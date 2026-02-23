Στις Βρυξέλλες για τον αφθώδη πυρετό η Παναγιώτου - «Θα έχουμε γρήγορο και άμεσο συντονισμό»

Συνάντηση με τον Επίτροπο Υγείας, Όλιβερ Βάρχελι θα έχει για το θέμα του αφθώδους πυρετού η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, στο περιθώριο του Συμβουλίου Αλιείας - Γεωργίας (AgriFish) που διεξάγεται στις Βρυξέλλες, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ το πρωί της Δευτέρας, η κ. Παναγιώτου επιβεβαίωσε ότι η μετάβαση κλιμακίου της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG SANTE) έχει ήδη ζητηθεί.

«Είμαστε σε στενή επαφή και καθοδήγηση από την Επιτροπή», τόνισε η Υπουργός Γεωργίας, προσθέτοντας ότι έχει ζητήσει να δει τον αρμόδιο Επίτροπο «γι αυτό ακριβώς το θέμα, για να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε γρήγορο και άμεσο συντονισμό για να προστατέψουμε την παραγωγή μας, για να προστατέψουμε τους κτηνοτρόφους μας».

Όσον αφορά την ατζέντα του δεύτερου Συμβουλίου AgriFish υπό την Κυπριακή Προεδρία, είπε ότι αυτό πραγματοποιείται «σε μια στιγμή που η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της, να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία, παραμένοντας ανοιχτή στον κόσμο,» και όπου «η επισιτιστική ασφάλεια βρίσκεται στην καρδιά αυτού του οράματος».

«Στο επίκεντρο του έργου μας βρίσκεται, φυσικά, η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027», ανέφερε η κ. Παναγιώτου, τονίζοντας τη σημασία της για την Κύπρο. «Για εμάς η ΚΑΠ δεν είναι απλώς ένα ακόμη χρηματοδοτικό μέσο, δεν είναι απλώς ένα ακόμη πολιτικό μέσο, είναι μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες επιτυχίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της στήριξης των αγροτών μας, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της στήριξης των αγροτικών κοινοτήτων μας», επισήμανε.

Σχετικά με την νέα αρχιτεκτονική, σχολίασε ότι οι Υπουργοί Γεωργίας, «μοιραζόμαστε την ευθύνη ότι η νέα αρχιτεκτονική του ΠΔΠ πρέπει να παρέχει επαρκή υποστήριξη και σταθερή υποστήριξη στους αγρότες μας, πρέπει να παρέχει επαρκή υποστήριξη προκειμένου να έχουμε έναν καινοτόμο και μελλοντικά βιώσιμο πρωτογενή τομέα».

«Σήμερα, εστιάζουμε στο πεδίο εφαρμογής και τη στόχευση των εθνικών συστάσεων για την ΚΑΠ», πρόσθεσε, αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές οπτικές. «Συζητάμε επίσης για τη δίκαιη μεταχείριση των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, καθώς και για τη στρατηγική σημασία της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας στο πλαίσιο του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO)», ανέφερε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «θα έχουμε μια ακόμη παραγωγική συζήτηση».

Ερωτώμενη σχετικά με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την πολυπλοκότητα της αρχιτεκτονικής της νέας ΚΑΠ, η Υπουργός έδειξε σε «στενότερη συνεργασία με όλες τις οργανώσεις αγροτών, προώθηση διαδικασιών με ολοκληρωμένο τρόπο και διασφάλιση ότι έχουμε μια ισορροπία και ισχυρή ΚΑΠ λαμβάνοντας υπόψη τι θέλουν τα κράτη μέλη και δημιουργώντας μια γέφυρα με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη».

Πηγή: ΚΥΠΕ