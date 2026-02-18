Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Υποψήφιος με την Άμεση Δημοκρατία στη Λεμεσό ο Δημήτρης Σούγλης

Ο πρώην παρουσιαστής υπέβαλε την υποψηφιότητα του με το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου, μέσω της εφαρμογής.

Την υποψηφιότητά του για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου στη Λεμεσό ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δημήτρης Σούγλης, με το κόμμα Άμεση Δημοκρατία.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Σούγλης αναφέρει ότι «η αλλαγή έρχεται ή ήρθε και πολλοί δεν το κατάλαβαν ακόμα», καλώντας τους πολίτες να τη στηρίξουν και «να την κάνουμε να δουλέψει». Όπως σημειώνει, έχει ήδη υποβάλει την υποψηφιότητά του για τη Λεμεσό και, σε πρώτο στάδιο, ζητά από τους υποστηρικτές του να μπουν στην εφαρμογή Agora και «να πατήσουν αστεράκι στο όνομά μου». Παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα στήριξης ενόψει της κάλπης, τονίζοντας ότι «στις 24 Μαΐου θα χρειαστώ την ψήφο σας στις βουλευτικές εκλογές», υπογραμμίζοντας πως παραμένει «ο ίδιος», υπηρετώντας «αρχές και αξίες».

Βιογραφικό:

Ο Δημήτρης Σούγλης γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1970 και μετά την τουρκική εισβολή διαμένει στη Λεμεσό. Από τα μαθητικά του χρόνια ανέπτυξε έντονη αντικατοχική και συνδικαλιστική δράση. Υπηρέτησε στις Δυνάμεις Καταδρομών (ΛΟΚ), όπου έτυχε τιμητικών διακρίσεων, ενώ σπούδασε Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις στην Αθήνα.

Εργάστηκε ως δημοσιογράφος και παραγωγός εκπομπών για περισσότερα από 30 χρόνια, ενώ τώρα διατηρεί και podcast Hakuna Mantata.

Σημειώνεται ότι στις βουλευτικές εκλογές του 2021 ο Δημήτρης Σούγλης ήταν υποψήφιος βουλευτής Λεμεσού με το ΕΛΑΜ.

ΚΟΜΜΑΤΑΕΛΑΜΔΗΣΥΛΕΜΕΣΟΣψηφοδέλτιαΦειδίας ΠαναγιώτουΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΥΠΟΨΗΦΙΟΙΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

