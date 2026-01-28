ΔΗΣΥ για τριμερή: Τα ΜΟΕ να συμβάλλουν στην επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός σημειώνει ότι, παρά την απουσία απτών αποτελεσμάτων, η συνέχιση της διαδικασίας είναι θετική

Η κινητικότητα που καταγράφεται στο Κυπριακό πρέπει να αξιοποιηθεί με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δημοκρατικός Συναγερμός, μετά την τριμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Όπως σημειώνει, παρά το γεγονός ότι στη σημερινή συνάντηση δεν καταγράφηκαν συγκεκριμένα βήματα προόδου, κρίνεται θετικό το ότι η διαδικασία συνεχίζεται.

Για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, το Κυπριακό αποτελεί ύψιστο θέμα εθνικής προτεραιότητας. Βασική επιδίωξη της πλευράς μας, αναφέρεται, είναι η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, του διαπραγματευτικού κεκτημένου και των συγκλίσεων που έχουν επιτευχθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, τονίζεται ότι η συζήτηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης θα πρέπει να υπηρετεί αποκλειστικά τον στόχο της επανεκκίνησης της διαπραγματευτικής διαδικασίας και να συμβάλλει στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός επαναλαμβάνει ότι παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση λύσης που θα απελευθερώνει και θα επανενώνει την πατρίδα μας, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, χωρίς αναχρονιστικές εγγυήσεις και χωρίς επεμβατικά δικαιώματα.

Καταληκτικά αναφέρει ότι «απαιτείται συλλογική στρατηγική, συνέπεια και σταθερότητα θέσεων. Αυτή είναι η ευθύνη μας απέναντι στην πατρίδα μας».

