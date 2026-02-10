Κόμπος: Απηύθυνε πρόσκληση στον Τραμπ να έρθει Κύπρο - Τι είπε στη συνέντευξή του στο Breitbart για Μ. Ανατολή, σχέσεις ΕΕ και ΗΠΑ

Ανοιχτή πρόσκληση στον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να επισκεφθεί την Κύπρο απηύθυνε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον, σημειώνοντας ότι το νησί αποτελεί «γεωστρατηγικό κόμβο σταθερότητας, εμπορίου και διασύνδεσης ανάμεσα στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη».

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο Breitbart News, ο υπουργός τόνισε ότι ο Τραμπ βρίσκεται σε «μοναδική θέση» να αναδιαρθρώσει την παγκόσμια τάξη πραγμάτων και να επηρεάσει τις διεθνείς εξελίξεις με τρόπο που, όπως είπε, δεν έχει καταγραφεί εδώ και γενιές από Αμερικανό πρόεδρο.

Συγκεκριμένα, στη συνέντευξη του σημειώνει ότι: «Ο Πρόεδρος [Τραμπ] είναι σε μοναδική θέση να ορίσει την παγκόσμια τάξη και τις εξελίξεις, και αυτό το είδατε καθ' όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους, από τότε που ανέλαβε καθήκοντα».

«Την ίδια στιγμή, είναι σαφές ότι υπάρχει περισσότερος χώρος για διάλογο. Έχω την εντύπωση ότι ο Πρόεδρος είναι πρόθυμος να εμπλακεί με τη δική του προσέγγιση, η οποία αφορά την επίτευξη αποτελέσματος. Δεν πρόκειται για συζήτηση χάριν της συζήτησης. Το μήνυμά μου είναι ξεκάθαρο: η ΕΕ δεν μπορεί και δεν πρέπει να θεωρείται αντίπαλος. Αντίθετα, βλέπουμε μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης της σχέσης στο εμπόριο και σε θέματα που μας επηρεάζουν και τους δύο, από τη μετανάστευση έως τη συνδεσιμότητα».

Ο Υπουργός τόνισε, ακόμη, ότι κανένας εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει επισκεφθεί ποτέ την Κύπρο: «Ο Πρόεδρος θα ήταν κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτος. Θα ήταν μια σπουδαία ευκαιρία να δει τη γεωπολιτική σημασία της χώρας μας».

Ο ρόλος της Κύπρου ως στρατηγικό σημείο

Εξηγώντας γιατί η Κύπρος είναι σημαντική για τις ΗΠΑ, ο κ. Κόμπος τόνισε: «Γιατί η Κύπρος; Για τον προσανατολισμό της εξωτερικής της πολιτικής, το δίκτυο των σχέσεών της, τη γεωγραφική της θέση και τις οικονομικές της δυνατότητες. Είμαστε ένα σημείο συνδεσιμότητας για μια περιοχή που ενδιαφέρει εξαιρετικά τις ΗΠΑ. Εκεί αναπτύσσεται η τεχνολογία, η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι ενεργειακοί πόροι, όλα βρίσκονται σε αυτό το μέρος του κόσμου και εμείς είμαστε στη μοναδική θέση να αποτελούμε τη γέφυρα μεταξύ της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης».

Η σημασία της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ

Ο Υπουργός σημείωσε τη σημασία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026: «Προσφέρει την ευκαιρία να γίνει η Κύπρος πιο ορατή στη διεθνή σκηνή, ενεργώντας ως "έντιμος διαμεσολαβητής" (honest broker). Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής μας, κάτι σπάνιο στις μέρες μας, ειδικά όσον αφορά τη σχέση με το Ισραήλ, τον αραβικό κόσμο και τον Κόλπο. Διατηρούμε στρατηγικές σχέσεις με την Ινδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και το Μπαχρέιν. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας, φιλοδοξούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτές τις σχέσεις προς όφελος της ΕΕ».

Η σχέση με τις ΗΠΑ υπό τον Τραμπ

Ο κ. Κόμπος τάχθηκε υπέρ της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής εμπλοκής με τις ΗΠΑ υπό τον Τραμπ: «Είναι σαφές ότι υπάρχει όραμα και σχέδιο. Δεν πρέπει να μας εκπλήσσει, καθώς τεκμηριώθηκε δημόσια κατά την προεκλογική εκστρατεία. Μια παρανόηση που είχαν τρίτα μέρη ήταν να νομίζουν ότι αυτή η θητεία θα είναι όπως η πρώτη ("Trump 1"). Είναι εντελώς διαφορετική γιατί η κατάσταση είναι διαφορετική. Το εμπόριο και η αξιοποίησή του προς όφελος της αμερικανικής οικονομίας είναι σαφής προτεραιότητα».

