότητα που επικρατεί από τον Κραν Μοντάνα, τα περιστατικά που συνέβησαν εκτός του τραπεζιού του διαλόγου μετά την πιο πρόσφατη συνάντηση των ηγετών και η μη ανάληψη δράσης για τα ζητήματα που συμφωνήθηκαν σε αυτήν τη συνάντηση, έχουν καταστήσει επιτακτική την ανάγκη να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την καλλιέργεια ενός κλίματος που να ευνοεί την εξεύρεση λύσης".

Σύμφωνα με τον κ. Ντανά, ο Τ/κ ηγέτης τόνισε ότι υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν για να απομακρύνουν τους Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους από την ιδέα του «πώς θα λύσουν το κυπριακό πρόβλημα δύο ηγέτες που δεν μπορούν καν να συμφωνήσουν για το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης» και ότι ελπίζει ότι θα ληφθούν μέτρα για αυτά τα ζητήματα στη συνάντηση της Τετάρτης.

