Στη Βουλή προτάσεις νόμου της Ειρήνης Χαραλαμπίδου για συνεργασία Αρχής κατά της Διαφθοράς και Εφόρου Φορολογίας

Δύο προτάσεις νόμου κατέθεσε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών η βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου, με αντικείμενο την ενίσχυση των διαδικασιών ελέγχου σε υποθέσεις διαφθοράς και τη συνεργασία μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και του Εφόρου Φορολογίας.

Η πρώτη πρόταση προβλέπει τροποποίηση του νόμου που διέπει τη σύσταση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, ώστε σε περιπτώσεις όπου σε πόρισμά της προκύπτουν ευρήματα για πιθανή εμπλοκή αξιωματούχου σε αδικήματα διαφθοράς, να ενημερώνεται ο Έφορος Φορολογίας για διενέργεια φορολογικού ελέγχου, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η δεύτερη πρόταση αφορά τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, με σκοπό να δίνεται η δυνατότητα στον Έφορο Φορολογίας να προχωρεί σε φορολογικό έλεγχο όταν ενημερώνεται από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς για πορίσματα που περιλαμβάνουν ενδείξεις εμπλοκής αξιωματούχων σε υποθέσεις διαφθοράς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, οι δύο προτάσεις στοχεύουν στη θεσμική ρύθμιση της ανταλλαγής πληροφοριών και στην ενεργοποίηση φορολογικών ελέγχων σε περιπτώσεις όπου προκύπτουν σχετικά ευρήματα, ανεξάρτητα από την ποινική διαδικασία που ενδέχεται να βρίσκεται σε εξέλιξη.