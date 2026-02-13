Αννίτα Δημητρίου: Αύξηση φοιτητικής χορηγίας και επιδόματος τέκνου για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα

Την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης των οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα επαναφέρει η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, ζητώντας σημαντική αύξηση τόσο της φοιτητικής χορηγίας όσο και του επιδόματος τέκνου. Όπως αναφέρει σε δήλωσή της, πρόκειται για πάγια θέση του κόμματος, η οποία τίθεται εδώ και καιρό και πλέον απαιτεί άμεση κυβερνητική ανταπόκριση.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης, το κόμμα κατέθεσε τροπολογίες που στήριξαν τη μεσαία τάξη και ιδιαίτερα τις οικογένειες με παιδιά και φοιτητές, μέσω εκπτώσεων και μειώσεων στον φόρο εισοδήματος. Παρά ταύτα, όπως επισημαίνει, οι οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα δεν ωφελήθηκαν αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την ίδια, η αδικία αυτή μπορεί να διορθωθεί μόνο με πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Για τον λόγο αυτό, καλεί την εκτελεστική εξουσία να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις στην κατάθεση συγκεκριμένων νομοσχεδίων που θα προβλέπουν ουσιαστική αύξηση της φοιτητικής χορηγίας και του επιδόματος τέκνου, ώστε να στηριχθούν αποτελεσματικά τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Να αυξηθεί σημαντικά η φοιτητική χορηγία και το επίδομα τέκνου στις οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να προχωρήσει.

Είναι αναγκαίο επιτέλους να αυξηθεί ουσιαστικά η στήριξη στις οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Να αυξηθεί σημαντικά η φοιτητική χορηγία και το επίδομα τέκνου.

Πρόκειται για μια απαίτηση, για μία θέση που είχαμε πει εδώ και καιρό. Πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να προχωρήσει.

Με τις τροπολογίες μας στη φορολογική μεταρρύθμιση, στηρίξαμε αποφασιστικά τη μεσαία τάξη και ιδιαίτερα τις οικογένειες με παιδιά και φοιτητές, μέσα από εκπτώσεις και μείωση στο φόρο εισοδήματος.

Αλλά έμειναν πίσω οι οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Αυτό μόνο με πρωτοβουλία της κυβέρνησης μπορεί να διορθωθεί.

Καλούμε την κυβέρνηση να ανταποκριθεί πλήρως και όχι με ημίμετρα. Να καταθέσει νομοσχέδια για αύξηση της φοιτητικής χορηγίας και του επιδόματος τέκνου.