Πυρηνική βόμβα ετοιμάζονται να δώσουν στην Ουκρανία Γαλλία και Βρετανία λέει η Ρωσία

Τον ισχυρισμό ότι η Γαλλία και η Βρετανία εργάζονται ενεργά για να προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυρηνική βόμβα διατύπωσε η ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR), με το Κίεβο να τον απορρίπτει ως «παράλογο».

«Οι βρετανικές και γαλλικές ελίτ διερευνούν ενεργά τρόπους για να προμηθεύσουν το Κίεβο με πυρηνική βόμβα ή τουλάχιστον με μια λεγόμενη «βρώμικη βόμβα». Τέτοια απερίσκεπτα σχέδια δείχνουν ότι το Λονδίνο και το Παρίσι έχουν χάσει την επαφή με την πραγματικότητα», σχολιάζει το γραφείο Τύπου της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών.

Σύμφωνα με την SVR, «οι βρετανικές και γαλλικές ελίτ δεν είναι διατεθειμένες να αποδεχθούν την ήττα». Ως εκ τούτου, το Κίεβο θα μπορούσε να επιδιώξει πιο ευνοϊκούς όρους για την παύση των εχθροπραξιών «αν διέθετε πυρηνική ή τουλάχιστον μια λεγόμενη βρώμικη βόμβα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Προς το παρόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η ρωσική SVR, το Λονδίνο και το Παρίσι εργάζονται ενεργά για την παροχή ενός τέτοιου όπλου στο Κίεβο, καθώς και των μέσων για την παράδοσή του. Αυτό περιλαμβάνει την κρυφή μεταφορά σχετικών εξαρτημάτων, εξοπλισμού και τεχνολογιών ευρωπαϊκής κατασκευής στην Ουκρανία. Ως επιλογή, εξετάζεται η γαλλική μικρού μεγέθους κεφαλή TN-75 από τον βαλλιστικό πύραυλο M51.1 που εκτοξεύεται από υποβρύχιο», επισήμανε το γραφείο Τύπου. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την SVR «η Γερμανία αρνήθηκε να συμμετάσχει σε αυτό το επικίνδυνο εγχείρημα».

Η SVR δεν συμπεριέλαβε τεκμηριωμένα στοιχεία για να υποστηρίξει τον ισχυρισμό της, για τον οποίο η γαλλική πρεσβεία στη Μόσχα δήλωσε στο ειδησεογραφικό δίκτυο RBC ότι συνιστά "κατάφωρο ψέμα". Δεν υπήρχε άμεσο σχόλιο από τη Βρετανία.

Προειδοποίηση και από το ρωσικό ΥΠΕΞ

Σε συνέχεια των ισχυρισμών της SVR το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία προειδοποιεί για τον κίνδυνο ευθείας σύγκρουσης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων και για τις σοβαρές συνέπειες που θα έχει μια τέτοια σύγκρουση.

«Προειδοποιούμε άλλη μια φορά για τους κινδύνους μιας ευθείας στρατιωτικής αναμέτρησης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων και, κατά συνέπεια, για τις ενδεχόμενες φρικτές συνέπειές της», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του.

Ουκρανία: Παράλογοι οι ρωσικοί ισχυρισμοί

Απο την πλευρά της η Ουκρανία απέρριψε ως «παράλογους» τους ρωσικούς ισχυρισμούς για πυρηνικά όπλα όπως αναφέρει το Reuters.

«Ρώσοι αξιωματούχοι, γνωστοί για το εντυπωσιακό ιστορικό ψεμάτων τους, προσπαθούν για άλλη μια φορά να κατασκευάσουν την παλιά ανοησία της «βρώμικης βόμβας», δήλωσε ο Heorhii Tykhyi, εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών και πρόσθεσε:

«Για την ιστορία: Η Ουκρανία έχει ήδη αρνηθεί τέτοιους παράλογους ρωσικούς ισχυρισμούς πολλές φορές στο παρελθόν και τους αρνούμαστε επίσημα ξανά τώρα. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να απορρίψει και να καταδικάσει τις βρώμικες πληροφοριακές βόμβες της Ρωσίας».

Πηγή: cnn.gr