Πρόσθεσε επίσης: «Λόγω της απρόβλεπτης φύσης αυτής της προσέγγισης, πρέπει να εμπλακούμε περισσότερο. Πρέπει να βρούμε τα θέματα όπου υπάρχει θετική σύγκλιση και να εργαστούμε με τους Αμερικανούς ομολόγους μας. Η παγκόσμια τάξη αλλάζει και οι ΗΠΑ οδηγούν αυτή την αλλαγή. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα επιστρέψουν στο παρελθόν. Παίρνουμε τον κόσμο όπως τον βρίσκουμε και όχι όπως θα θέλαμε να είναι».

Visa Waiver και γραμμή στο μεταναστευτικό

Σχετικά με το πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (Visa Waiver), δήλωσε: «Έχουμε ολοκληρώσει όλες τις τεχνικές απαιτήσεις με άριστα αποτελέσματα. Το ποσοστό απόρριψης είναι 2,55%, το τέταρτο χαμηλότερο στον κόσμο, κι όμως δεν είμαστε ακόμα στο πρόγραμμα. Η προσέγγισή μας στη μετανάστευση είναι πολύ σταθερή και σκληρή. Δεν υπάρχει κίνδυνος να κατακλυστούν οι ΗΠΑ από Κύπριους πολίτες· οι αριθμοί δεν το υποστηρίζουν. Θέλω να μπορώ να πω στον λαό μου ότι αυτή η σχέση δεν είναι μονόδρομος».

Εμπόριο, Ινδία και ο διάδρομος IMEC

Αναφερόμενος στη συμφωνία ΗΠΑ-Ινδίας, είπε: «Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας λειτούργησε ως κίνητρο για τη συμφωνία Ινδίας-ΗΠΑ. Η Ινδία είναι ένας τεράστιος εταίρος και για την Κύπρο. Το έργο IMEC (Οικονομικός Διάδρομος) είναι κάτι στο οποίο πιστεύουμε πολύ».

Για την Κίνα, ο κ. Κόμπος σημείωσε: «Αυτός είναι ένας τομέας όπου Ευρώπη και ΗΠΑ μπορούν να συγκλίνουν. Οι ανησυχίες μας είναι παρόμοιες με αυτές της Ουάσιγκτον. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το παγκόσμιο εμπόριο διεξάγεται με τρόπο δίκαιο και ισορροπημένο, διασφαλίζοντας μια κατάσταση αμοιβαίου κέρδους (win-win) και όχι μόνο για έναν παίκτη».

Χριστιανική χώρα η Κύπρος - Ελκυστικό το προφίλ, λέει ο Κόμπος

«Το εθνικό μας προφίλ είναι πολύ ελκυστικό για το πολιτικό σκεπτικό που κυριαρχεί τώρα στην Ουάσιγκτον», εξήγησε ο κ. Κόμπος. «Είμαστε μια χριστιανική χώρα. Μας ενδιαφέρουν πολύ οι χριστιανικοί πληθυσμοί γύρω μας, ειδικά σε χώρες όπως η Συρία. Χρηματοδοτούμε έργα στήριξης αυτών των κοινοτήτων και εδώ οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να φέρουν τη δική τους επιρροή».

3+1, Ενέργεια και ναυτιλία

Ο Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της ναυτιλίας: «Οι θαλάσσιες οδοί είναι το μέλλον. Η Κύπρος διαθέτει τον 11ο μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως. Πρέπει να κάνουμε τη συμμαχία 3+1 (Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ + ΗΠΑ) να λειτουργήσει για την ενέργεια, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Η ενέργεια είναι ήδη προχωρημένη με την παρουσία αμερικανικών κολοσσών όπως η ExxonMobil και η Chevron στην ΑΟΖ μας».

Γάζα, Συρία και «Board of Peace»

Τέλος, για τη Γάζα ανέφερε: «Βρισκόμαστε στη δεύτερη φάση του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ. Η Κύπρος έχει στείλει πάνω από 32.000 τόνους βοήθειας μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου. Είμαστε ίσως η μόνη χώρα με "πράσινο φως" από το Ισραήλ για αποστολή ιατρικού εξοπλισμού στη Γάζα. Σχετικά με το "Συμβούλιο Ειρήνης" (Board of Peace) του Τραμπ, πιστεύουμε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να διευκολυνθούν τα κράτη να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αποτύχουμε στη Γάζα, γιατί το κόστος θα είναι βαρύ για όλους».