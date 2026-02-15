Λετυμπιώτης σε ΑΚΕΛ: «Η πολιτική της άδειας καρέκλας δεν προστάτευσε ποτέ κανένα εθνικό ζήτημα» - Τι απαντά για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

«Η προσπάθεια παρουσίασης της συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Παρατηρητή σε διεθνή συνάντηση για τη Γάζα ως δήθεν ''πρόσδεση σε άρμα'' αποκαλύπτει περισσότερο ιδεολογική εμμονή παρά σοβαρή ανάγνωση της πραγματικότητας» απαντά με γραπτή του δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, στην αντίδραση του ΑΚΕΛ για τη συμμετοχή της χώρας μας στο Συμβούλιο Ειρήνης που συγκρότησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν ασκείται με συνθήματα, ούτε με αντανακλαστικά κομματικής αντιπολίτευσης, αλλά με θεσμική συνέχεια, νηφαλιότητα και ενεργή παρουσία εκεί όπου διαμορφώνονται εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα την περιοχή μας» πρόσθεσε.

Στη γραπτή του δήλωση, ο κ. Λετυμπιώτης σημειώνει, επίσης, ότι «η συνάντηση πραγματοποιείται για τη συζήτηση του Ειρηνευτικού Σχεδίου στη βάση σχετικού Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας και έχει ενημερωτικό και συντονιστικό χαρακτήρα».

«Όποιος επιλέγει να αγνοεί αυτά τα δεδομένα, το κάνει συνειδητά για να στηρίξει μια προαποφασισμένη αφήγηση».

Όπως τονίζει «είναι τουλάχιστον αντιφατικό να επικαλούνται το διεθνές δίκαιο εκείνοι που εισηγούνται στην πράξη την απουσία της Κύπρου από διεθνείς διαδικασίες. Η Κυπριακή Δημοκρατία ενισχύει το δίκαιό της όταν είναι παρούσα, όταν τοποθετείται, όταν καταθέτει προτάσεις και όταν καταγράφεται ως αξιόπιστος και ενεργός εταίρος».

«Η πολιτική της άδειας καρέκλας δεν προστάτευσε ποτέ κανένα εθνικό ζήτημα».

Η χώρα μας, επισημαίνει ο κ. Λετυμπιώτης, «συμμετέχει με καθαρό θεσμικό ρόλο, με δικές της εισηγήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί σε προηγούμενες διεθνείς συναντήσεις, και με σαφή στόχο τη σταθερότητα και την ειρήνευση στην περιοχή».

Προσθέτει, ακόμη, ότι «η υπεύθυνη διπλωματία δεν είναι τζόγος. Τζόγος είναι να μετατρέπεις κάθε διεθνή πρωτοβουλία σε πεδίο εσωτερικής πολιτικής εκμετάλλευσης».

Τέλος, στη γραπτή του δήλωση ο κ. Λετυμπιώτης καταλήγει ότι «η Κύπρος δεν σύρεται από κανέναν. Συμμετέχει όπου κρίνει ότι πρέπει να είναι παρούσα και μιλά με τη δική της φωνή. Αυτό είναι κυρίαρχη εξωτερική πολιτική, όχι διολίσθηση. Διολίσθηση ήταν και δυστυχώς παραμένει η δογματική ιδεολογική αγκύλωση του ΑΚΕΛ. Τα αποτελέσματα τα βιώσαμε».