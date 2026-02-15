Ην. Βασίλειο: Εξετάζει αυστηρότερες κυρώσεις κατά Ρωσίας μετά τα πορίσματα για το θάνατο Ναβάλνι

Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει το ενδεχόμενο αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, μετά τα νέα πορίσματα πέντε ευρωπαϊκών κρατών που αποδίδουν τον θάνατο του Ρώσου αντιπολιτευόμενου Αλεξέι Ναβάλνι σε δηλητηρίαση μέσα σε ρωσική φυλακή. Η Βρετανίδα Υπουργός Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, δήλωσε από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου ότι το Λονδίνο «συνεχίζει να εξετάζει συντονισμένη δράση, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των κυρώσεων κατά του ρωσικού καθεστώτος».

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, εργαστηριακές αναλύσεις σε δείγματα από τη σορό του Ναβάλνι εντόπισαν την επιβατιδίνη (epibatidine), μια εξαιρετικά τοξική ουσία που έχει συσχετιστεί με δηλητήρια από βατράχια-βέλη του Ισημερινού. Η Κούπερ είπε πως η ουσία μπορεί επίσης να παραχθεί συνθετικά και ανέφερε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως «το ρωσικό καθεστώς έχει υπάρξει κάτοχος» του συγκεκριμένου χημικού παράγοντα.

Ο Ναβάλνι, σφοδρός επικριτής του Βλαντίμιρ Πούτιν, πέθανε στις 16 Φεβρουαρίου 2024 υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ εξέτιε ποινή 19 ετών σε σωφρονιστική αποικία. Η Μόσχα είχε αποδώσει τον θάνατό του σε «φυσικά αίτια», ισχυρισμός που αμφισβητείται έντονα από τα ευρωπαϊκά πορίσματα, τα οποία σημειώνουν ότι, δεδομένης της τοξικότητας της επιβατιδίνης και των συμπτωμάτων που έχουν αναφερθεί, η δηλητηρίαση ήταν «ιδιαίτερα πιθανή» αιτία θανάτου.

Το βρετανικό ΥΠΕΞ ανέφερε ξεχωριστά ότι «μόνο το ρωσικό κράτος» διέθετε «μέσα, κίνητρο και ευκαιρία» για χρήση της θανατηφόρας ουσίας, αποδίδοντας στη Ρωσία ευθύνη για τον θάνατο του Ναβάλνι. Ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξήρε το «θάρρος απέναντι στην τυραννία», ενώ από τη ρωσική πλευρά, εκπρόσωποι του ΥΠΕΞ και της πρεσβείας στο Λονδίνο απέρριψαν τα δυτικά συμπεράσματα.

Η χήρα του, Γιούλια Ναβάλναγια, δήλωσε ότι πλέον είναι «επιστημονικά αποδεδειγμένο» πως ο σύζυγός της δολοφονήθηκε, ενώ ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν-Νοέλ Μπαρό έκανε λόγο για χρήση «βιολογικών όπλων» εναντίον του ίδιου του λαού για τη διατήρηση της εξουσίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ-Reuters