Υπόθεση Κεντρικών Φυλακών: Διάστημα ενός μηνός για την αξιολόγηση εγγράφων ζήτησε και έλαβε η κατηγορούσα αρχή

Το αίτημα της κατηγορούσας αρχής να της δοθεί περιθώριο ενός μηνός για να αποφασίσει πως θα χειριστεί τα έγγραφα τα οποία ζητά η υπεράσπιση των οκτώ κατηγορουμένων στην υπόθεση των εγγράφων των Κεντρικών Φυλακών που εντοπίστηκαν στην οικία αρχιδεσμοφύλακα, ενέκρινε το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας τη Δευτέρα.

Με βάση αυτή την απόφαση, η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε η 10η Μαρτίου στις 9.00 π.μ.

Νωρίτερα, η υπεράσπιση των οκτώ κατηγορουμένων ζήτησε από το Δικαστήριο να μην δοθεί ο χρόνος ενός μηνός που ζητήθηκε από την κατηγορούσα αρχή και να βγάλει διάταγμα για να τους παραδοθεί όλο το υλικό. Ζητήθηκε από τον δικηγόρο της κατηγορουμένης 2 ακόμη η αναστολή της διαδικασίας μέχρι να αποφασίσει τι θα κάνει η κατηγορούσα αρχή σε σχέση με τα έγγραφα ενώ ο δικηγόρος των κατηγορούμενων 6, 7 και 8 εισηγήθηκε αναστολή της δίωξης από τον Γενικό Εισαγγελέα και όταν ελεγχθεί το υλικό, να επανέλθουν με νέο κατηγορητήριο.

Το Δικαστήριο διέκοψε γύρω τις 12 το μεσημέρι και ακολούθως επανήλθε στις 14.00 ανακοινώνοντας την απόφασή του.

Στην απόφασή του, η οποία ήταν ομόφωνη, το Δικαστήριο ανέφερε ότι δεν έχουν έρεισμα τα αιτήματα που αφορούν αναστολή της διαδικασίας, ενώ σε σχέση με το διάταγμα που να διατάζει την κατηγορούσα αρχή να παραδώσει το μαρτυρικό υλικό είπε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει σε περίπτωση άρνησης της κατηγορούσας αρχής να το παραδώσει.

Αναφέροντας ότι δεν έχει διαπιστώσει άρνηση εκ μέρους της κατηγορούσας αρχής να παραδώσει το μαρτυρικό υλικό, το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα να της δοθεί χρόνος ενός μηνός. Σκοπός, σημείωσε, είναι να δοθεί πλήρης εικόνα στους κατηγορούμενους.

Η κατηγορούσα αρχή, στην οποία είχαν δοθεί 10 μέρες κατά την προηγούμενη δικάσιμο από το Δικαστήριο, για να απαντήσει στα αιτήματα της υπεράσπισης σε σχέση με την παράδοση των 48.432 εγγράφων που αφορούν την υπόθεση για να μπορέσουν να προετοιμαστούν όσον αφορά στο πως απαντούν οι πελάτες τους στις κατηγορίες τους, ζήτησε τη Δευτέρα εκ νέου έναν μήνα.

Η εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής, Άννα Ματθαίου είπε στο Δικαστήριο ότι απέστειλε επιστολή στους δικηγόρους με την οποία τους ενημερώνει ότι πρόθεση είναι να παραδώσουν τα έγγραφα που δεν είναι διαβαθμισμένα. Σημειώνοντας ότι στα έγγραφα υπάρχουν ηχογραφήσεις επικοινωνίας δικηγόρου-πελάτη, και χάρτες των κεντρικών φυλακών, είπε ότι, για να διασφαλιστεί ο δίκαιος χαρακτήρας της διαδικασίας θα δοθεί ευκαιρία να επιθεωρήσουν το υλικό αυτό σε οποιοδήποτε στάδιο επιθυμούν.

Σημείωσε ακόμη ότι τα διαβαθμισμένα έγγραφα είναι 2500 από τις 48000 και ότι θα παραδοθούν αντίγραφα στα οποία θα αναγράφεται η διαβάθμισή τους, και το θέμα στο οποίο αναφέρονται. Όπου δεν προκύπτουν ζητήματα ότι η πρόσβαση σε αυτά ενδέχεται να βλάψει την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα δοθεί πρόσβαση με την δυνατότητα επιθεώρησής τους, πρόσθεσε.

Η κ. Ματθαίου είπε ότι έχουν δοθεί οδηγίες στην Αστυνομία να διέλθουν το σύνολο του υλικού ξανά για να αποφασιστεί ξανά σε ποια έγγραφα να μην δοθεί πρόσβαση, επισημαίνοντας ότι ίσως να μην υπάρξει κανένα.

Ζήτησε, λόγω του τεράστιου όγκου, όπως δοθεί ένας μήνας για έλεγχο από την Αστυνομία και να αποφασιστεί σε σχέση με τα διαβαθμισμένα έγγραφα κατά πόσον θα δοθεί πρόσβαση, αλλά και για να γίνουν αντίγραφα, ειδικά των διαβαθμισμένων.

