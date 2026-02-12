Το ΑΚΕΛ κατηγορεί τον Κόμπο για θαυμασμό και γλείψιμο στον Τραμπ: «Δεν τιμά την Κύπρο»

«Οι δηλώσεις θαυμασμού του Υπουργού Εξωτερικών για τον Ντόναλντ Τραμπ είναι ντροπιαστικές και πολιτικά προβληματικές», αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΑΚΕΛ.

«Ο κ. Κόμπος», προσθέτει, «μιλώντας σε αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο, εγκωμίασε τον Τραμπ ότι είναι στη μοναδική θέση να επανακαθορίσει την παγκόσμια τάξη, εκθείασε την “αποφασιστική” του προσέγγιση στις διεθνείς σχέσεις και τον κάλεσε με ανοιχτές αγκάλες, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στην Κύπρο».

«Προφανώς», προσθέτει το ΑΚΕΛ, «τον κ. Κόμπο και την κυβέρνηση δεν ενοχλούν και δεν ανησυχούν οι εμπρηστικές κι έκνομες ενέργειες του Προέδρου των ΗΠΑ στο παγκόσμιο σκηνικό, ούτε καν η απαξίωσή του προς την Ευρώπη».

«Ολόκληρη η ανθρωπότητα», συνεχίζει, «βλέπει ότι η διακυβέρνηση Τραμπ υπονομεύει ανοιχτά τον ΟΗΕ, κατεδαφίζει βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου, εισβάλλει κι επιτίθεται σε κυρίαρχα κράτη, συνεργεί στη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, επιβουλεύεται την εδαφική ακεραιότητα ευρωπαϊκών κρατών, εξαπολύει εμπορικούς πολέμους στις ευρωπαϊκές κοινωνίες ενώ δεν χάνει ευκαιρία να εκθειάζει τον Ερντογάν».

«Εντούτοις», σημειώνει το ΑΚΕΛ, «η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη επιμένει στη γραμμή της πρόσδεσης της χώρας μας -στα όρια της υποτέλειας- προς τις ΗΠΑ και την κυβέρνηση Τραμπ παραγνωρίζοντας τις συνέπειες που θα έχει για την Κύπρο και τον αγώνα της η ολοσχερής απαξίωση του διεθνούς δικαίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ευαισθησίες που εκφράζει η κυβέρνηση για το διεθνές δίκαιο όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, εξαφανίζονται όταν αφορούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ».

Ακολούθως το ΑΚΕΛ υπενθυμίζει ότι «το πιο αποτελεσματικό όπλο της Κυπριακής Δημοκρατίας και αυτό που θωράκισε την υπόστασή της τόσα χρόνια είναι το διεθνές δίκαιο και τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ, είναι η αξιοπιστία της Κύπρου σε σχέση με αυτά». Επισημαίνει δε στην κυβέρνηση και τον Υπουργό Εξωτερικών ότι «το γλείψιμο στον Τραμπ ούτε τιμά τη χώρα και την αξιοπρέπειά της, ούτε θα φέρει τα αποτελέσματα που φαντάζονται».