Η Χίλαρι Κλίντον καταγγέλλει επιχείρηση "συγκάλυψης" σε σχέση με υπόθεση Έπστιν

Η πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον κατηγόρησε χθες Δευτέρα, σε συνέντευξή της στο BBC, τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι ενορχήστρωσε επιχείρηση "συγκάλυψης" σχετικά με τα αρχεία που αφορούν τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν .

«Δημοσιεύστε αυτά τα αρχεία. Τρενάρουν», δήλωσε η Κλίντον απευθυνόμενη στην Κυβέρνηση, πριν από την εμφάνισή της ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου για το θέμα αργότερα αυτόν τον μήνα.

Τον Ιανουάριο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερα από τρία εκατομμύρια έγγραφα, φωτογραφίες και βίντεο που σχετίζονται με τον αποθανόντα Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος αυτοκτόνησε μέσα στη φυλακή το 2019.

Ο σύζυγος της Χίλαρι Κλίντον, ο Δημοκρατικός πρώην Πρόεδρος Μπιλ Κλίντον (1993-2001), εμφανίζεται τακτικά σε αυτά τα αρχεία, χωρίς να υπάρχουν ωστόσο στοιχεία ότι το ζευγάρι εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες.

Οι Κλίντον έχει προγραμματιστεί να καταθέσουν κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον μιας επιτροπής του Κογκρέσου. Η επιτροπή θέλει να ακούσει τον πρώην πρόεδρο λόγω της φιλίας του με τον Έπστιν και την πρώην Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για όσα γνωρίζει για τους δεσμούς μεταξύ του συζύγου της και του χρηματιστή.

«Θα πάμε, αλλά πιστεύουμε ότι θα ήταν καλύτερο να γίνει δημοσίως», δήλωσε η Χίλαρι Κλίντον στο BBC. «Θέλω όλοι να αντιμετωπίζονται ισότιμα», πρόσθεσε. Η ίδια θα καταθέσει στις 26 Φεβρουαρίου, ενώ ο σύζυγός της στις 27.

Η πρώην Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι αυτή και ο σύζυγός της «δεν έχουν τίποτα να κρύψουν». «Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα την πλήρη δημοσιοποίηση αυτών των αρχείων», επανέλαβε. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχουν άλλα έγγραφα προς δημοσιοποίηση. Ωστόσο, ορισμένα μέλη του Κογκρέσου πιστεύουν ότι το υπουργείο έχει επιλέξει να μην αποκαλύψει ορισμένα εσωτερικά κυβερνητικά υπομνήματα και emails.

Για την Κλίντον, η έρευνα των Ρεπουμπλικανών με στόχο την ίδια αποσκοπεί να απομακρύνει την προσοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου το όνομα εμφανίζεται επίσης επανειλημμένα στα αρχεία.

"Κοιτάξτε αυτό το λαμπερό πράγμα. Θα έχουμε τους Κλίντον, ακόμη και την Χίλαρι Κλίντον, η οποία δεν έχει γνωρίσει ποτέ αυτόν τον άνθρωπο», δήλωσε.

Ο Πρόεδρος Τραμπ αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε αυτή την υπόθεση και ισχυρίστηκε το βράδυ της Δευτέρας ότι έχει «αθωωθεί πλήρως».

Η απλή αναφορά του ονόματος ενός ατόμου στα αρχεία Έπστιν δεν υπονοεί καμία αδικοπραγία εκ μέρους του. Ωστόσο, τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν αποκαλύπτουν τις διασυνδέσεις μεταξύ του αποθανόντα χρηματιστή ή των συνεργατών του και ορισμένων προσώπων που συχνά υποβάθμισαν ή ακόμη και αρνήθηκαν την ύπαρξη τέτοιων σχέσεων.

Ο Μπιλ Κλίντον, ο οποίος ταξίδεψε αρκετές φορές με το ιδιωτικό τζετ του Τζέφρι Έπστιν και φωτογραφήθηκε μαζί του πολλές φορές, δήλωσε το 2019 ότι δεν του είχε μιλήσει για πάνω από μια δεκαετία. Ο πρώην Πρόεδρος έχει επίσης αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε γνώση για τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπστιν και δεν αντιμετωπίζει νομικές συνέπειες για τη σχέση του μαζί του.

Η Χίλαρι Κλίντον έχει δηλώσει ότι δεν είχε καμία σημαντική αλληλεπίδραση με τον Έπστιν, δεν πέταξε ποτέ με το αεροπλάνο του και δεν επισκέφθηκε ποτέ το νησί του.

Σε συνέντευξή της στο BBC, παραδέχτηκε ότι συνάντησε «σε μερικές περιπτώσεις» την Γκίλεν Μάξγουελ, την πρώην σύντροφο του Έπστιν, η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών για τράφικινγκ ανηλίκων για λογαριασμό του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