Η υπεράσπιση έφερε ένσταση στο αίτημα.

Ο κ. Χριστοδούλου, εκ της ομάδας υπεράσπισης της πρώην διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών Άννας Αριστοτέλους, (κατηγορούμενη 1), έφερε ένσταση στο αίτημα της κατηγορούσας αρχής σημειώνοντας ότι η υπόθεση καταχωρίσθηκε στο επαρχιακό δικαστήριο στις 17/11, και ότι είχε χρόνο να κάνει οποιαδήποτε ενέργεια ήθελε.

Σημείωσε ότι τα δικαιώματα των κατηγορουμένων επηρεάζονται με την στάση της κατηγορούσας αρχής και κάλεσε το Δικαστήριο να βγάλει διάταγμα για να τους παραδοθεί όλο το υλικό. Είπε ότι υπάρχουν κάποια έγγραφα τα οποία η κατηγορούσα αρχή λέει ότι είναι απόρρητα, και ότι θα πρέπει να τους δοθούν για να αποφασίσουν και αυτοί αν είναι όντως απόρρητα.

Αναφερόμενος σε κατάθεση ανακριτή στην υπόθεση είπε ότι αυτά τα έγγραφα τα οποία είναι απόρρητα στάλθηκαν σε ιδιωτική εταιρεία για να σκαναριστούν αλλά δεν τα δίδουν στους κατηγορούμενους. Είπε επίσης ότι παρουσιάστηκαν σε μάρτυρες για να τοποθετηθούν.

Ο Σωτήρης Αργυρού, δικηγόρος της πρώην υποδιευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών, Αθηνάς Δημητρίου (κατηγορούμενη 2), παρέπεμψε σε νομολογία, νομοθεσία και κανονισμούς της ΕΕ για να υποστηρίξει γιατί δεν μπορεί η κατηγορούσα αρχή να ζητά χρόνο να παραδώσει μαρτυρικό υλικό το οποίο η ίδια θεωρεί ότι είναι διαβαθμισμένο. Παρέπεμψε στο Άρθρο 94 της ποινικής δικονομίας σύμφωνα με το οποίο, όπως ανέφερε, πρόσωπο που παραπέμπεται σε δίκη ενώπιον κακουργιοδικείου δικαιούται να λάβει χωρίς καθυστέρηση αντίγραφο του κατηγορητηρίου και των καταθέσεων. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, είπε ακόμη, η αποκάλυψη μαρτυρίας πρέπει να λαμβάνει χώρα πριν την έναρξη της δίκης και όχι κατά την διάρκειά της.

Είπε ακόμη ότι παραβιάζεται η «αρχή της ισότητας των όπλων» και το Άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και ανάλογα άρθρα του Συντάγματος, αλλά και το Άρθρο για δίκαιη δίκη. Ο κ. Αργυρού είπε ότι η κατηγορούσα αρχή «ταλαιπωρεί» όλους σε αυτή τη διαδικασία.

Ζήτησε από δικαστήριο να μην δοθεί ο χρόνος που ζητείται και να εκδώσει διαταγή σήμερα να τους δοθεί όλο το μαρτυρικό υλικό από τις αρχές.

Ζήτησε επίσης την αναστολή της διαδικασίας μέχρι να αποφασίσει τί θα κάνει η κατηγορούσα αρχή.

Η Χλόη Κωνσταντίνου, δικηγόρος του κατηγορουμένου 3, είπε ότι εάν η υπεράσπιση αποδεχτεί τον τρόπο που θέτει η κατηγορούσα αρχή ως προς την διαχείριση των διαβαθμισμένων εγγράφων, τότε επί της ουσίας αντιστρέφεται και το βάρος της απόδειξης της αθωότητας και ότι θα κληθεί η υπεράσπιση να αποδείξει ότι δεν αποτελούν διαβαθμισμένα έγγραφα. Σημείωσε ότι κατηγορούνται οι κατηγορούμενοι ότι κατείχαν κρατικά έγγραφα, αναφέροντας ότι αμφιβάλλει για αυτό. Είπε ότι διαφαίνεται ότι εκατοντάδες έγγραφα αποτελούν προσωπικά έγγραφα του πελάτη της, μεταξύ αυτών προσωπικά έγγραφα δικαστηρίου που αφορούν την οικογένεια του πελάτη της, επιστολές προς τον ίδιο από τράπεζα, ασφάλεια ζωής, πιστοποιητικά γέννησης και άλλα και ότι παρουσιάζονται περίπου 7000 έγγραφα χωρίς θέμα.

Με την θέση που κρατεί η κατηγορούσα αρχή, είπε, παραβιάζονται τα δικαιώματα της υπεράσπισης για δίκαιη δίκη.

Ζήτησε από το Δικαστήριο να διατάξει να δοθούν στο σύνολο τους τα έγγραφα στην υπεράσπιση και όχι με τον τρόπο που επιθυμεί η κατηγορούσα αρχή.

