Διαφωνεί με Ολγκίν για το σημείο επανεκκίνησης των συνομιλιών ο ΠτΔ – Συνέντευξη Νίκου Χριστοδουλίδη στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»

Την έντονη διαφωνία του με την εκτίμηση της Ειδικής Απεσταλμένης του ΟΗΕ για το Κυπριακό για χρονική μετάθεση της ουσιαστικής επανεκκίνησης των συνομιλιών μετά τον Ιούνιο, εκφράζει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε συνέντευξή του στην ελληνική εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τονίζει ότι ούτε η ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ούτε οι εσωτερικές εκλογικές διαδικασίες μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο για την επανέναρξη των συνομιλιών.

«Να θυμίσω ότι κατά την τελευταία επίσκεψη της κ. Ολγκίν στη Λευκωσία κατέθεσα πρόταση πέντε σημείων: Πρώτον, επαναβεβαίωση της συμφωνημένης βάσης λύσης, όπως στο κοινό ανακοινωθέν της 11ης Δεκεμβρίου, με ρητή αναφορά στην πολιτική ισότητα και τα ψηφίσματα του ΣΑ. Δεύτερον, τα ΗΕ να καταγράψουν τις συγκλίσεις έως το Κρανς Μοντανά: οι εσωτερικές να κοινοποιηθούν στις δύο κοινότητες και όσες συμφωνούνται να διατηρηθούν, οι εξωτερικές να κοινοποιηθούν και στους πέντε συμμετέχοντες και όσες συμφωνούνται από όλους να παραμείνουν. Τρίτον, στη βάση αυτού του εγγράφου ο ΓΓ να συγκαλέσει Διευρυμένη Διάσκεψη. Τέταρτον, εκεί να ανακοινωθεί η επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών. Πέμπτον, να ανακοινωθεί το άνοιγμα τεσσάρων οδοφραγμάτων», τονίζει και δηλώνει έτοιμος να συμμετάσχει σε μία διαδικασία ακόμα και την επόμενη εβδομάδα.

Σε ερώτηση αναφορικά με το τι μπορεί κανείς να περιμένει από μια πιθανή επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τονίζει ότι η αλλαγή στην τουρκοκυπριακή ηγεσία μπορεί να συμβάλει στην επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας από το σημείο που διακόπηκαν το 2017 και επαναλαμβάνει ότι η παρούσα απαράδεκτη κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί να αποτελεί τη λύση του Κυπριακού.

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρόεδρος υποστηρίζει ότι η βελτίωσή τους δύναται να βοηθήσει και στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού, υπογραμμίζοντας, όμως, ότι η «πλήρης εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων χωρίς την επίλυση του Κυπριακού δεν μπορεί να υπάρξει, όπως και η ίδια η ελληνική κυβέρνηση έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη».

«Από εκεί και πέρα, η οποιαδήποτε εξομάλυνση στα ελληνοτουρκικά δεν αναιρεί με οποιοδήποτε τρόπο τις κυπρογενείς υποχρεώσεις της Τουρκίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της ανάγκης επανέναρξης συνομιλιών», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρεται στη σημασία των περιφερειακών συνεργασιών, τονίζοντας ότι η τριμερής Κύπρου – Ελλάδας- Ισραήλ παραμένει ισχυρή και ενεργή παρά τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή, και ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ενίσχυσή της.

Σε ό,τι αφορά την κρίση στη Γάζα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημειώνει ότι η Κύπρος έχει αναγνωριστεί διεθνώς για την ανθρωπιστική της συμβολή ενώ αναφέρεται στην πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ ως το μοναδικό ολοκληρωμένο σχέδιο που βρίσκεται στο τραπέζι, λέγοντας ότι παρά τις αδυναμίες του, η διεθνής κοινότητα πρέπει να εργαστεί για την υλοποίησή του ώστε να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση.

«Γι’ αυτό, στη Σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις επί πτυχών του Σχεδίου Τραμπ και στο ίδιο πλαίσιο αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε στη διάσκεψη στην Ουάσιγκτον», σημειώνει.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κάνοντας απολογισμό της τριετούς του διακυβέρνησης, χαρακτηρίζει ως μεγαλύτερη επιτυχία τη δραστική μείωση των μεταναστευτικών ροών, που —όπως λέει— ξεπέρασε το 80%.

Στον οικονομικό τομέα υποστηρίζει ότι η Κύπρος πέτυχε ισχυρή ανάπτυξη, με πολλαπλές αναβαθμίσεις από οίκους αξιολόγησης, επενδυτική βαθμίδα, υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και δημόσιο χρέος κοντά στο 50%. Αυτές οι επιδόσεις, σύμφωνα με τον ίδιο, επιτρέπουν στο κράτος να επενδύει σε κοινωνικούς τομείς όπως στέγαση, υγεία, παιδεία και πρόνοια, αλλά και σε άμυνα, ασφάλεια και ψηφιακό μετασχηματισμό.

«Κύρια πρόκληση παραμένει η μείωση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος, που επηρεάζει νοικοκυριά και ανταγωνιστικότητα, καθώς και η προώθηση μεταρρυθμίσεων, όπως το συνταξιοδοτικό. Έχουμε σχέδιο, βούληση και αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρουμε», καταλήγει.

