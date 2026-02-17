Με ένσταση απάντησε ο ΔΗΣΥ στην αγωγή του Σύκα - Διορία μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου έδωσε το Δικαστήριο

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού η πρώτη ακρόαση σχετικά με την αγωγή που κατέθεσε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας κατά της απόφασης του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος να μη συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο για τις βουλευτικές εκλογές λόγω της υπόθεσης του φερόμενου ξυλοδαρμού της συντρόφου του.

Ο βουλευτής Λεμεσού μέσω του δικηγόρου Χρίστου Πουργουρίδη ζήτησε την έκδοση δικαστικού διατάγματος για αναστολή της απόφασης του Πολιτικού Γραφείου.

Κατά τη σημερινή ακρόαση ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τον ΔΗΣΥ ζήτησε χρόνο ώστε να καταθέσει ένσταση στην αστική αγωγή του βουλευτή. Ο πρόεδρος του Δικαστηρίου ανέφερε σήμερα ότι πρέπει να κατατεθεί γραπτώς οι ένσταση του ΔΗΣΥ μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου και όρισε την επόμενη διαδικασία για τις 24 Φεβρουαρίου, στις 9:30 το πρωί.

Επίσης δόθηκε το δικαίωμα στον αιτητή να ορίσει συμπληρωματική ένορκη δήλωση μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πιο πάνω ημερομηνίες που όρισε ο πρόεδρος του Δικαστηρίου προηγούνται του Ανωτάτου Συμβουλίου του ΔΗΣΥ που συγκαλείται στις 28 Φεβρουαρίου για να επικυρώσει τα ψηφοδέλτια του κόμματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Σύκας κατέθεσε αγωγή την προηγούμενη εβδομάδα, διεκδικώντας την επανένταξή του στο ψηφοδέλτιο για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026.

Η αγωγή του κ. Σύκα κατά του ΔΗΣΥ αναφέρει ότι είναι παράνομη και λανθασμένη η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος για τον οριστικό αποκλεισμό του από το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου, στηριζόμενη στο καταστατικό του κόμματος αλλά και στο ότι δεν ακούστηκε η δική του θέση. Επίσης, στηρίζεται και στο γεγονός ότι ο κ. Σύκας δεν βρίσκεται καν ενώπιον δικαστηρίου για την υπόθεση και ότι δεν μπορεί να υπάρξει «τιμωρία» του πριν την έκβασή της - αν και εφόσον οδηγηθεί - ενώπιον δικαστηρίου.