Οι πέντε υποψήφιοι βουλευτές της ΕΔΕΚ στην επαρχία Πάφου - Στο ψηφοδέλτιο και πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας

Η ΕΔΕΚ ανακοίνωσε το ψηφοδέλτιο της επαρχίας Πάφου για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου.

Το ψηφοδέλτιο για την επαρχία Πάφου στελεχώνουν οι:

Δημητρίου Βάσος – Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής ΕΔΕΚ Πάφου

Θεοδώρου Βασίλης – Λογιστής, Πρόεδρος «ΑΚΡΙΤΑ» Χλώρακας

Καραγιάννης Παναγιώτης – Ιδιοκτήτης κουρείου

Στεφάνου Μελίνα – Επαρχιακός Γραμματέας ΔΕΟΚ Πάφου

Στυλιανάκης Πέτρος – Καθηγητής Πληροφορικής, Μέλος του Πολιτικού Γραφείου της ΕΔΕΚ

«Η Πάφος της αντίστασης και της δημοκρατίας», αναφέρει το κόμμα, «θα δώσει τη δύναμη στην ΕΔΕΚ να συνεχίσει να αποτελεί ανάχωμα σ’ αυτούς που επιβουλεύονται την ελευθερία και την αξιοπρέπεια της Κύπρου και του λαού της».

Υπεύθυνος της προεκλογικής εκστρατείας ο Διομήδους

Σύμφωνα με πληροφορίες του politis.com, μετά από επαφές που είχε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου με τον Διομήδη Διομήδους, τέως πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΕΔΕΚ Λάρνακας και λαμβανομένου υπόψη ότι τα στελέχη της ηγεσίας του κόμματος συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ πρότεινε στον κ. Διομήδους να αναλάβει ενεργό ρόλο ως υπεύθυνος της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος.