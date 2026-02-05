Με τη συμμετοχή του Αντιδημάρχου Λευκονοίκου, Θεόδωρου Χοίρα η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων

Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων θα συνεχίσει τη λειτουργία της και τις συνεδρίες με τη συμμετοχή του Δημαρχεύοντα και Αντιδημάρχου Λευκονοίκου Θεόδωρου Χοίρα, μετά την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών να θέσει σε αργία τον Δήμαρχο, Πιερή Γυψιώτη.

Αυτό δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων, Δήμαρχος Αμμοχώστου, Σίμος Ιωάννου, σημειώνοντας πως η Επιτροπή σέβεται απόλυτα τις αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, της Αστυνομίας και της Νομικής Υπηρεσίας και θα αναμένει την εξέλιξη της υπόθεσης.

«Συμφωνώ απόλυτα με τις αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών. Εμείς θα συνεχίζουμε κανονικά τη λειτουργία μας ως Επιτροπή Κατεχομένων Δήμων, στην οποία πλέον θα λαμβάνει μέρος ο δημαρχεύον και αντιδήμαρχος του Δήμου Λευκονοίκου», είπε.

Πρόσθεσε πως, από εκεί και πέρα, η δικαιοσύνη δεν είναι δουλειά της Επιτροπής Κατεχομένων Δήμων. Σεβόμαστε αποφάσεις και της Αστυνομίας και του Γενικού Εισαγγελέα και του Υπουργού Εσωτερικών. Θα δείξουν οι έρευνες και η δίκη», είπε.

Ο κ. Ιωάννου διαβεβαίωσε, τέλος, πως η Επιτροπή θα συνεχίσει κανονικά την εργασία της για την επιτέλεση του σκοπού της και πως στις συνεδρίες θα λαμβάνει μέρος ο δημαρχεύον του Δήμου Λευκονοίκου.

Υπενθυμίζεται πως το Υπουργείο Εσωτερικών έθεσε σήμερα σε αργία τους Δημάρχους Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος και Λευκονοίκου Πιερή Γυψιώτης, μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών ή την πλήρη εκδίκαση των υποθέσεων, μετά τις εις βάρος τους καταγγελίες για ποινικά αδικήματα.

Το Υπουργείο, έπειτα από ενημέρωση που έλαβε από τις αρχές σε σχέση με ποινικές έρευνες εναντίον των δύο Δημάρχων, αποφάσισε να ενεργοποιήσει το άρθρο 113 του περί Δήμων Νόμου. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, το Υπουργείο θέτει σε αργία Προέδρους ή μέλη Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων εις βάρος των βρίσκεται σε διαδικασία έρευνα των Αρχών για αδικήματα που επιφέρουν ποινή φυλάκισης πέραν των τριών ετών.