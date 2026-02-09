Η ανάγκη για διαφάνεια στα δώρα

Στο πλαίσιο της διαφάνειας, η πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, καθώς και οι βουλευτές, αναρτούν σε ετήσια βάση στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής κατάλογο των δώρων που έλαβαν, εντός ή εκτός της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο επίσημων επισκέψεων, συναντήσεων ή κοινοβουλευτικών αποστολών. Επιπρόσθετα, για δώρα αξίας άνω των €50 υποβάλλεται γραπτή δήλωση στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Παράλληλα, όλα τα δώρα φυλάσσονται και παραμένουν στο κτήριο της Βουλής. Η υποχρέωση δήλωσης και δημοσιοποίησης των δώρων στη Βουλή υφίσταται από τον Φεβρουάριο του 2021. Αφορμή για την ψήφιση του Κώδικα Δεοντολογίας αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, σκάνδαλο που ξέσπασε προ ετών, όταν βουλευτές έλαβαν ως δώρα ρολόγια μεγάλης αξίας.

Αντιθέτως, δεν υφίσταται αντίστοιχο επίπεδο διαφάνειας σε σχέση με τα δώρα που λαμβάνουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η πρώτη κυρία, καθώς και οι υπουργοί και υφυπουργοί της κυβέρνησης. Δεν προβλέπεται καμία υποχρέωση δήλωσης ή δημοσιοποίησης των εν λόγω δώρων, με αποτέλεσμα να μην αποκλείεται το ενδεχόμενο ορισμένα, ακόμη και μεγάλης αξίας, να παραμένουν στην κατοχή των αποδεκτών τους.

Κρίνεται, συνεπώς, σκόπιμο να υιοθετηθεί και από την εκτελεστική εξουσία το ίδιο πλαίσιο διαφάνειας που εφαρμόζει η Βουλή.

ΜΧΣ