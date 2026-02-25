Θα ελεγχθεί ποινικά για διαφθορά ο Μαρίνος Σιζόπουλος

Έρχεται ψυχρή εισβολή, αλλάζει το σκηνικό του καιρού - Έρχονται χιόνια, βροχές και ισχυροί άνεμοι

Πέντε μήνες μετά το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, η Νομική Υπηρεσία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δικαιολογείται η διενέργεια ποινικής έρευνας εναντίον του βουλευτή της ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου, για ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς. Δρομολογείται η άρση της ασυλίας του.

Πέντε μήνες μετά το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, η Νομική Υπηρεσία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δικαιολογείται η διενέργεια ποινικής έρευνας εναντίον του βουλευτή της ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου.

Όπως πληροφορείται ο «Π», προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να υποβληθεί προσεχώς αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο για άρση της ασυλίας του, όπως συνέβη πρόσφατα στην περίπτωση του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Νίκου Σύκα. Για να υποβληθεί σε ανακριτική κατάθεση ο Μαρίνος Σιζόπουλος, θα πρέπει πρώτα να αρθεί η βουλευτική του ασυλία. 

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς, με πόρισμα που διαβίβασε στον Γενικό Εισαγγελέα, Γιώργο Σαββίδη, στις 11/9/2025, εισηγήθηκε όπως ελεγχθεί ο Μαρίνος Σιζόπουλος για τη διάπραξη των ακόλουθων ποινικών αδικημάτων, τα οποία παραπέμπουν σε ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς: απάτη, πλαστογραφία και καταρτισμός πλαστού εγγράφου, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου και συνωμοσία για καταδολίευση.

Η έρευνα εναντίον του Σιζόπουλου αποφασίστηκε από την Αρχή κατά της Διαφθοράς, μετά την αξιολόγηση των καταγγελιών που κατέθεσε ενώπιόν της ο πρώην βουλευτής της ΕΔΕΚ, Γιώργος Βαρνάβας. Για τη διενέργεια της έρευνας, η Αρχή διόρισε δύο λειτουργούς επιθεώρησης: τον πρώην δικαστή Σωτήρη Λιασίδη και τον δικηγόρο Νικόλα Κωνσταντίνου.

Ο Γιώργος Βαρνάβας εμπλέκει τον Μαρίνο Σιζόπουλο σε υπόθεση εξασφάλισης «χρυσού» διαβατηρίου με ψευδείς παραστάσεις, μέσω εταιρείας στην οποία ήταν διευθυντής ο κ. Σιζόπουλος και από την οποία είχε οικονομικό όφελος. Από την πλευρά του, ο τέως πρόεδρος της ΕΔΕΚ απορρίπτει τα όσα του καταλογίζονται, υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης από πρώην συνεργάτη του.

