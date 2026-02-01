Ακόμα ψάχνουν υποψήφιους βουλευτές: Δύσκολο το εγχείρημα των κομμάτων στο υπό διαμόρφωση πολιτικό σκηνικό

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Καθώς πλέον ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου και η προεκλογική εκστρατεία ακόμη δεν έχει πάρει μπρος επί της ουσίας, τα κόμματα εισέρχονται σε εβδομάδα ανακοινώσεων αρκετών υποψηφιοτήτων που έκλεισαν τις προηγούμενες ημέρες.

Η προεκλογική εκστρατεία ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου 2026 αναμένεται να ξεκινήσει επισήμως προς τα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου. Η πλειονότητα των κομμάτων προχωρεί στις τελικές ανακοινώσεις από αύριο και επικυρώνει μέχρι τα τέλη του μήνα, με τα κόμματα να εισέρχονται στον προεκλογικό με γεμάτα πορτοφόλια δεδομένου ότι, με τη σύμφωνο γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα, προχωρεί και η εκταμίευση της κρατικής χορηγίας, που είχε μπλοκάρει μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα των παράνομων χορηγιών προς τα κόμματα.  Σε ό,τι αφορά τις εκκρεμότητες, παρά το γεγονός ότι ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ εισήλθαν στην κούρσα από νωρίς, με τον ΔΗΣΥ να ολοκληρώνει τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων από τον Σεπτέμβριο -αν και παραμένουν κάποιες εκκρεμότητες για να κλείσει το ψηφοδέλτιο- και την Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ να επικυρώνει τους 56 τέλη Νοεμβρίου, τα μικρότερα κόμματα σπεύδουν προς τις εκλογές βραδέως και νωχελικά. Βρίσκονται ακόμη στο στάδιο των διεργασιών και της αναζήτησης επίδοξων και, κατά την κρίση τους, κατάλ...

