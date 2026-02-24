Κυπριακό: Στην οικία του Χασίμ Ντιάν οι δύο ηγέτες - Η ατζέντα και η αιχμηρή ανάρτηση Έρχιουρμαν στο παρά πέντε της συνάντησης (φώτος)

Στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), Χασίμ Ντιάν, κατέφθασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, για την τετ-α-τετ συνάντησή τους.

Πρώτος έφθασε, λίγα λεπτά μετά τις 11:00, ο Τ/κ ηγέτης, ακολουθούμενος δύο λεπτά αργότερα από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, ενώ σημειώνεται ότι η συνάντηση πραγματοποιείται εν τη απουσίας της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι λίγο πριν τη συνάντηση ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, σε ανάρτησή του, έκανε λόγο για «παιχνίδια χειραγώγησης» από την Ε/κ πλευρά, αναφερόμενος σε δημοσίευμα στον Ε/κ Τύπο το οποίο επικεντρωνόταν στην επίσκεψη στο σχολείο του Ριζοκαρπάσου. Ο Έρχιουρμαν τόνισε ότι η απόφαση λήφθηκε πριν από 15 ημέρες, ενώ όπως σημείωσε, η επίσκεψη θεωρήθηκε από την πλευρά του ως κάτι απόλυτα φυσιολογικό, γι' αυτό και δεν έγινε καμία προσπάθεια να παραμείνει «μυστική».

