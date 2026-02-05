Αννίτα Δημητρίου: «Οριακή η κατάσταση του υδατικού - Κατεπείγοντα μέτρα τώρα, χωρίς νέες χρεώσεις» (βίντεο)

Παρέμβαση για την υδατική κρίση πραγματοποίησε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, κάνοντας λόγο για οριακή κατάσταση στη χώρα και ασκώντας έντονη κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε ότι έστω και τώρα απαιτείται άμεση ευαισθητοποίηση των πολιτών για περιορισμό της κατανάλωσης νερού, αλλά και επιτάχυνση των έργων υποδομής που έχουν ήδη σχεδιαστεί. Όπως ανέφερε, τα γραφειοκρατικά εμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν ώστε τα έργα να προχωρήσουν χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Αυτούσια η παρέμβαση της Αννίτας Δημητρίου:

Η υδατική κατάσταση της χώρας βρίσκεται σε οριακό σημείο και μάλιστα λίγους μήνες πριν την καλοκαιρινή περίοδο. Προειδοποιήσαμε εδώ και καιρό. Αντί η κυβέρνηση να προχωρήσει έγκαιρα σε μέτρα εξοικονόμησης και ορθολογικής διαχείρισης του νερού, είτε καθησύχαζε είτε πήρε αργοπορημένες και προφανώς ανεπαρκείς αποφάσεις.

Έστω και τώρα είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει άμεση ευαισθητοποίηση των πολιτών για περιορισμό της κατανάλωσης. Και την ίδια ώρα να επισπευσθούν οι διαδικασίες, ξεπερνώντας τα όποια γραφειοκρατικά εμπόδια για τα έργα υποδομής που σχεδιάστηκαν εδώ και καιρό.

Είναι επίσης απαραίτητο να στηριχθούν περισσότερο οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης για επιδιορθώσεις των δικτύων. Δεν αρκούν τα 10 εκατομμύρια. Χωρίς την αίσθηση του κατεπείγοντος θα οδηγηθούμε σε χειρότερες εξελίξεις.

Ο πρωτογενής τομέας και η ύπαιθρος δέχονται ήδη το μεγαλύτερο πλήγμα και ασφυκτιούν. Δεν αντέχουν άλλο.

Υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι για τη γεωργία και τη κτηνοτροφία. Αυτοί οι κλάδοι θα πρέπει να στηριχτούν από την κυβέρνηση προτού να είναι αργά.

Δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις, και μάλιστα τώρα και μάλιστα αναδρομικά. Μέσα από ουσιαστικό διάλογο θα πρέπει να εκπονηθούν μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα και όχι να επιβάλλονται χρεώσεις.

Επιτέλους να ληφθούν τα δέοντα μέτρα για την επίλυση αυτού του μεγάλου ζητήματος.