Ο δικηγόρος της κατηγορουμένης 4 είπε ότι υιοθετεί τα όσα ανέφερε η υπεράσπιση της κατηγορούμενης 1.

Ο Γιώργος Παπαϊωάννου, δικηγόρος του κατηγορούμενου 5, είπε ότι θεωρεί αδιανόητο αυτό το πρόβλημα να είναι γνωστό στην κατηγορούσα αρχή από τις 30/9/2025, όταν της απεστάλη επιστολή εκ μέρους του δικηγόρου των κατηγορουμένων 6, 7 και 8, και με την υπόθεση να έχει αρχίσει, ο πελάτης του να είναι σε διαθεσιμότητα, και να επιθυμεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία γρήγορα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ τον τρόπο που αντιμετωπίζει αυτή την υπόθεση, είπε, σημειώνοντας ότι είναι «παντελώς αβάσιμο» το αίτημα της κατηγορούσας αρχής.

Ο Αλέξανδρος Κληρίδης, δικηγόρος των κατηγορούμενων 6, 7 και 8, αναφέρθηκε στην επιστολή που απέστειλε στον Γενικό Εισαγγελέα σχετικά με το υλικό, σημειώνοντας ότι υποβλήθηκε ξανά αίτημα γραπτώς τον ΓΕ ζητώντας το μαρτυρικό υλικό και ότι, ουσιαστικά, λαμβάνουν απάντηση ότι δεν ξέρουν αν θα τους δοθεί το υλικό. Σημείωσε ότι η επεξεργασία του υλικού - να σβηστούν από έγγραφα αναφορές - αποτελεί νέα μαρτυρία. Είπε ότι θεωρεί την καταχώριση της υπόθεσης πρόωρη, και ότι δεν είναι έτοιμη η κατηγορούσα αρχή να καταχωρίσει την υπόθεση.

Εισηγήθηκε αναστολή της δίωξης από τον Γενικό Εισαγγελέα και όταν ελεγχθεί το υλικό, να επανέλθουν με νέο κατηγορητήριο. Είπε ακόμη ότι αμφισβητεί πως μπορεί αυτή η υπόθεση να προχωρήσει, και ζήτησε να απορριφθεί τα αίτημα για αναβολή και να εξεταστεί σοβαρά η απόρριψη της ποινικής υπόθεσης.

Απαντώντας, η κ. Ματθαίου είπε ότι θεωρεί τα αιτήματα της υπεράσπισης πρόωρα και ότι το αίτημα για να δοθεί ένας μήνας είναι απόλυτα δικαιολογημένο λόγω του όγκου των εγγράφων και του σκοπού που προσπαθούν να επιτύχουν ως κατηγορούσα αρχή, που είναι να επιθεωρήσουν και να παραδώσουν και να δώσουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε στάδιο η υπεράσπιση το επιθυμεί.

Σημείωσε ότι ούτε η κατηγορούσα αρχή κατέχει οποιαδήποτε έγγραφα εκ των διαβαθμισμένων.

Είπε ακόμη ότι δεν είναι σκοπός να αποκρύψουν από τους κατηγορούμενους οποιοδήποτε υλικό που αφορά την παρούσα υπόθεση. Ανάμεσα στα τεκμήρια αυτά, είπε, υπάρχουν συνομιλίες δικηγόρων με πελάτες τους που είναι απόρρητες και η διάδοση τους συνιστά ποινικό αδίκημα. Παρόλα αυτά, ανέφερε, αν και δεν θα δοθεί, θα έχουν την ευκαιρία να τα επιθεωρήσουν οι κατηγορούμενοι. Είπε ακόμη ότι, μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν ιατρικές βεβαιώσεις κρατουμένων, ενώ ανέφερε πως υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα που πρέπει να ζυγιστούν.

Αν και θα μπορούσαν να τεθούν ζητήματα απαγόρευσης πρόσβασης στο υλικό, είπε πως «δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας». Παρά το ότι έγινε η σχετική διαλογή, πρόσθεσε, η πρόθεσή τους είναι να επανελεγχθούν και να δοθεί πρόσβαση με δυνατότητα πρόσβασης, λήψης σημειώσεων και χρησιμοποίησής τους κατά τη δίκη.

Είπε ακόμη ότι το δικαίωμα αποκάλυψης του μαρτυρικού υλικού σε υπόθεση δεν είναι απόλυτο, και ότι σε κάθε ποινική διαδικασία ενδέχεται να υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα, όπως προστασία δημοσίου συμφέροντος και προσωπικά στοιχεία τρίτων προσώπων.

Σημείωσε ότι τα διαβαθμισμένα έγγραφα θα δοθούν με απάλειψη περιεχομένου τους και θα αναφέρεται ο χαρακτηρισμός τους, και περιγραφή του περιεχομένου τους.

Η κ. Ματθαίου είπε ακόμη ότι, στο παρόν στάδιο δεν έχει απαγορευτεί πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο εκτός και αν προκύψουν δεδομένα. Σημείωσε ότι μπορεί να μην αρνηθούν πρόσβαση σε κανένα από τα έγγραφα.

Πηγή: ΚΥΠΕ