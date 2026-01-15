Η απόφαση του Ανωτάτου για Σύκα - Λεπτομέρειες για την καταγγελία ξυλοδαρμού

Λεπτομέρειες γύρω από το περιστατικό που καταγγέλθηκε από σύντροφο του βουλευτή του ΔΗΣΥ Νίκου Σύκα, και το οποίο φέρεται να σημειώθηκε στην Ελλάδα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, καταγράφονται στην ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου για άρση της βουλευτικής του ασυλίας.

Η απόφαση, που εκδόθηκε σήμερα, αφορά αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα και αποσκοπεί στη δυνατότητα διεξαγωγής ποινικής ανάκρισης. Στο κείμενο του Ανωτάτου παρατίθενται τα πραγματικά δεδομένα, όπως αυτά τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου μέσω ένορκης δήλωσης της επικεφαλής των ανακρίσεων, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την ένορκη δήλωση, η καταγγέλλουσα ανέφερε στις καταθέσεις της γεγονότα που φέρονται να έλαβαν χώρα κατά το διάστημα από τις 31 Δεκεμβρίου 2025 μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2026, ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα με τον βουλευτή, με τον οποίο διατηρούσε προσωπική σχέση. Όπως καταγράφεται, πριν από νυχτερινή έξοδο στις 31 Δεκεμβρίου, φέρεται να δέχθηκε προσβλητικά σχόλια από τον καταγγελλόμενο, ενώ μετά την επιστροφή τους στον χώρο διαμονής τους, ισχυρίζεται ότι δέχθηκε σωματική βία και απειλές.

Στην απόφαση γίνεται αναφορά και σε ιατρική έκθεση, η οποία συντάχθηκε μετά από εξέταση της καταγγέλλουσας στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, μετά την επιστροφή της στην Κύπρο, καθώς και σε φωτογραφικό υλικό που παραδόθηκε στην Αστυνομία. Παράλληλα, επισυνάπτεται γνωμοδοτικό σημείωμα δικηγόρου Αθηνών, σύμφωνα με το οποίο, εφόσον τα καταγγελλόμενα ευσταθούν, προκύπτουν ποινικά αδικήματα βάσει του ελληνικού δικαίου.

Σημειώνεται ότι στις 6 Ιανουαρίου 2026 η καταγγέλλουσα προσήλθε εκ νέου στην Αστυνομία και κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση, με την οποία γνωστοποιούσε ότι δεν επιθυμεί την περαιτέρω προώθηση της υπόθεσης ούτε την άσκηση ποινικής δίωξης. Σε προφορική διευκρίνιση που της ζητήθηκε, ανέφερε ότι η δημοσιότητα της υπόθεσης, σε συνδυασμό με την ιδιότητα του καταγγελλόμενου ως δημόσιου προσώπου, της προκάλεσε έντονη ψυχολογική πίεση και άγχος.

Το Ανώτατο Δικαστήριο επισημαίνει ότι, παρά την απόσυρση της καταγγελίας, το υλικό που τέθηκε ενώπιόν του συνιστά μαρτυρία η οποία, αντικειμενικά εξεταζόμενη, εμπλέκει τον βουλευτή στη διάπραξη τεσσάρων διερευνώμενων αδικημάτων. Τα αδικήματα αφορούν άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας, επίθεση που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη και απειλή.

Τα αδικήματα που διερευνώνται εναντίον του βουλευτή είναι:

1. Άσκηση βίας, κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(4) του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου Ν.119(Ι)/2000 και του άρθρου 5(1) του Ποινικού Κώδικα Κεφ. 154,

2. Άσκηση ψυχολογικής βίας, κατά παράβαση του άρθρου 6 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου Ν.115(Ι)/2021 και του άρθρου 5(1)(6) του Κεφ. 154,

3. Επίθεση που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη, κατά παράβαση των άρθρων 243(1) και 5(1)(8) του Κεφ. 154 και του άρθρου 5 του Ν.115(Ι)/2021,

4. Απειλή, κατά παράβαση των άρθρων 914 και 5(1)(8) του Κεφ. 154 και του άρθρου 5 του Ν.115(Ι)/2021, καθότι τούτο επιβάλει το συμφέρον της δικαιοσύνης και το δημόσιο συμφέρον.

Να σημειωθεί ότι μετά την σημερινή απόφαση για άρση της ασυλίας, η Αστυνομία αναμένεται να προχωρήσει άμεσα στη λήψη κατάθεσης από τον βουλευτή στο πλαίσιο της συνέχισης και ολοκλήρωσης των ερευνών.

