Η Λευκωσία ψάχνει τρόπους να πει «ναι» στο Τράμπ - Το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου και πάλι δημιουργεί διλήμματα

Έως αργά το απόγευμα της Δευτέρας, από κυβερνητικής πλευράς δεν δόθηκε καμία ένδειξη για τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατόν να αντιδράσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε σχέση με την πρόσκληση που έλαβε από τον Αμερικανό Πρόεδρο για να συμμετάσχει η Κύπρος στο λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης, έμπνευση του Ντόναλντ Τραμπ.

Με βάση τις έως τώρα ενδείξεις, δεν είναι στοιχειοθετημένο ότι η πρόσκληση του Λευκού Οίκου έχει να κάνει μόνο με τη συμμετοχή σε διάσκεψη με αντικείμενο τους σχεδιασμούς για ειρήνευση στη Γάζα, αλλά και την ανοικοδόμηση της περιοχής. Με βάση δηλώσεις εκπροσώπων της κυβέρνησης, δεν υπάρχει ακόμη ξεκάθαρη θέση για το αν θα γίνει θετική ή μη αποδοχή της πρότασης, παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος είχε παρευρεθεί στην υπογραφή της σχετικής συμφωνίας στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου, στηρίζοντας έμπρακτα την πρωτοβουλία.

Πιθανή αποδοχή

Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση βρίσκεται ακόμη σε δίλημμα για τη συμμετοχή της στη σύνοδο του Τραμπ, κάτι που αναγκάζει το Προεδρικό να είναι τη δεδομένη στιγμή συγκρατημένο και προσεκτικό. Θυμίζουμε ότι στους αρχικούς σχεδιασμούς των Αμερικανών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι συν αυτώ επιχείρησαν να εργαλειοποιήσουν την πρόσκληση Τραμπ για να υπογράψουν το αρχικό κείμενο των Αμερικανών. Εν ολίγοις, επιχείρησαν να προβάλουν την αρχική πρόσκληση Τραμπ ως προβολή του Προέδρου και των μεγάλων κινήσεων και «επιτευγμάτων» του στην εξωτερική πολιτική. Ευτυχώς, μετά από έντονο προβληματισμό, η Κύπρος δεν χάρισε την υπογραφή της στο κείμενο Τραμπ για το έτσι ονομαζόμενο Συμβούλιο Ειρήνης. Η Κύπρος δεν την πάτησε, όταν μια εικοσάδα χώρες υπέγραψαν και άκουσαν την έκκλησή του Προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος έχει ως στόχο την ανατροπή του συστήματος δικαίου και την άμεση υπόσκαψη των Ηνωμένων Εθνών. Η Κυπριακή Δημοκρατία σωστά εκτίμησε, με βάση την αρχική έκκληση Τραμπ για συμμετοχή σε αυτό το Συμβούλιο, ότι η όποια υπογραφή θα ήταν ευθεία αμφισβήτηση του συστήματος δικαίου και όλων των αποφάσεων του ΟΗΕ, τις οποίες έχει ως ασπίδα και με τις οποίες στηρίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία με άλυτο το Κυπριακό.

Με βάση δηλώσεις του Βίκτωρα Παπαδόπουλου, Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του ΩΜΕΓΚΑ, η Λευκωσία αξιολογεί το περιεχόμενο της νέας πρόσκλησης. Η τελική απόφαση, όπως εξήγησε ο κ. Παπαδόπουλος, θα ληφθεί σε διαρκή διαβούλευση με την ελληνική κυβέρνηση και τους Ευρωπαίους εταίρους. Η κυβέρνηση, πάντως, στηρίζει το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, δηλώνεται από το Προεδρικό, ωστόσο υπό κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του ΟΗΕ.

Το ζήτημα της πρόσκλησης Τραμπ ήταν ένα εκ των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ανακοινώθηκε, ενώ οι διαρροές εστιάζουν στα ζητήματα που έχουν σχέση με τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας στην Άγκυρα. Όπως μετέδωσε το ΚΥΠΕ, συζητήθηκαν ειδικότερα οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και οι προσπάθειες που καταβάλλονται για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και η διατήρηση σταθερής και αταλάντευτης προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο, τις αρχές, αξίες και το Δίκαιο της ΕΕ και στις σχετικές αποφάσεις και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σημειώνεται και υπογραμμίζεται ακόμη ότι στη Σύνοδο έχουν, κατά επιλεγμένο τρόπο, προσκληθεί μερικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες τρίτες χώρες, κάτι που απαλλάσσει τους Θεσμούς της ΕΕ από το να ζητήσουν ενιαία και διαυγή στάση για όλα τα μέλη.

Να σημειωθεί πάντως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να έχει μια σειρά ερωτήματα σχετικά με το Συμβούλιο Ειρήνης που ίδρυσε Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με βάση δηλώσεις του εκπρόσωπου της Επιτροπής για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανουάρ Ελ Ανουνί.

«Έχουμε μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με ορισμένα στοιχεία του Χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης, που σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής του, τη διακυβέρνησή του και τη συμβατότητά του με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η θέση μας δεν έχει αλλάξει» και ότι «η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την εφαρμογή του συνολικού ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα».

Ερωτηθείς αν η ΕΕ προτίθεται να ορίσει εκπρόσωπο στη συνεδρίαση που θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας ότι δεν έχει αυτή την πληροφορία στο παρόν στάδιο.