Ραουνά: Συνεχίζεται η δουλειά για χρηματοδοτικό πακέτο των €90 δις στην Ουκρανία

Η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, αναφερόμενη την Τρίτη στην Ουκρανία και στη στήριξη της ΕΕ προς το Κίεβο δήλωσε ότι η εργασία για το χρηματοδοτικό πακέτο των €90 δισ. προς την Ουκρανία συνεχίζεται, ενώ αναγνώρισε ότι υπάρχουν δυσκολίες.

Προσερχόμενη στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες, ανέφερε ότι η σημερινή ημέρα «σηματοδοτεί μια θλιβερή επέτειο, την ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Θα τιμήσουμε την επέτειο αυτή και στο ΣΓΥ».

«Το μήνυμά μας προς την Ουκρανία, προς τον γενναίο και ανθεκτικό ουκρανικό λαό, που αγωνίζεται για την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία του, είναι ξεκάθαρο και κατηγορηματικό. Στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και του ουκρανικού λαού, σήμερα και κάθε μέρα, όπως κάνουμε από την πρώτη ημέρα» πρόσθεσε.

Η Υφυπουργός είπε ότι για την Κύπρο η στήριξη της Ουκρανίας αποτελεί αυτονόητη πολιτική προτεραιότητα. «Αυτό είναι το καθήκον μας ως Ευρωπαίων, αλλά και ως Κυπρίων – ως κράτος-μέλος που βιώνει και κατανοεί από πρώτο χέρι τι σημαίνει εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή, τι σημαίνει εκτοπισμός και αγνοούμενοι. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι αυτό είναι κορυφαία προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας» είπε.

Η κ. Ραουνά αναφέρθηκε στις απτές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη προωθηθεί από την Προεδρία. «Από την πρώτη ημέρα εργαστήκαμε για συγκεκριμένα παραδοτέα όσον αφορά τη συνεχή και σταθερή στήριξη της Ουκρανίας. Προχωρήσαμε σημαντικά το 20ό πακέτο κυρώσεων, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για ένα πακέτο ευρείας εμβέλειας και, σε πολλές πτυχές του, καινοτόμο» είπε.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδοτική στήριξη, δήλωσε πως «έχουμε επίσης προχωρήσει τις εργασίες για απόφαση σχετικά με χρηματοδοτικό πακέτο ύψους €90 δισ. για την Ουκρανία για τα έτη 2026-2027». «Οι εργασίες και για τα δύο αυτά ζητήματα συνεχίζονται» συνέχισε η Υφυπουργός, αναγνωρίζοντας πως «ναι, υπάρχουν προκλήσεις αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο» αναφερόμενη στο μπλοκάρισμα του πακέτου από την Ουγγαρία. «Ως Προεδρία θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προωθήσουμε το έργο σε αυτό το μέτωπο» είπε.

Ερωτηθείσα από το ΚΥΠΕ για το μπλοκάρισμα του πακέτου των €90 δισ. και για το αν εξετάζεται συζήτηση περί επαναφοράς του δανείου αποζημιώσεων από τα ρωσικά παγωμένα κεφάλαια, η κ. Ραουνά απάντησε ότι «αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε για την υλοποίηση της απόφασης των ηγετών του Δεκεμβρίου του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Υπενθυμίζω ότι πρόκειται για απόφαση που ελήφθη με συναίνεση σε επίπεδο ηγετών και, στη βάση αυτής της απόφασης και της εντολής που λάβαμε, ως Προεδρία προωθούμε τις εργασίες στο Συμβούλιο με ταχύ ρυθμό, επιδιώκοντας ευρεία συναίνεση μεταξύ των κρατών-μελών».

«Υπάρχουν ακόμη προκλήσεις. Ως Προεδρία θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με όλα τα κράτη-μέλη, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για να υπάρξει πρόοδος» ανέφερε.

Σε ερώτηση για το πώς επιχειρείται να ξεπεραστεί το μπλοκάρισμα από την Ουγγαρία και ποιο μήνυμα στέλνει στην Ουκρανία το γεγονός ότι δεν υιοθετείται σήμερα το πακέτο, η Υφυπουργός δήλωσε πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια – και δικαίως – με πολύ σταθερό τρόπο και με συγκεκριμένη στήριξη. Και αυτό θα συνεχιστεί».

