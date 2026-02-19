Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αυτοί είναι οι 56 υποψήφιοι του Volt για τις βουλευτικές εκλογές - Στο 41% η συμμετοχή των γυναικών, όλα τα ονόματα

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί παγκύπρια εκδήλωση παρουσίασης των υποψηφίων σε χώρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας όπου θα αρχίσει και επίσημα η προεκλογική εκστρατεία του κόμματος.

 

Εγκρίθηκαν σήμερα από το Πολιτικό Συμβούλιο του Volt τα ψηφοδέλτια του κόμματος για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου. Τα ψηφοδέλτια του Volt για τις πέντε επαρχίες έχουν συμπληρωθεί και φιλοξενούν υποψήφιους από 22 έως 81 ετών. Μέσος όρος ηλικίας 48,8 έτη. Πρόκειται για 33 άντρες και 23 γυναίκες. Δηλαδή 41% συμμετοχή των γυναικών.

Τα ψηφοδέλτια με τους 56 υποψηφίους θα σταλούν ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη του Volt. Θα ακολουθήσει το παγκύπριο συνέδριο του Volt για επικύρωση των ψηφοδελτίων, που είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, το οποίο θα διεξαχθεί online. Ενώ το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί παγκύπρια εκδήλωση για την παρουσίαση των υποψηφίων, σε χώρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, όπου θα αρχίσει και επίσημα η προεκλογική εκστρατεία του κόμματος.

Οι υποψήφιοι του Volt στην επαρχία Λευκωσία είναι με αλφαβητική σειρά οι εξής:

1. Αποστολίδης Αλέξανδρος

2. Ατταλίδου Αλεξάνδρα

3. Βασιλείου Σοφία

4. Βελάρης Χαρίλαος

5. Βρυωνίδης Φρίξος

6. Δημητριάδου Ροδούλα

7. Δρουσιώτης Μακάριος

8. Θεοχαρίδου Δέσποινα

9. Καραγιάννης Αχιλλέας

10. Κιτής Μιχάλης

11. Κωνσταντή Κώστας

12. Μιλτιάδου Ηρόδοτος

13. Ξάνθου Έφη

14. Παύλου Σάββας

15. Σοφοκλέους Ανδρομάχη

16. Τιρκίδης Ιωάννης

17. Τρύφων Νικόλας

18. Χαραλάμπους Χάρις

19. Χριστούδια Gumuskut Άντρη

 

Στην επαρχία Λεμεσού οι υποψήφιοι είναι οι εξής:

1.Απαρίσιο Ντιέγκο Αρμάντο

2. Βάσκες Χατζηλύρα Πενέλοπε

3. Γρηγορίου Αντρέας

4. Λιμνάτη Μελίνα

5. Παρράς Λοΐζου Πάνος

6. Νικολαΐδου Πανδώρα

7. Ονουφρίου Χριστοδούλου Φρύνη

8. Σκέντερ Μαρία

9. Σουτζιής Αντρέας

10. Χατζηνικολάου Αλέξης

11. Χατζηχριστοφής Πάνος

12. Χριστοφή Νίκη

 

Στην επαρχία Λάρνακας οι υποψήφιοι είναι οι εξής:

1.Γεωργιάδου Μαργαρίτα

2. Θεοφάνους Γιώργος

3. Καλοπαίδης Μιχάλης

4. Λισένγκο Άννα

5. Παπαγεωργίου Αντώνης

6. Χριστοφόρου Αλέξανδρος

 

Στην επαρχία Αμμοχώστου οι υποψήφιοι είναι οι εξής:

1.Αυξεντίου Γιώτα

2. Ζωσίμοβ Ευγένιος

3. Πιέρος Κάρουλλας

4. Μιχαήλ Αρτέμης

5. Οικονόμου Βάσος

6. Παραλίκη Κυθραιώτου Ιόλη

7. Σαρρής Άλκης

8. Στυλιανού Στέλιος

9. Σύζινος Σώτος

10. Χρίστου (Κίττος) Μιχάλης

11. Ψάλτης Ιάκωβος

 

Στην επαρχία Κερύνειας οι υποψήφιοι είναι οι εξής:

1. Ιωάννου Νατάσα

2. Μακφέρσον Ποτούδη Σίλεια

3. Μαυρομμάτη Σπυρούλλα

 

Στην επαρχία Πάφου οι υποψήφιοι είναι οι εξής:

1. Αγρότης Γιάννης

2. Δίας Πέτρος

3. Ησαΐας Ευαγόρας

4. Παύλου Δέσπω

5. Στυλιανίδου Άννα

