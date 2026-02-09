Στο επίκεντρο το Κυπριακό σε τηλεφωνική συνομιλία Χριστοδουλίδη με Μητσοτάκη

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα το μεσημέρι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο του συντονισμού Λευκωσίας και Αθήνας για τις εξελίξεις στο Κυπριακό.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας έγινε ανταλλαγή απόψεων και αξιολόγηση των δεδομένων ενόψει της επικείμενης συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας στην Άγκυρα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και οι προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών.

Παράλληλα, συζητήθηκε η ανάγκη διατήρησης σταθερής προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο, στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις σχετικές αποφάσεις και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Όπως αναφέρθηκε, επιβεβαιώθηκε η κοινή προσέγγιση Κύπρου και Ελλάδας ως προς τη συνέχιση των προσπαθειών για επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας από το σημείο όπου είχε διακοπεί στο Κραν Μοντανά, με στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν, επίσης, στη συνέχιση της στενής συνεργασίας και του τακτικού συντονισμού σε όλα τα επίπεδα, ώστε κάθε διπλωματική επαφή και πρωτοβουλία να ενισχύει τη συνολική προσπάθεια για πρόοδο στο Κυπριακό.