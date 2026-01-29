Πρώτη τοποθέτηση ΔΗΣΥ Λεμεσού για Σύκα: «Καταδικάζουμε τη βία, όχι όμως σε λαϊκά δικαστήρια»

Καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή άσκησης βίας, η Επαρχιακή Γραμματεία Λεμεσού στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της για τον φερόμενο ξυλοδαρμό γυναίκας από τον βουλευτή Νίκο Σύκα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Την ίδια ώρα, τονίζει πως σε ένα κράτος δικαίου η τελική κρίση ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη και όχι στη δημόσια συζήτηση ή σε αυτό που χαρακτηρίζει ως «λαϊκά δικαστήρια».

Στην ανακοίνωσή της, η Επαρχιακή Γραμματεία Λεμεσού του Δημοκρατικού Συναγερμού δηλώνει ότι αρνείται να γίνει μέρος οποιασδήποτε προσπάθειας «καταρράκωσης της αξιοπρέπειας του ίδιου και της οικογένειάς του», ενώ αναγνωρίζει τη μέχρι σήμερα πορεία του και τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει με την τοπική κοινωνία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη στάση που, όπως σημειώνεται, τηρεί η Επαρχιακή Γραμματεία απέναντι στον βουλευτή και την οικογένειά του, υπογραμμίζοντας ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε διαδικασίες δημόσιας στοχοποίησης και απαξίωσης. Παράλληλα, γίνεται λόγος για αναγνώριση της μέχρι σήμερα πορείας του κ. Σύκα, της δουλειάς του και της σχέσης εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει με την τοπική κοινωνία της Λεμεσού.

Η Επαρχιακή Γραμματεία αναφέρει επίσης ότι κατανοεί τους πολιτικούς λόγους που οδήγησαν στις αποφάσεις του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, ενώ καταδικάζει προσπάθειες, όπως αναφέρει, από οργανωμένα σύνολα ή μεμονωμένα άτομα να πλήξουν τον Δημοκρατικό Συναγερμό, αξιοποιώντας το συγκεκριμένο γεγονός.

Καταληκτικά, δηλώνει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για τη συνοχή και τη θετική παρουσία του κόμματος στην επαρχία, με υπευθυνότητα και προσήλωση στις αρχές και τις αξίες του ΔΗΣΥ.