«Υπάρχει πολύ σαφής εντολή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο» είπε η Υφυπουργός. «Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε προκλήσεις. Θα συνεχίσουμε το έργο μας, θα συνεχίσουμε τις επαφές, θα συνεχίσουμε τον διάλογο. Και υπενθυμίζω ότι αυτό που καλούμαστε να κάνουμε είναι να υλοποιήσουμε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη με συναίνεση» συμπλήρωσε.

Πέραν της Ουκρανίας, η κ. Ραουνά ανέφερε ότι στο Συμβούλιο θα συζητηθεί και η ατζέντα του επερχόμενου, η Μέση Ανατολή, η άμυνα και η ασφάλεια, το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η ανταγωνιστικότητα και η ενιαία αγορά, καθώς και η μετανάστευση.

Όπως είπε, το βάρος θα δοθεί κυρίως στην οικονομία. «Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στην ανταγωνιστικότητα και στην ενιαία αγορά, σε συνέχεια και της άτυπης συνόδου των ηγετών. Αναμένουμε σαφείς κατευθύνσεις για τα παραδοτέα και για ένα πολύ ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα. Ανεβάζουμε ταχύτητα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της βιομηχανικής καινοτομίας και της ανάπτυξης, για χαμηλότερες τιμές ενέργειας, δημιουργία θέσεων εργασίας και, φυσικά, κοινωνική συνοχή» συμπλήρωσε.

Αναφερόμενη στο γεύμα εργασίας που θα συνδιοργανωθεί με την Επιτροπή και τον επίτροπο Μάικλ ΜακΓκαθ, η κ. Ραουνά δήλωσε ότι «κατά τη διάρκεια του γεύματος που θα συνδιοργανώσουμε με την Επιτροπή και τον Επίτροπο ΜακΓκραθ, θα σηματοδοτήσουμε την έναρξη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοκρατικής Ανθεκτικότητας, το οποίο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παραδοτέο».

Για την Ευρωπαϊκή Ασπίδα Δημοκρατίας, είπε ότι «στόχος είναι να σηματοδοτηθεί η έναρξη και να συζητηθούν οι προτεραιότητες, στη βάση της συμπληρωματικότητας και της αποφυγής επικαλύψεων».

Τέλος, η Υφυπουργός αναφέρθηκε και στην απόφαση για την υπογραφή της δέσμης συμφωνιών με την Ελβετία. «Το μότο της Κυπριακής Προεδρίας συνοψίζει την ανάγκη για μια Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ανεξάρτητη και πιο αυτόνομη, αλλά ταυτόχρονα ανοιχτή στον κόσμο. Οι συμφωνίες συνεργασίας και εμπορίου που έχουμε δει τους τελευταίους μήνες – ορισμένες εκ των οποίων είναι ιστορικές και βρίσκονταν σε διαπραγμάτευση για δεκαετίες – ενισχύουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και, ταυτόχρονα, τη διεθνή μας θέση ως σταθερού, προβλέψιμου και αξιόπιστου εταίρου» είπε.

«Θα ενισχύσουν επίσης τη συνεργασία σε νέους τομείς, όπως η ηλεκτρική ενέργεια, η ασφάλεια τροφίμων, αλλά και η κινητικότητα φοιτητών και ερευνητών – η επαφή μεταξύ των ανθρώπων» είπε.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ειδικού καθεστώτος «ευρωπαϊκής προτίμησης» για την Ελβετία, αντίστοιχου με τις χώρες του ΕΟΧ, η κ. Ραουνά απάντησε πως «το ζήτημα αυτό συζητήθηκε σε επίπεδο ηγετών στην άτυπη σύνοδο. Αναμένουμε προτάσεις. Έχουν τεθεί κατευθυντήριες γραμμές για συγκεκριμένους τομείς, όπου θα υπάρξει και εις βάθος, τεκμηριωμένη ανάλυση. Όταν οι προτάσεις αυτές τεθούν στο τραπέζι, ως Προεδρία θα τις προωθήσουμε, με μοναδικό στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας».

