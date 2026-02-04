Αννίτα για Φαίδωνα: «Θα είμαστε αμείλικτοι εάν ευσταθεί η καταγγελία» - Τι δήλωσε για Annie Alexui (βίντεο)

«Θα είμαστε αμείλικτοι εάν ευσταθεί η καταγγελία», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, αναφερόμενη στις έρευνες της Αστυνομίας εις βάρος του Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το κόμμα δεν μπορεί να προχωρήσει σε διαγραφή του, όσο δεν υπάρχει καταδίκη.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Omega, η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι ο ΔΗΣΥ ενημερώνεται για την υπόθεση μέσω των μέσων ενημέρωσης. «Μέχρι χθες, η ενημέρωση που είχαμε είναι ότι δεν υπήρχε καταγγελία. Περιμένουμε επισήμως και αν υπάρχει οτιδήποτε πολιτικά να πράξουμε θα το κάνουμε. Δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε και δεν το πράττουμε. Θα είμαστε αμείλικτοι αν ευσταθεί η καταγγελία. Εγώ δεν έχω επικοινωνήσει με τον Αρχηγό της Αστυνομίας, αλλά θα το πράξω. Δεν είναι δουλειά δική μου να ενημερώνομαι από την Αστυνομία, παρακολουθούμε τα πάντα», τόνισε.

Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την απουσία ενημέρωσης από την Αστυνομία ως προς το ποιες καταγγελίες διερευνώνται. «Βλέπω μία γυναίκα να καταγγέλλει δημόσια για σωρεία αδικημάτων. Έχει υποχρέωση η πολιτεία να ακούσει, να διερευνήσει, να δει τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Εκλιπαρούσε η ίδια να ακουστεί, λέει ότι έχει εξασφαλίσει άσυλο, γιατί δεν ζητά η Αστυνομία να δοθούν όλα τα στοιχεία; Να ξέρουμε ποιες υποθέσεις διερευνώνται και ποιες όχι; Τόσες μέρες συμμετέχουμε σε μία συζήτηση που δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει; Ποιες καταγγελίες εξετάζει η Αστυνομία; Η Αστυνομία εξετάσει και ορθά το κάνει, τις καταγγελίες κατά του δημάρχου Πάφου. Εξετάζει άλλες περιπτώσεις;», διερωτήθηκε.

Ερωτηθείσα κατά πόσο θα επικοινωνήσει με την Αστυνομία για ενημέρωση σχετικά με την πορεία των ερευνών, υπέδειξε πως «δεν μπορούμε να παρέμβουμε, είναι διακριτές οι εξουσίες μας. Όποια σκιά στο σύστημα και τη δικαιοσύνη είναι αρνητικό προς όλους μας. Να εξεταστούν όλα, να μην αφήσουμε καμία σκιά και αν υπάρχει κάτι επιλήψιμο να υπάρξει δικαιοσύνη».

Σε σχέση με την υπόθεση Σύκα, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι «δεν μπορούμε και δεν νομιμοποιείται να διαγράψουμε τον κ. Σύκα. Δεν νομιμοποιείται να διαγράψουμε οποιοδήποτε άλλο αν δεν κριθεί ένοχος. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε και με τη γνωμοδότηση του νομικού μας συμβουλίου και του νομικού μας συμβούλου. Δεν είναι σε προσωπικό επίπεδο. Άνθρωποι είμαστε, δεν χαιρόμαστε με τέτοιες εξελίξεις».

Δείτε τις δηλώσεις της Προέδρου του ΔΗΣΥ: