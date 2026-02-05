Γιάννης Τσουλόφτας: «Δεν εμπιστευόμαστε το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων» (ηχητικό)

Σοβαρές αιχμές για τη συνεργασία και τα χρονοδιαγράμματα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) διατύπωσε ο Γιάννης Τσουλόφτας, Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση στο υδατικό βρίσκεται πλέον σε οριακό σημείο. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και την εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε το ΤΑΥ σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα που μας έχουν δοθεί για τη λειτουργία νέων μονάδων αφαλάτωσης».

Όπως τόνισε, το νερό αποτελεί βασικό αγαθό που το κράτος οφείλει να διασφαλίζει σε επαρκή ποσότητα, καλή ποιότητα και προσιτές τιμές, ωστόσο η Κύπρος –όπως είπε– δεν έχει επιδείξει τις αναγκαίες επιδόσεις στον συγκεκριμένο τομέα. «Έχουμε φτάσει στο παραπέντε, ενώπιον ενός εφιαλτικού σεναρίου να μείνουμε χωρίς νερό το ερχόμενο καλοκαίρι», προειδοποίησε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Λεμεσό, υπογραμμίζοντας ότι αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με τις υπόλοιπες επαρχίες. Όπως εξήγησε, η υδροδότηση της πόλης βασίζεται κατά κύριο λόγο στα φράγματα Κούρη και Γερμασόγειας, σε αντίθεση με Λευκωσία, Λάρνακα και Αμμόχωστο, όπου λειτουργούν μεγάλες μονάδες αφαλάτωσης που μπορούν να καλύψουν σημαντικό μέρος των αναγκών τους. Στη Λεμεσό, σημείωσε, υπάρχει μόνο μία μικρή μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή της Επισκοπής, η οποία καλύπτει λιγότερο από το 50% των αναγκών.

Αναφερόμενος στον σχεδιασμό για ενίσχυση της υδροδότησης, ο κ. Τσουλόφτας υπενθύμισε ότι από το 2023 είχε καταστεί σαφές πως απαιτούνταν άμεση εγκατάσταση νέων μονάδων αφαλάτωσης. «Έχουμε μπει στο 2026 και, με εξαίρεση μία μονάδα που ήρθε με ενέργειες του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κρατικός μηχανισμός δεν κατάφερε μέσα σε τρία χρόνια να εγκαταστήσει ούτε μία νέα μονάδα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, για τη Λεμεσό προνοούνταν δύο μικρές μονάδες αφαλάτωσης δυναμικότητας 10.000 κυβικών μέτρων ημερησίως –μία στην περιοχή Καψάλου και μία στην περιοχή του Νέου Λιμανιού– με διαδοχικά χρονοδιαγράμματα που μετατέθηκαν από το 2025 στις αρχές του 2026, χωρίς ωστόσο να έχει τεθεί μέχρι σήμερα οποιαδήποτε από αυτές σε λειτουργία. «Κάθε τρεις μήνες καθυστέρησης ισοδυναμεί με περίπου δύο εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού που αντλούνται από το φράγμα του Κούρη, το οποίο βρίσκεται σε τραγικά χαμηλά επίπεδα», υπογράμμισε.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού τόνισε ότι η διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης δεν μπορεί να γίνεται με τους συνήθεις ρυθμούς της δημόσιας υπηρεσίας. «Δεν είμαστε στο παραπέντε, είμαστε στο και πέντε», είπε χαρακτηριστικά, καλώντας τον κρατικό μηχανισμό να κινηθεί με πολύ πιο γρήγορες ταχύτητες.

Παρά τις καθυστερήσεις σε κεντρικό επίπεδο, ανέφερε ότι ο ΕΟΑ Λεμεσού έχει εκπονήσει σχέδιο διαχείρισης της υδατικής κρίσης που βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος αφορά την αύξηση των αποθεμάτων μέσω γεωτρήσεων, με την ενεργοποίηση ήδη δύο γεωτρήσεων στον υδροφορέα του Κούρη, οι οποίες ενισχύουν το υδατικό ισοζύγιο με περίπου 5.000 κυβικά μέτρα ημερησίως. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τη μείωση των απωλειών στο δίκτυο, μέσω τεχνολογικών παρεμβάσεων, τηλεμετρίας, ρύθμισης πιέσεων και εκσυγχρονισμού υποδομών. Ο τρίτος πυλώνας εστιάζει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Τσουλόφτας έθεσε και το ζήτημα της τιμολογιακής πολιτικής, διευκρινίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα γενικευμένης αύξησης των τιμών του νερού. Όπως εξήγησε, οι ΕΟΑ έχουν καταλήξει σε έναν πιο ορθολογικό τρόπο τιμολόγησης, όπου οι βασικές και λογικές καταναλώσεις παραμένουν χαμηλά τιμολογημένες, ενώ στις περιπτώσεις υπερκατανάλωσης εφαρμόζεται αποτρεπτική χρέωση. Ωστόσο, οι σχετικοί κανονισμοί, που είχαν συμφωνηθεί πριν από την ίδρυση των ΕΟΑ, εκκρεμούν προς έγκριση στο κεντρικό κράτος από το 2024.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού χαρακτήρισε το υδατικό «εθνικό πρόβλημα», προειδοποιώντας ότι η αργή ταχύτητα με την οποία κινείται ο κρατικός μηχανισμός δεν μπορεί πλέον να στηρίξει ούτε την ανάπτυξη της χώρας ούτε την ασφάλεια της υδροδότησης. «Δεν γίνεται για μια μικρή μονάδα αφαλάτωσης να περνούν τρία χρόνια χωρίς να εγκαθίσταται, ούτε οι κανονισμοί για την τιμολόγηση να παραμένουν στα συρτάρια», ανέφερε.

